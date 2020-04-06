Tarnix

LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 101.

Представляем Tarnix – Продвинутый EA с контролем риска 


Tarnix – это надежный Советник, адаптированный для умных менеджеров по рискам и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на EURCHF и использует M30 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте точной логике заниматься всем остальным.

“Оснащенный логикой трейлингового стопа и строгим контролем просадки — Tarnix создан для выживания и роста.”


Ключевые особенности

  • Работает на основе: Он рассчитывает высоко вероятные развороты, используя гибридный алгоритм, который объединяет дивергенцию RSI, симметрию пользовательских фракталов и зоны шокового объема. Вход затем подтверждается моим точным фильтром, чтобы избежать ложных сигналов. 
  • Нужен только один график: Присоединяйтесь к EURCHF, и EA обрабатывает всю логику внутри.
  • Список символов: Используйте с EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD — EA оптимизирован для этих пар.
  • Режимы управления лотом: Выберите между фиксированным лотом или лотом на основе риска на SL с использованием баланса счета.
  • Стратегическая остановка просадки: Автоматически закрывает сделки и прекращает торговлю, когда просадка превышает ваш настроенный лимит (например, 70%).
  • Режимы трейлингового стопа: Выберите между трейлингом на основе фиксированных пунктов или динамическим трейлингом на основе ATR.


Рекомендуемая настройка


Дружественный к проп-фирмам

  • Создан для соблюдения ежедневных ограничений по убыткам и рискам
  • Может полностью остановить торговлю, когда ежедневный убыток превышает ваши параметры риска


После покупки

Свяжитесь с нами немедленно, чтобы получить доступ к нашему приватному Telegram-каналу, где мы публикуем обновления, новости и эксклюзивные советы по EA.




