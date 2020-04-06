LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 101.

Представляем Tarnix – Продвинутый EA с контролем риска





Tarnix – это надежный Советник, адаптированный для умных менеджеров по рискам и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на EURCHF и использует M30 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте точной логике заниматься всем остальным.

“Оснащенный логикой трейлингового стопа и строгим контролем просадки — Tarnix создан для выживания и роста.”





Ключевые особенности

Он рассчитывает высоко вероятные развороты, используя гибридный алгоритм, который объединяет дивергенцию RSI, симметрию пользовательских фракталов и зоны шокового объема. Вход затем подтверждается моим точным фильтром, чтобы избежать ложных сигналов. Нужен только один график: Присоединяйтесь к EURCHF, и EA обрабатывает всю логику внутри.

Автоматически закрывает сделки и прекращает торговлю, когда просадка превышает ваш настроенный лимит (например, 70%). Режимы трейлингового стопа: Выберите между трейлингом на основе фиксированных пунктов или динамическим трейлингом на основе ATR.





Любой ECN-брокер с низким спредом Telegram channel: please contact me

please contact me MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Дружественный к проп-фирмам

Создан для соблюдения ежедневных ограничений по убыткам и рискам

Может полностью остановить торговлю, когда ежедневный убыток превышает ваши параметры риска





После покупки

Свяжитесь с нами немедленно, чтобы получить доступ к нашему приватному Telegram-каналу, где мы публикуем обновления, новости и эксклюзивные советы по EA.











