Представляем Tarnix – Продвинутый EA с контролем риска
Tarnix – это надежный Советник, адаптированный для умных менеджеров по рискам и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на EURCHF и использует M30 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте точной логике заниматься всем остальным.
“Оснащенный логикой трейлингового стопа и строгим контролем просадки — Tarnix создан для выживания и роста.”
Ключевые особенности
- Работает на основе: Он рассчитывает высоко вероятные развороты, используя гибридный алгоритм, который объединяет дивергенцию RSI, симметрию пользовательских фракталов и зоны шокового объема. Вход затем подтверждается моим точным фильтром, чтобы избежать ложных сигналов.
- Нужен только один график: Присоединяйтесь к EURCHF, и EA обрабатывает всю логику внутри.
- Список символов: Используйте с EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD — EA оптимизирован для этих пар.
- Режимы управления лотом: Выберите между фиксированным лотом или лотом на основе риска на SL с использованием баланса счета.
- Стратегическая остановка просадки: Автоматически закрывает сделки и прекращает торговлю, когда просадка превышает ваш настроенный лимит (например, 70%).
- Режимы трейлингового стопа: Выберите между трейлингом на основе фиксированных пунктов или динамическим трейлингом на основе ATR.
- Присоединяйтесь к: EURCHF
- Таймфрейм: M30
- Баланс счета: Минимум $250
- Кредитное плечо: 1:100 или выше
- Брокер: Любой ECN-брокер с низким спредом
Дружественный к проп-фирмам
- Создан для соблюдения ежедневных ограничений по убыткам и рискам
- Может полностью остановить торговлю, когда ежедневный убыток превышает ваши параметры риска
После покупки
Свяжитесь с нами немедленно, чтобы получить доступ к нашему приватному Telegram-каналу, где мы публикуем обновления, новости и эксклюзивные советы по EA.