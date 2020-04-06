Tarnix

LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 95.

Presentamos Tarnix – Asesor Experto Avanzado Controlado por Riesgo 


Tarnix es un Asesor Experto robusto diseñado para gestores de riesgos inteligentes y traders de empresas de prop. Funciona completamente automatizado en EURCHF y utiliza M30 como gráfico base. Simplemente carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión se encargue de todo.

“Equipado con lógica de stop de seguimiento y un estricto control de drawdown — Tarnix está diseñado para la supervivencia y el crecimiento.”


Características Clave

  • Funciona en base a: Calcula reversiones de alta probabilidad utilizando un algoritmo híbrido que fusiona divergencia del RSI, simetría fractal personalizada y zonas de shock de volumen. La entrada se valida luego con mi filtro de precisión para evitar señales falsas. 
  • Solo Se Necesita Un Gráfico: Adjunta a EURCHF y el EA maneja toda la lógica internamente.
  • Lista de Símbolos: Usa con EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD — el EA está optimizado para estos pares.
  • Modos de Gestión de Lotes: Elige entre lote fijo o lote basado en riesgo por SL usando el saldo de la cuenta.
  • Detención Estratégica de Drawdown: Cierra automáticamente las operaciones y detiene el trading cuando el drawdown excede tu límite configurado (por ejemplo, 70%).
  • Modos de Stop de Seguimiento: Elige entre seguimiento fijo basado en pips o seguimiento dinámico basado en ATR.


Configuración Recomendada


Amigable con Empresas de Prop

  • Construido para seguir restricciones de pérdida diaria y riesgo
  • Puede detener el trading completamente cuando la pérdida diaria excede tus parámetros de riesgo


Después de la Compra

Contáctanos de inmediato para obtener acceso a nuestro canal privado de Telegram donde publicamos actualizaciones, noticias y consejos exclusivos sobre el EA.




