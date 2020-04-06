Tarnix
- Asesores Expertos
- Dian Mayang Sari
- Versión: 2.17
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 20
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 95.
Presentamos Tarnix – Asesor Experto Avanzado Controlado por Riesgo
Tarnix es un Asesor Experto robusto diseñado para gestores de riesgos inteligentes y traders de empresas de prop. Funciona completamente automatizado en EURCHF y utiliza M30 como gráfico base. Simplemente carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión se encargue de todo.
“Equipado con lógica de stop de seguimiento y un estricto control de drawdown — Tarnix está diseñado para la supervivencia y el crecimiento.”
Características Clave
- Funciona en base a: Calcula reversiones de alta probabilidad utilizando un algoritmo híbrido que fusiona divergencia del RSI, simetría fractal personalizada y zonas de shock de volumen. La entrada se valida luego con mi filtro de precisión para evitar señales falsas.
- Solo Se Necesita Un Gráfico: Adjunta a EURCHF y el EA maneja toda la lógica internamente.
- Lista de Símbolos: Usa con EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD — el EA está optimizado para estos pares.
- Modos de Gestión de Lotes: Elige entre lote fijo o lote basado en riesgo por SL usando el saldo de la cuenta.
- Detención Estratégica de Drawdown: Cierra automáticamente las operaciones y detiene el trading cuando el drawdown excede tu límite configurado (por ejemplo, 70%).
- Modos de Stop de Seguimiento: Elige entre seguimiento fijo basado en pips o seguimiento dinámico basado en ATR.
- Adjuntar a: EURCHF
- Marco de Tiempo: M30
- Saldo de Cuenta: Mínimo $250
- Apalancamiento: 1:100 o más
- Corredor: Cualquier corredor ECN de bajo spread
Amigable con Empresas de Prop
- Construido para seguir restricciones de pérdida diaria y riesgo
- Puede detener el trading completamente cuando la pérdida diaria excede tus parámetros de riesgo
