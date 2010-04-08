LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 96.

Tarnix 소개 – 고급 위험 관리 EA





Tarnix는 스마트 위험 관리자와 프로프 회사 트레이더를 위해 맞춤 설계된 강력한 전문가 조언자입니다. EURCHF에서 완전히 자동으로 작동하며 M30를 기본 차트로 사용합니다. 하나의 차트에만 EA를 로드하고 정밀한 로직이 모든 것을 처리하도록 하십시오.

“추적 손절매 로직과 엄격한 드로우다운 제어가 장착된 - Tarnix는 생존과 성장을 위해 구축되었습니다.”





주요 기능

RSI 발산, 사용자 정의 프랙탈 대칭 및 거래량 충격 구역을 결합한 하이브리드 알고리즘을 사용하여 높은 확률의 반전을 계산합니다. 진입은 가짜 신호를 피하기 위해 제 정밀 필터로 검증됩니다. 하나의 차트만 필요: EURCHF에 부착하면 EA가 모든 로직을 내부적으로 처리합니다.

와 함께 사용 - EA는 이 쌍에 최적화되어 있습니다. 로트 관리 모드: 고정 로트 또는 계좌 잔고를 기준으로 SL에 대한 위험 기반 로트 중에서 선택하십시오.

드로우다운이 구성한 제한(예: 70%)을 초과하면 자동으로 거래를 종료하고 거래를 중단합니다. 추적 손절매 모드: 고정 피프스 기반의 추적 또는 ATR 기반의 동적 추적 중에서 선택하십시오.





추천 설정 부착할 차트: EURCHF

EURCHF 시간대: M30

M30 계좌 잔고: 최소 $250

최소 $250 레버리지: 1:100 이상

1:100 이상 중개인: 저렴한 스프레드의 ECN 중개인

저렴한 스프레드의 ECN 중개인 Telegram channel: please contact me

please contact me MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





프로프 회사 친화적

일일 손실 및 위험 제한을 따르도록 구축됨

일일 손실이 위험 매개변수를 초과할 경우 거래를 완전히 중단할 수 있음





구매 후

즉시 저희에게 연락하십시오 업데이트, 뉴스 및 독점 EA 팁을 게시하는 저희 비공식 텔레그램 채널에 접근할 수 있도록 하겠습니다.











