Kintal

LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 361.

Kintal’i Tanıtıyoruz – Gelişmiş Risk Kontrolü EA 


Solar Crest, akıllı risk yöneticileri ve prop firma trader'ları için özel olarak tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışmandır. XAUUSD üzerinde tamamen otomatik olarak çalışır ve temel grafik olarak M15'yi kullanır. EA’yı sadece bir grafik üzerine yükleyin ve hassas mantığın her şeyi halletmesine izin verin.

“Geride kalan stop mantığı ve katı çekilme kontrolü ile donatılmış — Solar Crest hayatta kalmak ve büyümek için inşa edilmiştir.”


Ana Özellikler

  • Temel Çalışma: Grafiğin doğru uzun ve kısa vadeli trendini bulmaya ve giriş için oluşturduğum en şaşırtıcı göstergeye göre giriş sağlamaya dayanır. 
  • Sadece Bir Grafik Gerekli: XAUUSD'ye ekleyin ve EA tüm mantığı dahili olarak halleder.
  • Sembol Listesi: XAUUSD ile kullanın — EA bu pariteler için optimize edilmiştir.
  • Lot Yönetim Modları: Hesap bakiyesini kullanarak sabit lot veya risk bazlı lot arasında seçim yapın.
  • Stratejik Çekilme Durdurma: Çekilme, yapılandırdığınız limitinizi (örn. %70) aştığında işlemleri otomatik olarak kapatır ve ticareti durdurur.
  • Geride Kalan Stop Modları: Sabit pip bazlı geride kalma veya ATR bazlı dinamik geride kalma arasında seçim yapın.


Tavsiye Edilen Kurulum


Prop-Firma Dostu

  • Günlük kayıp ve risk kısıtlamalarına uymak üzere inşa edilmiştir
  • Günlük kayıp risk parametrelerinizi aştığında ticareti tamamen durdurabilir


Satin Almadan Sonra

Hemen bizimle iletişime geçin güncellemeler, haberler ve özel EA ipuçları paylaştığımız özel Telegram kanalımıza erişim almak için.




Yazarın diğer ürünleri
Solar Crest
Dian Mayang Sari
Uzman Danışmanlar
SINIRLI SÜRELİ LANSIM FİYATI:   Mevcut fiyat indirimli! Nihai fiyat $499'a veya daha fazlasına yükselebilir. Solar Crest’i Tanıtıyoruz – Gelişmiş Risk Kontrolü EA  Solar Crest, akıllı risk yöneticileri ve prop firma trader'ları için özel olarak tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışmandır.   XAUUSD   üzerinde tamamen otomatik olarak çalışır ve temel grafik olarak   M15 'yi kullanır. EA’yı   sadece bir grafik üzerine   yükleyin ve hassas mantığın her şeyi halletmesine izin verin. “Geride kalan stop
Tarnix
Dian Mayang Sari
Uzman Danışmanlar
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 92 . Tarnix'i Tanıtıyoruz – Gelişmiş Risk Kontrolü EA  Tarnix, zeki risk yöneticileri ve prop firma trader'ları için tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışmandır. EURCHF üzerinde tamamen otomatik olarak çalışır ve temel grafik olarak M30 kullanır. EA'yı sadece bir grafiğe yükleyin ve hassas mantığın her şeyi halletmesine izin verin. “Geride bırakma stop mantığı ve sıkı çekilme kontrolü ile donatılmış — Tarni
