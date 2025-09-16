Tarnix
- Experts
- Dian Mayang Sari
- Version: 1.34
- Mise à jour: 16 septembre 2025
- Activations: 20
Présentation de Tarnix – EA Avancé Contrôlé par le Risque
Tarnix est un Expert Advisor robuste conçu pour les gestionnaires de risques intelligents et les traders de sociétés de prop trading. Il fonctionne de manière entièrement automatisée sur EURCHF et utilise M30 comme graphique de base. Il suffit de charger l'EA sur un seul graphique et de laisser la logique de précision gérer le reste.
« Équipé d'une logique de stop suiveur et d'un contrôle strict des pertes — Tarnix est construit pour la survie et la croissance. »
Fonctionnalités Clés
- Fonctionne sur la base : Il calcule les retournements à haute probabilité en utilisant un algorithme hybride qui fusionne la divergence RSI, la symétrie fractale personnalisée et les zones de choc de volume. L'entrée est ensuite validée par mon filtre de précision pour éviter les faux signaux.
- Un Seul Graphique Nécessaire : Attachez-vous à EURCHF et l'EA gère toute la logique en interne.
- Liste de Symboles : Utilisez avec EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD — l'EA est optimisé pour ces paires.
- Modes de Gestion de Lots : Choisissez entre un lot fixe ou un lot basé sur le risque par SL en utilisant le solde du compte.
- Arrêt Stratégique des Pertes : Ferme automatiquement les transactions et cesse de trader lorsque les pertes dépassent votre limite configurée (par exemple 70 %).
- Modes de Stop Suiveur : Choisissez entre un stop suiveur basé sur des pips fixes ou un stop suiveur dynamique basé sur l'ATR.
- Attacher à : EURCHF
- Unité de temps : M30
- Solde du Compte : Minimum 250 $
- Effet de Levier : 1:100 ou plus
- Bureau : Tout courtier ECN à faible spread
- Telegram channel: please contact me
- MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290
Amical pour les Sociétés de Prop Trading
- Construit pour respecter les limites de pertes et de risques journaliers
- Peut complètement arrêter de trader lorsque la perte journalière dépasse vos paramètres de risque
Après Achat
Contactez-nous immédiatement pour obtenir l'accès à notre canal Telegram privé où nous publions des mises à jour, des nouvelles et des conseils exclusifs sur l'EA.