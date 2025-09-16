Solar Crest
- Uzman Danışmanlar
- Dian Mayang Sari
- Sürüm: 2.67
- Güncellendi: 16 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 15
Solar Crest’i Tanıtıyoruz – Gelişmiş Risk Kontrolü EA
Solar Crest, akıllı risk yöneticileri ve prop firma trader'ları için özel olarak tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışmandır. XAUUSD üzerinde tamamen otomatik olarak çalışır ve temel grafik olarak M15'yi kullanır. EA’yı sadece bir grafik üzerine yükleyin ve hassas mantığın her şeyi halletmesine izin verin.
“Geride kalan stop mantığı ve katı çekilme kontrolü ile donatılmış — Solar Crest hayatta kalmak ve büyümek için inşa edilmiştir.”
Ana Özellikler
- Temel Çalışma: Grafiğin doğru uzun ve kısa vadeli trendini bulmaya ve giriş için oluşturduğum en şaşırtıcı göstergeye göre giriş sağlamaya dayanır.
- Sadece Bir Grafik Gerekli: XAUUSD'ye ekleyin ve EA tüm mantığı dahili olarak halleder.
- Sembol Listesi: XAUUSD ile kullanın — EA bu pariteler için optimize edilmiştir.
- Lot Yönetim Modları: Hesap bakiyesini kullanarak sabit lot veya risk bazlı lot arasında seçim yapın.
- Stratejik Çekilme Durdurma: Çekilme, yapılandırdığınız limitinizi (örn. %70) aştığında işlemleri otomatik olarak kapatır ve ticareti durdurur.
- Geride Kalan Stop Modları: Sabit pip bazlı geride kalma veya ATR bazlı dinamik geride kalma arasında seçim yapın.
- Ekle: XAUUSD
- Zaman Dilimi: M15
- Hesap Bakiyesi: Minimum $250
- Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek
- Broker: Herhangi bir düşük spread'li ECN broker’ı
Prop-Firma Dostu
- Günlük kayıp ve risk kısıtlamalarına uymak üzere inşa edilmiştir
- Günlük kayıp risk parametrelerinizi aştığında ticareti tamamen durdurabilir
Satin Almadan Sonra
Hemen bizimle iletişime geçin güncellemeler, haberler ve özel EA ipuçları paylaştığımız özel Telegram kanalımıza erişim almak için.