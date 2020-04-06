Tarnix
- エキスパート
- Dian Mayang Sari
- バージョン: 2.17
- アップデート済み: 15 12月 2025
- アクティベーション: 20
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 84.
Tarnixを紹介します – 高度なリスク管理EA
Tarnixは、スマートなリスクマネージャーおよびプロップファームトレーダーのために特別に設計された堅牢なエキスパートアドバイザーです。EURCHFで完全自動で動作し、M30を基本チャートとして使用します。一つのチャートにEAを読み込むだけで、精密ロジックがすべてを処理します。
“トレーリングストップロジックと厳格なドローダウン管理を備えた – Tarnixは生存と成長のために構築されています。”
主な機能
- 基づく働き： RSIダイバージェンス、カスタムフラクタル対称、ボリュームショックゾーンを統合したハイブリッドアルゴリズムを使用して、高確率の反転を計算します。エントリーは私の精密フィルターで検証され、偽の信号を回避します。
- 必要なチャートは一つだけ： EURCHFに取り付けると、EAは内部で全てのロジックを処理します。
- シンボルリスト： EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZDで使用 — EAはこれらのペアに最適化されています。
- ロット管理モード： 固定ロットまたはバランスに基づくリスクロットのいずれかを選択できます。
- 戦略的ドローダウンストップ： ドローダウンが設定された制限（例：70%）を超えると、自動的に取引を閉じ、取引を停止します。
- トレーリングストップモード： 固定ピップベースのトレーリングまたはATRベースの動的トレーリングのいずれかを選択できます。
推奨設定
- 取り付け先： EURCHF
- タイムフレーム： M30
- 口座残高： 最低$250
- レバレッジ： 1:100以上
- ブローカー： 低スプレッドのECNブローカーならどれでも
- Telegram channel: please contact me
- MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290
プロップファームフレンドリー
- 日々の損失およびリスク制限に従って構築されている
- 日々の損失がリスクパラメータを超えた場合、完全に取引を停止することができる
購入後
すぐにご連絡ください 更新情報、ニュース、独占的EAのヒントを投稿するプライベートTelegramチャンネルへのアクセスを取得するために。