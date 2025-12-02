True Spark MT5

SINIRLI ZAMANLI AÇILIŞ FİYATI: Mevcut 55 fiyatı indirimli! Nihai fiyat 85 kadar yükselecek.

Gelişmiş Risk Kontrollü EA 


True Spark , akıllı risk yöneticileri ve prop firma tüccarları için özel olarak tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışmandır. Tam otomatik olarak NZDCAD üzerinde çalışır ve temel grafik olarak M15 kullanır. Sadece EA'yı bir grafik üzerine yükleyin ve hassas mantığın her şeyi yönetmesine izin verin.


Bonus dahil: Satın aldıktan sonra bana mesaj atarak ÜCRETSİZ Uzman Danışmanınızı talep edin.

Geçerli geriye dönük test sonuçları için benimle iletişime geçin, böylece rehberliği ve kurulum dosyasını paylaşabilirim.

Bana ulaşın ve size demo amaçlı deneme kopyası göndereceğim.


“Sıkı çekilme kontrolü ve haber filtreleri ile donatılmış — True Spark, hayatta kalma ve büyüme için inşa edilmiştir.”


Ana Özellikler

  • İşlem yaptığı temel: Fiyat hareketi kırılma bölgelerini, uyum sağlayan aralık sıkıştırma mantığı ile birleştirir. Sistem, piyasanın patlamaya hazır olmasını bekler, ardından şahsen geliştirdiğim keskin nişancı tarzı giriş tekniği ile devreye girer. 
  • Sadece Bir Grafik Gerekli: NZDCAD ile bağlanın ve EA tüm mantığı içsel olarak yönetir.
  • Sembol Listesi:  En iyi NZDCAD,NZDUSD,NZDJPY (varsayılan girdi) ile kullanılması önerilir. 
  • Lot Yönetim Modları: Sabit lot veya risk bazlı lot seçimi yapın.
  • Stratejik Çekilme Durdurması: Çekilme, yapılandırılmış sınırı (örn. %70) aştığında işlemleri otomatik olarak kapatır ve işlem yapmayı durdurur.
  • Otomatik haber filtresi: İşlemlerin yüksek etkili haberlere yakın olmadığından emin olmak için otomatik olarak haber filtrelerini kontrol eder (ayar yapılabilir).


Önerilen Kurulum


Prop-Firma Dostu

  • Günlük kayıp ve risk kısıtlamalarını takip etmek için tasarlandı
  • Günlük kayıp, risk parametrelerinizi aştığında tamamen işlem yapmayı durdurabilir


Satın Almadan Sonra

Hemen bizimle iletişime geçin güncellemeleri, haberleri ve özel EA ipuçlarını paylaştığımız özel Telegram kanalımıza erişim sağlamak için.

