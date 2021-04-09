Tarnix
- Experts
- Dian Mayang Sari
- Versione: 1.34
- Aggiornato: 16 settembre 2025
- Attivazioni: 20
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 87.
Presentiamo Tarnix – EA Avanzato con Controllo del Rischio
Tarnix è un robusto Expert Advisor progettato per gestori di rischio intelligenti e trader di prop firm. Funziona completamente in automatico su EURCHF e utilizza M30 come grafico di base. Carica semplicemente l'EA su un solo grafico e lascia che la logica di precisione gestisca tutto.
“Equipaggiato con logica di stop trailing e controllo rigoroso del drawdown — Tarnix è costruito per la sopravvivenza e la crescita.”
Caratteristiche Chiave
- Funziona in base a: Calcola i ribaltamenti ad alta probabilità utilizzando un algoritmo ibrido che unisce divergenza RSI, simmetria di frattali personalizzati e zone di shock del volume. L'ingresso è quindi convalidato con il mio filtro di precisione per evitare segnali falsi.
- Necessario Solo Un Grafico: Attacca a EURCHF e l'EA gestisce tutta la logica internamente.
- Elenco dei Simboli: Usa con EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD — l'EA è ottimizzato per queste coppie.
- Modalità di Gestione dei Lotti: Scegli tra lotto fisso o lotto basato sul rischio per SL utilizzando il saldo del conto.
- Stop Strategico di Drawdown: Chiude automaticamente le operazioni e smette di fare trading quando il drawdown supera il tuo limite configurato (ad es. 70%).
- Modalità Trailing Stop: Scegli tra trailing fisico basato su pip o trailing dinamico basato su ATR.
- Attacca a: EURCHF
- Timeframe: M30
- Saldo del Conto: Minimo $250
- Leva: 1:100 o superiore
- Broker: Qualsiasi broker ECN a bassa commissione
- Telegram channel: please contact me
- MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
-
Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290
Amichevole per le Prop-Firm
- Progettato per seguire le restrizioni giornaliere di perdita e rischio
- Può fermare completamente il trading quando la perdita giornaliera supera i tuoi parametri di rischio
Dopo l'Acquisto
Contattaci immediatamente per ottenere accesso al nostro canale Telegram privato dove pubblichiamo aggiornamenti, notizie e suggerimenti esclusivi per l'EA.