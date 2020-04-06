Tarnix
- 专家
- Dian Mayang Sari
- 版本: 2.17
- 更新: 15 十二月 2025
- 激活: 20
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 93.
介绍Tarnix – 先进的风险控制EA
Tarnix 是一款专为智能风险管理者和公司交易者量身定制的强大专家顾问。它在EURCHF 上完全自动运行，并以M30 作为基础图表。只需将EA加载到一个图表上，然后让精确逻辑处理一切。
“配备了跟踪止损逻辑和严格的回撤控制 — Tarnix旨在生存和增长。”
主要特点
- 基于工作: 它使用混合算法计算高概率反转，该算法融合了RSI背离、自定义分形对称和成交量冲击区。然后通过我的精确过滤器验证入场，避免假信号。
- 仅需一个图表: 附加到EURCHF，EA内部处理所有逻辑。
- 符号列表: 与EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD 一起使用 — EA针对这些货币对进行了优化。
- 手数管理模式: 可以选择固定手数或根据止损使用账户余额的风险基础手数。
- 战略回撤止损: 当回撤超过您配置的限制（例如70%）时，自动关闭交易并停止交易。
- 跟踪止损模式: 在基于固定点数的跟踪或基于ATR的动态跟踪之间选择。
推荐设置
- 附加到: EURCHF
- 时间框架: M30
- 账户余额: 最低$250
- 杠杆: 1:100或更高
- 经纪商: 任何低点差的ECN经纪商
- Telegram channel: please contact me
- MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290
公司友好
- 旨在遵循每日亏损和风险限制
- 当每日亏损超过您的风险参数时，可以完全停止交易
购买后
立即联系我们 以访问我们的私人Telegram频道，在该频道中我们发布更新、新闻和独家EA提示。