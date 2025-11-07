Nova Stem

SINIRLI SÜREYİ LANSMAN FİYATI: Şu anki 800 fiyatı indirimli! Nihai fiyat 1255'ye yükselecek.

Gelişmiş Risk Kontrolü EA 


Nova Stem , akıllı risk yöneticileri ve prop firma traderları için tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışmandır. Tamamen otomatik olarak GBPJPY üzerinde çalışır ve temel grafik olarak M15 kullanır. Sadece EA'yı bir grafik üzerine yükleyin ve hassas mantığın her şeyi yönetmesine izin verin.


Bonus dahil: Satın alma sonrası bana mesaj atarak ÜCRETSİZ Uzman Danışmanınızı talep edin.

Geçerli geriye dönük test sonuçları için benimle iletişime geçin, böylece rehberlik ve kurulum dosyası paylaşabilirim.

Bana ulaşın, size sadece demo deneme kopyası göndereceğim.


“Sıkı geri çekilme kontrolü ve haber filtresi ile donatılmış — Nova Stem hayatta kalma ve büyüme için inşa edilmiştir.”


Ana Özellikler

  • Temel İşleyiş: Momentum ivme kalıplarını kullanarak impulsif piyasa evrelerini tanımlar ve küçük geri çekilmelerin sonunda işlemlere girerek, sıfırdan tasarladığım bir volatilite filtresi ile giriş hassasiyetini maksimize eder. 
  • Sadece Bir Grafik Gerekli: GBPJPY'e ekleyin ve EA tüm mantığı dahili olarak yönetir.
  • Sembol Listesi:  En iyi GBPJPY (varsayılan giriş) ile kullanmak için uygundur. 
  • Lot Yönetim Modları: Sabit lot veya risk bazlı lot arasında seçim yapın ve hesap bakiyesi kullanın.
  • Stratejik Geri Çekilme Durdurma: Geri çekilme, yapılandırılmış limitinizi aştığında (örn. %70) otomatik olarak işlemleri kapatır ve ticareti durdurur.
  • Otomatik haber filtresi: İşlemlerin yüksek etkili haberlere yakın olmadığından emin olmak için otomatik olarak haber filtresi (ayarlanabilir) kontrol eder.


Tavsiye Edilen Kurulum


Prop-Firma Dostu

  • Günlük kayıp ve risk kısıtlamalarını takip etmek için tasarlandı
  • Günlük kayıp risk parametrelerinizi aştığında tamamen ticareti durdurabilir


Satın Alma Sonrası

Hemen bizimle iletişime geçin güncellemeler, haberler ve özel EA ipuçları paylaştığımız özel Telegram kanalımıza erişim almak için.

