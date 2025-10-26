Fibo 61 8 scalping with position

Bu Uzman Danışman (Expert Advisor, EA), XAUUSD (Altın) ve BTCUSD (Bitcoin) paritelerinde otomatik alım-satım yapmak için tasarlanmıştır.

Fibonacci düzeltme seviyeleri ve Elliott Dalga Teorisinin birleşimini kullanarak yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirler.

Ayar dosyasını alın

Benden .set dosyasını almak için mesaj gönderin

veya yorumlar bölümünden indirin.

Altın (XAUUSD) için ayar dosyasını indirmek için buraya tıklayın.

Bitcoin (BTCUSD) için ayar dosyasını indirmek için buraya tıklayın.

Optimizasyon ve performans

EA, Cent hesapları için özenle optimize edilmiştir ve şu avantajları sunar:

Esnek pozisyon büyüklüğü ayarlamaları,

Geliştirilmiş risk kontrolü,

Farklı piyasa koşullarında tutarlı performans.

Düşük bakiyeli hesap kullanmayın — en iyi sonuçlar için en az 50.000 cent (yaklaşık 500 USD) önerilir.

Temel Özellikler

Kullanıma hazır yapılandırma – Hızlı kurulum için hazır .set dosyası.

Risk yönetimi odaklı – Cent hesapları için optimize edilmiştir, böylece risk maruziyeti etkin şekilde kontrol edilir.

Çok yönlü kullanım – Birden fazla enstrümanda çalışabilir.

XAUUSD ve BTCUSD, yüksek volatilite, güçlü trend ve yüksek likidite nedeniyle önerilir.

Birden fazla grafikte kullanmak için MagicNumberForPairs değerini değiştirin (örnek: 1000, 2000, 3000…).

Önerilen Parametreler

İşlem araçları: XAUUSD (Altın), BTCUSD (Bitcoin) ve .set dosyası ile broker ayarlarına göre diğer pariteler.

Hesap türü: Cent Hesap

( Exness Standard Cent hesabında gerçek para ile kullanın, Exness Demo Pro hesabında test edin)

Minimum depozito: 50.000 cent (≈ 500 USD)

Risk Uyarısı

Finansal piyasalarda işlem yapmak önemli riskler içerir.

Her zaman sorumlu bir şekilde işlem yapın ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonları kullanın.

Düşük bakiyeli hesap kullanmayın — en az 50.000 centlik bir hesap kullanın.