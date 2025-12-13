Fibo 61 8 and martingale

Bu Expert Advisor (EA), Fibonacci geri çekilmeleri, Bill Williams’ın Awesome Oscillator’ı, Göreli Güç Endeksi (RSI) ve Üstel Hareketli Ortalama (EMA) göstergelerine dayanmaktadır.

Set dosyasını (konfigürasyon dosyası) almak için benimle iletişime geçin, yorumlar bölümünden indirin veya altın (XAUUSD) için set dosyasını almak için buraya / buraya tıklayın.

Bitcoin (BTCUSD) set dosyası için buraya tıklayın.

Düşük bir bakiye kullanmaktan kaçının — optimum performans için en az 50.000 cent (0,50 $ = 1 cent) bakiyeli bir hesap önerilir.

Scalping, küçük ve sık fiyat hareketlerinden kâr elde etmeyi amaçlayan bir işlem stratejisidir. Piyasanın yüksek likiditesine ve dar spread’lere dayanır, böylece yürütme riskleri azaltılır. Bu nedenle, bu EA, piyasanın yoğun olduğu dönemlerde en iyi performansı sunacak şekilde optimize edilmiştir.

EA, Fibonacci seviyeleri, Awesome Oscillator, RSI veya üstel hareketli ortalama göstergelerine dayalı sinyaller göründüğünde aynı anda birden fazla alım ve satım pozisyonu açabilir.

Önerilen Kullanım

  • Enstrümanlar: XAUUSD (Altın) ve BTCUSD (Bitcoin)

  • Hesap Türü: Cent Hesap
    (Gerçek fonlarla Exness Standard Cent hesap kullanın ve Exness Demo Pro hesapta test edin)

  • Minimum Mevduat: 50.000 cent (500 $ eşdeğeri)

Cent hesaplar, EA’nın birçok limitli emir verebilmesi ve cent hesabın riski azaltması nedeniyle daha uygundur.

Parametreler

  • Awesome_oscilliator_timeframe = PERIOD_H1;
    (Trendi otomatik ayarlamaya olanak tanır; herhangi bir zaman dilimi için değiştirilebilir.)

  • Moving_average_timeframe = PERIOD_H1;
    (Awesome Oscillator zaman dilimi ile aynı mantık.)

  • first_ma = 25;

  • second_ma = 100;

  • mannual_choose_buy_sell_direction = false;

  • RSI_number_low = 25;

  • RSI_number_high = 75;
    (Piyasayı manuel olarak analiz etmek ve işlem yönünü seçmek istiyorsanız true olarak ayarlayın.)

Notlar
Varsayılan parametreler yalnızca doğrulama amacıyla kullanılır. Gerçek işlem için parametreleri giriş bölümünde ayarlayın veya bir .set dosyası içe aktarın.

Bu EA, yıllar boyunca geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir.

Finansal piyasalarda risk almayı göze alamıyorsanız, lütfen bu EA’yı kullanmayın.

Düşük bir bakiye kullanmayın — en az 50.000 cent bakiyeli bir hesap kullanın.


