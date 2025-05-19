Fibo scalping strategy

Bu EA, fibo geri çekilmelerine ve fibo seviyelerine dayanmaktadır. Fibo seviyelerine dayalı sinyaller varsa, aynı anda birçok alım ve satım pozisyonu açabilir. Ayrıca, serbest marj seviyesine göre ve hesap sermayesi hesap bakiyesinden yüksekse, trendle birlikte birçok pozisyon açabilir. Hedging için cent hesabı kullanmanızı öneririm. 1000$ yatırırsanız, 100.000 cent olur. Bunu Exness standart cent hesabında kontrol ettim ve bu aracı kurumu da size önerebilirim. Cent hesap türünü kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum çünkü EA'm yüksek riskli, bu yüzden cent'lerinizi riske atmak iyi. Varsayılan ayarı kullanmanızı tavsiye ediyorum, çünkü bu ayarı birçok kez test ettim. Bu EA herhangi bir çiftte çalışabilir, ancak yalnızca XAUUSD (Altın) kullanmanızı tavsiye ederim, çünkü bu enstrüman piyasada yüksek oynaklığa sahiptir ve bu EA en yüksek oynaklıkta çok iyi çalışabilir. için: yalnızca XAUUSD (Altın) enstrümanı. Kaybetmeyi göze alamıyorsanız, riske atmayın.

Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
Uzman Danışmanlar
Bu Expert Advisor (EA) , Fibonacci düzeltme seviyeleri , Bill Williams’ın Awesome Oscillator göstergesi ve Üssel Hareketli Ortalama (Exponential Moving Average, EMA) üzerine kurulmuştur. Ayar dosyasını (.set) almak için benimle iletişime geçebilir veya yorumlar kısmından indirebilirsiniz. Ayrıca altın (XAUUSD) için set dosyasını indirmek üzere buraya tıklayabilirsiniz. Bitcoin (BTCUSD) için set dosyasını indirmek isterseniz, buraya tıklayın. EA’nin ücretsiz sürümü 1 Kasım tarihine kadar kullanıl
Fibo 61 8 percent level gold scalping orders
Komila Safarova
4.27 (22)
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman (EA), Fibonacci seviyelerine ve yüksek oynaklık dönemlerinde yapılan hedge stratejilerine dayanmaktadır. Scalping, küçük ve sık fiyat hareketlerini yakalamaya odaklanan bir ticaret yaklaşımıdır. Yüksek piyasa likiditesi ve dar spreadler, yürütme riskini azaltmaya yardımcı olduğu için scalping için çok önemlidir. Bu nedenle EA, piyasanın en aktif olduğu dönemlerde en iyi şekilde çalışır. EA, Fibonacci seviyelerine dayalı sinyaller oluştuğunda aynı anda birden fazla alım ve satı
FREE
Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman (Expert Advisor, EA) , XAUUSD (Altın) ve BTCUSD (Bitcoin) paritelerinde otomatik alım-satım yapmak için tasarlanmıştır. Fibonacci düzeltme seviyeleri ve Elliott Dalga Teorisi nin birleşimini kullanarak yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirler. Ayar dosyasını alın Benden .set dosyasını almak için mesaj gönderin veya yorumlar bölümünden indirin. Altın (XAUUSD) için ayar dosyasını indirmek için buraya tıklayın. Bitcoin (BTCUSD) için ayar dosyasını indirmek için buraya tıklayı
Fibo 61 8 and martingale
Komila Safarova
Uzman Danışmanlar
Bu Expert Advisor (EA), Fibonacci geri çekilmeleri , Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Üstel Hareketli Ortalama (EMA) temel alınarak geliştirilmiştir. Ayar dosyasını (.set) almak için benimle iletişime geçin veya yorumlar bölümünden Altın (XAUUSD) için set dosyasını indiriniz — buraya tıklayın. Düşük bakiye kullanmaktan kaçının — en iyi performans için en az 50.000 sent bakiyeli bir hesap önerilir. Scalping , küçük ancak sık fiyat hareketlerinden kâr elde etmeyi amaçlayan bir işlem stratejisidir. Yü
XAUUSD scalping EA
Komila Safarova
Uzman Danışmanlar
XAUUSD Scalping EA , XAUUSD (Altın) üzerinde kendi analizini yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yarı otomatik bir alım-satım sistemidir . Yapmanız gereken tek şey, piyasanın yönünü belirlemek ve EA’ya Al (Buy) veya Sat (Sell) pozisyonlarını açması için komut vermektir. EA, Fibonacci düzeltme seviyelerinin hassasiyetini kullanarak yüksek olasılıklı giriş bölgelerini tespit eder ve tetiklendikten sonra işlemleri otomatik olarak yönetir. Öneri: Altında bir geri çekilme (pullback) oluşmas
Fibo 61 8 game changer
Komila Safarova
Uzman Danışmanlar
Fibo 61.8 – Game Changer Fibo 61.8 – Game Changer , Fibonacci geri çekilme (retracement) seviyeleri ve hedging mantığı üzerine inşa edilmiş agresif bir scalping Uzman Danışman (EA)dır. Özellikle XAUUSD (Altın) için tasarlanmıştır ve bu EA sürekli işlem yapar, sakin, yatay veya aralıklı piyasa koşullarında en iyi performansı gösterir, ancak doğru şekilde yapılandırıldığında volatil piyasalarda da güçlü performans sergileyebilir. Bu EA, zaman sınırlı değildir — seçilen .set dosyasıyla piyasa koşul
Sherlocks1994
26
Sherlocks1994 2026.01.18 10:50 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Komila Safarova
15120
Geliştiriciden yanıt Komila Safarova 2026.01.18 15:47
Hi, yes with adjusted set file you can use on them, test yourself. change stop loss, take profit, trailing stop trailing step and pointmultiplier on input section. Thank you
İncelemeye yanıt