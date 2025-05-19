Fibo scalping strategy

Bu EA, fibo geri çekilmelerine ve fibo seviyelerine dayanmaktadır. Fibo seviyelerine dayalı sinyaller varsa, aynı anda birçok alım ve satım pozisyonu açabilir. Ayrıca, serbest marj seviyesine göre ve hesap sermayesi hesap bakiyesinden yüksekse, trendle birlikte birçok pozisyon açabilir. Hedging için cent hesabı kullanmanızı öneririm. 1000$ yatırırsanız, 100.000 cent olur. Bunu Exness standart cent hesabında kontrol ettim ve bu aracı kurumu da size önerebilirim. Cent hesap türünü kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum çünkü EA'm yüksek riskli, bu yüzden cent'lerinizi riske atmak iyi. Varsayılan ayarı kullanmanızı tavsiye ediyorum, çünkü bu ayarı birçok kez test ettim. Bu EA herhangi bir çiftte çalışabilir, ancak yalnızca XAUUSD (Altın) kullanmanızı tavsiye ederim, çünkü bu enstrüman piyasada yüksek oynaklığa sahiptir ve bu EA en yüksek oynaklıkta çok iyi çalışabilir. için: yalnızca XAUUSD (Altın) enstrümanı. Kaybetmeyi göze alamıyorsanız, riske atmayın.