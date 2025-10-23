Aurum Trader mt5

Aurum Adaptive Scalper, günde en fazla iki işlemle bir çıkış ve trend takip stratejisini birleştirir.
Altının piyasa yapısıyla birlikte gelişen bir Adaptive Learning Core tarafından desteklenen bu strateji, dinamik optimizasyonunun modern volatilite koşullarına tamamen uyum sağladığı 2023'ten itibaren en iyi performansını gösterir.

Uyarlanabilir Zekanın Açıklaması:
Aurum Uyarlanabilir Scalper, tek bir uyarlanabilir çerçeve altında çalışan iki tamamlayıcı stratejiyi entegre eder.
Breakout Engine, kısa vadeli volatilite artışlarını tespit eder ve hızlı gün içi hareketleri yakalarken, Trend Modülü daha sürdürülebilir kârlar için mikro trend devamlılıklarını takip eder.
Her iki modül de, son işlem verimliliğini ve piyasa davranışını analiz ederek stop seviyelerini, takip mantığını ve işlem sıklığını sürekli olarak yeniden ayarlayan bir Uyarlanabilir Öğrenme Merkezi tarafından yönetilir.
Altının volatilite ve likidite profili 2023'ten bu yana geliştikçe, sistem kendini mevcut piyasa dinamiklerine göre optimize etmiştir; bu da son yıllardaki daha güçlü performansını açıklamaktadır.
Aurum Trader, test edilen tüm dönemlerde istikrarlı sonuçlar gösterse de, 2023'ten itibaren yapılan geriye dönük testler, olgunlaşmış uyarlanabilir davranışını ve gerçekçi piyasa senkronizasyonunu en iyi şekilde yansıtmaktadır.

Öneriler:
Sembol: XAUUSD (Altın) Zaman Dilimi: Günlük Grafik
Minimum Bakiye: 100 USD Başlangıç ​​Lotu: 0,01 (önerilen)
Orantılı olarak ölçeklendirebilirsiniz — örneğin:
500 USD bakiye → 0,05 lot
1000 USD bakiye → 0,10 lot
Daha düşük riskli işlemler için daha küçük lot büyüklükleri de kabul edilebilir.

Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir.

Kişisel bonus almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!

Ayarlar ve kullanım kılavuzu burada

  AYARLAR

  • Sembol – Piyasa gözleminde olduğu gibi altın için tam sembol adını girin, örneğin XAUUSD
  • Starting_Lot - İlk pozisyon için kullanılan ilk lot büyüklüğü.
  • Her X$ kâr için 0,01 artırın - Belirtilen USD kârına ulaşıldıktan sonra lot büyüklüğünü 0,01 artırır.
  • TrailStart_Strg1 - Strateji 1 (Çıkış) için takip başlangıcının mesafesi (puan cinsinden).
  • TrailStop_Strg1 - Strateji 1 için takip adımı (puan cinsinden).
  • TP_Strg1 - Strateji 1 (Çıkış) için Kâr Al seviyesi.
  • SL_Strg1 - Strateji 1 (Çıkış) için Zarar Durdur seviyesi.
  • TrailStart_Strg2 - Strateji 2 (Trend takibi) için takip başlangıcının mesafesi (puan cinsinden). TrailStop_Strg2 - Strateji 2 için takip eden adım (puan cinsinden).
  • TP_Str2 - Strateji 2 için Kar Al seviyesi.
  • EA_Name - Uzman Danışman adı (tanımlama için).
  • Magic Number - İşlem müdahalesini önlemek için her grafik örneği için benzersiz tanımlayıcı.

