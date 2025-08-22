Common SL TP Manage All Positions

5

Ortak SL/TP Yönetici EA: Tüm İşlemleriniz Tek Kontrolde

Genel Bakış

Piyasada aynı anda birden fazla işlem yönetmek, özellikle her biri için Stop Loss (Zarar Durdur) ve Take Profit (Kar Al) seviyelerini ayrı ayrı ayarlamak, zaman alıcı ve disiplin gerektiren bir süreçtir. Ortak SL/TP Yönetici EA, bu karmaşık süreci basitleştirmek ve tamamen otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir ticaret yardımcısıdır.

Bu Uzman Danışman, grafiğiniz üzerinde fare ile sürükleyip bırakabileceğiniz iki görsel çizgi (biri SL, diğeri TP için) oluşturur. Bu çizgilerin konumunu değiştirdiğinizde, o semboldeki tüm açık pozisyonlarınızın SL ve TP seviyeleri anında ve otomatik olarak güncellenir.

Ana Özellikler

Görsel ve Kolay Yönetim: Fiyat seviyelerini manuel olarak girmek yerine, grafiğinizdeki kırmızı (SL) ve yeşil (TP) çizgileri fare ile sürükleyerek tüm işlemlerinizin kaderini belirleyin.

Toplu Güncelleme: Tek bir fare hareketiyle, ilgili semboldeki 5, 10, hatta 50 pozisyonun tamamının SL veya TP seviyesini saniyeler içinde güncelleyin. Bu özellik, özellikle scalping veya yüksek frekanslı işlem yapanlar için büyük bir zaman tasarrufu sağlar.

Otomatik Devralma (Auto Takeover): EA'nın en güçlü özelliklerinden biri! EA grafikte çalışırken açtığınız yeni manuel işlemler veya başka bir EA tarafından açılan pozisyonlar anında devralınır. Ortak SL/TP seviyeleri bu yeni işlemlere de otomatik olarak atanır. Artık hiçbir işleminiz korumasız kalmaz.

Anlık Bilgi Paneli: Grafiğin köşesinde yer alan dinamik bilgi paneli sayesinde;

Açık pozisyon sayısı

Toplam Kar/Zarar durumu

Mevcut SL ve TP seviyelerinin anlık fiyata olan pip uzaklığı

Tüm pozisyonların SL'ye ulaşması durumunda beklenen toplam zarar

Tüm pozisyonların TP'ye ulaşması durumunda beklenen toplam kar

gibi kritik bilgileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Tamamen Özelleştirilebilir: Çizgilerin renginden kalınlığına, bilgi panelinin konumundan yazı tipi boyutuna kadar birçok görsel ayarı kendi zevkinize göre düzenleyebilirsiniz.

Nasıl Çalışır?

EA'yı Grafiğe Ekleyin: Uzman Danışmanı, yönetmek istediğiniz enstrümanın grafiğine sürükleyip bırakın.

Çizgiler Oluşur: Grafiğinizde anlık fiyatın biraz altında kırmızı (SL) ve biraz üstünde yeşil (TP) birer çizgi belirecektir.

Sürükleyin ve Ayarlayın: Bu çizgileri fare ile istediğiniz fiyat seviyelerine sürükleyin.

İşlemleriniz Güncellenir: Çizgiyi bıraktığınız anda, o semboldeki tüm açık pozisyonların SL ve TP seviyeleri bu yeni seviyelerle güncellenir.

Yeni İşlem Açın: Manuel olarak veya başka bir yöntemle yeni bir işlem açtığınızda, EA bu işlemi bir saniye içinde fark eder ve mevcut çizgilerin seviyesine göre SL/TP atamasını otomatik olarak yapar.

Kimler İçin İdeal?

Scalperlar ve Gün İçi İşlemciler: Aynı anda çok sayıda küçük işlem açan ve hızlı yönetim ihtiyacı duyanlar.

Manuel İşlem Yapanlar: İşlem açtıktan sonra SL/TP yönetimini otomatikleştirmek ve zamandan kazanmak isteyenler.

Birden Fazla Strateji Kullananlar: Aynı sembol üzerinde farklı stratejilerle (farklı EA'lar veya manuel) işlem açan ve tüm bu işlemler için ortak bir çıkış noktası belirlemek isteyenler.

Risk Yönetimini Ciddiye Alanlar: Tüm işlemlerinin tutarlı bir zarar durdurma seviyesi ile korunduğundan emin olmak isteyen disiplinli yatırımcılar.

Bu Uzman Danışman ile zaman kazanır, işlem disiplininizi artırır ve tüm pozisyonlarınızın tutarlı bir risk yönetimi stratejisiyle korunmasını sağlarsınız. Ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşımak için mükemmel bir yardımcıdır.


İncelemeler 1
ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.10.03 01:09 
 

Promising tool ! Thanks for the developer

Önerilen ürünler
Auto SL TP Sclaping
Suleyman Ozturk
Yardımcı programlar
AutoSL & AutoTP Grid Utility — ATR-based SL, margin-based trailing & optional grid Short description A tool for manual or semi-automated traders that can automatically set and manage a stop-loss based on ATR after a manual position is opened. Optionally, the system supports creating grid add-on orders and includes a trailing management function based on real margin profit in the account currency. The aim is to automate position management with adjustable parameters that are easy to understand.
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
Investopedia FIVE EA bu ​​makaleye dayanmaktadır: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/beş-dakika-momo.asp TİCARET KOŞULLARI - Negatif bölgede olmak için X dönemi EMA ve MACD'nin altında döviz çifti ticareti arayın. - Fiyatın X dönemi EMA'sının üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun. - 20 dönemlik EMA'nın 10 pip üzerinde uzun gidin. - Girişteki pozisyonun X'ini artı r
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Uzman Danışmanlar
Introducing the ultimate news trading robot for forex MetaTrader 5 - designed specifically for traders who want to profit from market volatility during news events. With this robot, you can easily set up two pending orders - buy stop and sell stop - just 10 minutes before the news release. Simply set the time on the robot to 10 minutes prior to the news release time (for example, if the news is scheduled for 6:30, set the time on the robot to 6:20), and the robot will take care of the rest. But
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Uzman Danışmanlar
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Grid Breakout
Bastien Romain Poupon
5 (4)
Uzman Danışmanlar
IMPORTANT: Before proceeding with backtests and launching the robot, make sure to set the Lot_plus value to "true" instead of "false" to enable automatic lot calculation. It is also crucial to adjust the Cut_loss to 54 instead of 1 to optimize risk management. DESCRIPTION: GridBreakout is an automated trading robot specialized in trading the GBP/USD forex pair. Utilizing a grid technique, it is designed to capitalize on market breakouts, offering a dynamic and responsive strategy to market movem
FREE
VIP simple training system based on EMA and ADX
Vyacheslav Scherbak
Uzman Danışmanlar
1. Торговая стратегия Что делает советник: Советник следит за некотоными индикаторами и при определенном условии (или условиях) помещать торговый запрос (на продажу или покупку) в зависимости от условий. Стратегия: Используем индикатор Moving Average (скользящие средние) с периодом 8 (вы можете выбрать любой период, но в данной стратегии мы будем использовать период 8). Советник покупает, если 8-периодная скользящая средняя (далее для удобства будем называть ее MA-8) возрастает и текущая цена за
FREE
Sapphire Strat Maker Alt
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Uzman Danışmanlar
Sapphire Strat Maker Alt   is an EA builder ( Expert Advisor Builder) . With it you can easily create new strategies and optimize them to find the bests parameters to improve your results at maximum. The objective is to bring the capabilities of MQL5 to everyone, even if you don't know how to code. Check out   the Pro Version   clicking here - Sapphire Strat Maker . With this Expert Advisor you can create strategies by combining the indicators provided by the EA. A few of the functionalities ar
FREE
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
Gridingale is a new complex  Expert Advisor that combines grid and martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take profits on little and big movements .  A loss covering system is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an indicator. It can work on both sides at the same time, but it is interesting to have it work on markets
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
Uzman Danışmanlar
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and nett ing accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL
FREE
Sideway Trade
Quang Tri Nguyen
Uzman Danışmanlar
Bu EA yatay dönemde ticaret yapmak için kullanılır Lot miktarını, kar alma noktası tutarını (pip değil), zararı durdurma noktası tutarını, üst fiyatı, alt fiyatı siz belirlersiniz Mevcut fiyat en yüksek fiyata eşit veya daha yüksek bir seviyeye yükseldiğinde EA, Lot ve T/P fiyatı ve S/L fiyatıyla SATIŞ emri verecektir. Mevcut fiyat taban fiyata eşit veya daha düşük bir düşüş gösterdiğinde EA, Lot ve T/P fiyatı ve S/L fiyatıyla SATIN AL emri verecektir. Bu nedenle, ara dönem olduğu sürece bakiyen
FREE
EA Progress
Yuriy Kuzmin
Uzman Danışmanlar
After purchasing, you can request and receive any two of my products for free! После покупки вы можете запросить и получить два любых моих продукта бесплатно! An advisor for automatic trading based on Fibonacci levels with the ability to average orders. Experienced traders can create their own trading strategy, the ability to change the Fibonacci grid settings, change the distance between orders in the grid (averaging), it is possible to check other currency pairs for trading, and most importa
Big Trend Catcher
Aleksandr Davydov
Uzman Danışmanlar
Expert description The Expert Advisor's trading system is based on entry and exit at a certain deviation of the asset price from the moving average value. The Expert Advisor has a number of parameters, by manipulating which you can implement different trading systems and also get different results when trading on different assets, keep this in mind when setting up an Expert Advisor and do not use standard settings on all instruments and time frames. Recommendations for use The EA working tim
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Uzman Danışmanlar
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
ZoneRecoveryHW
Hao-Wei Lee
5 (2)
Uzman Danışmanlar
This is a high-risk strategy; it is recommended to set appropriate parameters. 1. Pending Opposite Stop Order – Used for breakout trading. 2. Multiplier – Determines the lot size of the opposite order. 3. Recovery Point – the distances of Pending Opposite Stop Order. For example, setting 200 for EUR/USD is reasonable. 4. Built-in Strategies – AutoSpike or AutoVolatility or AutoDatabase or Manually click-to-trade with your own strategy. 5. SL USD and TP USD – Money-based stop-loss or take-profi
FREE
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Double RSI EA – Smart Multi-Timeframe Strategy This Expert Advisor uses two RSI indicators from different timeframes to confirm Buy/Sell signals. A trade is opened only when both RSI values meet the required level — reducing false entries and improving accuracy. Dual RSI confirmation (e.g., H1 + M15) Price-based SL/TP and optional trailing stop Only one active trade at a time Reverse trades enabled after signal change ️ On-chart status panel for RSI1, RSI2 & trade status Works
FREE
Gold botchanger
Namatama Doctrine Musebezi
Uzman Danışmanlar
This EA trades Gold and other currency pairs. The recommended timeframe is H1 and H4. It has paremeters such as Lot size, stoploss, take profit, number of trades per cycle or per signal. Please change these patemeters in line with your account size, especially on the Lot size and the number of trade per cycle.Turn it off during high impact news if you have a small account.
FREE
BuildYourGridEA
Nikolaos Pantzos
4.63 (19)
Uzman Danışmanlar
BUILD YOUR GRID The expert is a system to help any trader to make a grid of orders (without martingale, lite martingale, or full martingale) easy and simple. Please make your test to find your settings. Default settings are just to take an idea of how the expert works. The expert can make according or contrary grid of orders. You can set the expert to work in hedge mode if the losses are huge. The system uses a high-risk strategy. It's better to test it first in a demo account. Version for MT4:
FREE
Channel Trading Strategy
Ali Gokay Duman
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor follows your channel lines that you draw. and when the price reaches these support and resistance trend lines, EA send open or close order automatically. You must draw two trend line with same color for EA to work, not equidistant channel line. and this color must be specified in ChannelColor parameter Strategies: Inside Channel Strategy: If the price reaches bottom trend line, the EA will place a buy order. and when the price reaches the top trend point, EA send close order
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
Moving Average Twist
Catalin Zachiu
Uzman Danışmanlar
The expert is based on two moving averages , one of them is used for opening orders and the other one is used for closing , each of them having separate settings . The "Twist" comes from the fact that for closing the orders , the classic condition is not used , if a closing signal appears , the EA has the capability to skip the first or several closing conditions and so the chances for increased profit rises . The expert also has a buit-in recovery mode with a maximum of ten steps , in which , l
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.64 (11)
Uzman Danışmanlar
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Automated Trading Psychology EA
Shingirayi Mari
Yardımcı programlar
The only EA for TRADING PSYCHOLOGY:Discipline, Mindset Training & Risk Control  Checklist-Enforced Trading (No trades allowed until  strategy checklist is met)  1-Click Revenge Trade Blocker (Auto-freezes account after losses)  Overtrading Circuit Breaker (Hard daily trade limits enforced)  Neuroplasticity Training (Rewires retail habits into institutional discipline)  Institutional Risk Protocols (Auto SL/TP, position sizing, daily loss cutoffs)  Prop Firm  and account Safeguard (Preve
Kubera
Alisten A
Uzman Danışmanlar
Kubera EA - Zenginlik Tanrısı'ndan Esinlenildi EA Hakkında Kubera EA, MetaTrader 5 platformunda XAUUSD (Altın) ticareti yapmak için özel olarak tasarlanmış, gelişmiş bir martingale hedge uzman danışmanıdır (EA). Hindu zenginlik tanrısı Kubera'dan ilham alan bu EA, dengeli bir hedge stratejisi ve martingale ilerlemesiyle piyasa hareketlerinden yararlanmayı amaçlamaktadır. Görsel olarak çekici bir altın temalı grafik kullanıcı arayüzü (GUI), gerçek zamanlı kâr görselleştirme ve çeşitli risk iştah
Prop Firm Navigator EA
Marin Stoyanov
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
FREE Prop Firm Navigator EA - Advanced Trend-Following & Protection Developed by the EA Trading Academy team using Expert Advisor Studio , this free trading robot combines powerful trend-following indicators with a robust set of account protection features to secure your trading capital. You can find a detailed documentation about the properties and inputs on our  knowledge base . Key Strategy Features: Uses Bulls Power and Awesome Oscillator indicators for precise entry signals Sophisticat
FREE
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
Uzman Danışmanlar
Fully automated, which does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. The idea is not complicated, when flat, 2 limit orders are set when using USE_LIMIT_ORDERS = true, otherwise it trades by market. When an order is triggered, the position is closed by TAKE_PROFIT, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT in an unsuccessful situation by STOP_LOSS_VIRTUAL. Or the orders are deleted. After closing a position, the expert looks at how the position closed, with a pr
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
4.38 (8)
Uzman Danışmanlar
MetaTrader yatırımcı robotu için Uzman Danışman ile yatırım stratejinizi dönüştürün. Joe Ross tarafından oluşturulan ve ünlü Brezilyalı tüccar Rodrigo Cohen tarafından Paula olarak adlandırılan güçlü Bollinger Bantları stratejisine dayalı olarak, karınızı en üst düzeye çıkaracak ve risklerinizi en aza indirecek ileri teknolojiye erişebileceksiniz. Eski ve verimsiz stratejilerle daha fazla zaman kaybetmeyin. Yatırımcı robotumuzla, piyasa trendlerinin teknik analizini Joe Ross ve Rodrigo Cohen'i
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (295)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.41 (17)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.84 (25)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
SAHNE FİRMASI HAZIR!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   INDEPENDENT REVIEW "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yüksek performanslı bir Uzman Danışman olan ORB Master EA ile ortaya çıkarın. ORB, erken piyasa ivmesini
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.5 (18)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buray
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.93 (120)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (13)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 390$, Sonraki 20 kopya 550$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.33 (12)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (1)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.3 (60)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.23 (35)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyü
Yazarın diğer ürünleri
The Solution A Universal Language Called Sekanas
Aydin Sarihan
Göstergeler
Spread Sekanas: The True Cost of Your Trade Stop guessing with pips and points. Start seeing the real , proportional cost of the spread with the Spread Sekanas indicator. The traditional spread, measured in pips, is misleading. A 2-pip spread on EUR/USD is completely different from a 2-pip spread on GBP/JPY or a $2 spread on Gold. This makes it impossible to consistently compare your real trading costs across different instruments. The Spread Sekanas indicator solves this problem by measuring th
FREE
Filtrele:
ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.10.03 01:09 
 

Promising tool ! Thanks for the developer

Aydin Sarihan
503
Geliştiriciden yanıt Aydin Sarihan 2025.10.03 18:15
Thank you. I'm working on a much better version. I hope to share it here again soon.
İncelemeye yanıt