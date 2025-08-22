Common SL TP Manage All Positions

Ortak SL/TP Yönetici EA: Tüm İşlemleriniz Tek Kontrolde

Genel Bakış

Piyasada aynı anda birden fazla işlem yönetmek, özellikle her biri için Stop Loss (Zarar Durdur) ve Take Profit (Kar Al) seviyelerini ayrı ayrı ayarlamak, zaman alıcı ve disiplin gerektiren bir süreçtir. Ortak SL/TP Yönetici EA, bu karmaşık süreci basitleştirmek ve tamamen otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir ticaret yardımcısıdır.

Bu Uzman Danışman, grafiğiniz üzerinde fare ile sürükleyip bırakabileceğiniz iki görsel çizgi (biri SL, diğeri TP için) oluşturur. Bu çizgilerin konumunu değiştirdiğinizde, o semboldeki tüm açık pozisyonlarınızın SL ve TP seviyeleri anında ve otomatik olarak güncellenir.

Ana Özellikler

Görsel ve Kolay Yönetim: Fiyat seviyelerini manuel olarak girmek yerine, grafiğinizdeki kırmızı (SL) ve yeşil (TP) çizgileri fare ile sürükleyerek tüm işlemlerinizin kaderini belirleyin.

Toplu Güncelleme: Tek bir fare hareketiyle, ilgili semboldeki 5, 10, hatta 50 pozisyonun tamamının SL veya TP seviyesini saniyeler içinde güncelleyin. Bu özellik, özellikle scalping veya yüksek frekanslı işlem yapanlar için büyük bir zaman tasarrufu sağlar.

Otomatik Devralma (Auto Takeover): EA'nın en güçlü özelliklerinden biri! EA grafikte çalışırken açtığınız yeni manuel işlemler veya başka bir EA tarafından açılan pozisyonlar anında devralınır. Ortak SL/TP seviyeleri bu yeni işlemlere de otomatik olarak atanır. Artık hiçbir işleminiz korumasız kalmaz.

Anlık Bilgi Paneli: Grafiğin köşesinde yer alan dinamik bilgi paneli sayesinde;

Açık pozisyon sayısı

Toplam Kar/Zarar durumu

Mevcut SL ve TP seviyelerinin anlık fiyata olan pip uzaklığı

Tüm pozisyonların SL'ye ulaşması durumunda beklenen toplam zarar

Tüm pozisyonların TP'ye ulaşması durumunda beklenen toplam kar

gibi kritik bilgileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Tamamen Özelleştirilebilir: Çizgilerin renginden kalınlığına, bilgi panelinin konumundan yazı tipi boyutuna kadar birçok görsel ayarı kendi zevkinize göre düzenleyebilirsiniz.

Nasıl Çalışır?

EA'yı Grafiğe Ekleyin: Uzman Danışmanı, yönetmek istediğiniz enstrümanın grafiğine sürükleyip bırakın.

Çizgiler Oluşur: Grafiğinizde anlık fiyatın biraz altında kırmızı (SL) ve biraz üstünde yeşil (TP) birer çizgi belirecektir.

Sürükleyin ve Ayarlayın: Bu çizgileri fare ile istediğiniz fiyat seviyelerine sürükleyin.

İşlemleriniz Güncellenir: Çizgiyi bıraktığınız anda, o semboldeki tüm açık pozisyonların SL ve TP seviyeleri bu yeni seviyelerle güncellenir.

Yeni İşlem Açın: Manuel olarak veya başka bir yöntemle yeni bir işlem açtığınızda, EA bu işlemi bir saniye içinde fark eder ve mevcut çizgilerin seviyesine göre SL/TP atamasını otomatik olarak yapar.

Kimler İçin İdeal?

Scalperlar ve Gün İçi İşlemciler: Aynı anda çok sayıda küçük işlem açan ve hızlı yönetim ihtiyacı duyanlar.

Manuel İşlem Yapanlar: İşlem açtıktan sonra SL/TP yönetimini otomatikleştirmek ve zamandan kazanmak isteyenler.

Birden Fazla Strateji Kullananlar: Aynı sembol üzerinde farklı stratejilerle (farklı EA'lar veya manuel) işlem açan ve tüm bu işlemler için ortak bir çıkış noktası belirlemek isteyenler.

Risk Yönetimini Ciddiye Alanlar: Tüm işlemlerinin tutarlı bir zarar durdurma seviyesi ile korunduğundan emin olmak isteyen disiplinli yatırımcılar.

Bu Uzman Danışman ile zaman kazanır, işlem disiplininizi artırır ve tüm pozisyonlarınızın tutarlı bir risk yönetimi stratejisiyle korunmasını sağlarsınız. Ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşımak için mükemmel bir yardımcıdır.



