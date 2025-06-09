TimeLS LightSpeed MT4

TimeLS_LightSpeed est un expert advisor (EA) basé sur le temps pour MetaTrader 4/5, conçu pour exécuter et gérer des ordres à des moments précis définis par l'utilisateur. Il offre des paramètres hautement configurables permettant de contrôler les périodes de trading, les types de positions, ainsi que des exécutions programmées exclusives avec des paramètres indépendants.

Contactez-moi si vous avez des questions. J’ai des fichiers .set prédéfinis pour certains marchés.

Fonctionnalités principales et paramètres

  • Autorisations de trading

    • Activer ou désactiver séparément l'ouverture de positions LONG (achat) ou SHORT (vente).

    • Option permettant d'autoriser les trades uniquement si le swap quotidien est positif, utile pour les stratégies avec positions conservées la nuit.

  • Contrôle du trading par jour de la semaine

    • Sélection des jours spécifiques (du lundi au dimanche) pendant lesquels le trading est autorisé.

    • Permet d’aligner les opérations avec les cycles de volatilité du marché ou les événements fondamentaux.

  • Heure de début du trading général

    • Définir l’heure, les minutes et les secondes à partir desquelles l’EA peut ouvrir des positions.

    • Garantit une activité uniquement pendant les périodes souhaitées, comme les sessions de Londres ou de New York.

  • Fermeture automatique des positions (optionnel)

    • Possibilité de clôturer automatiquement toutes les positions ouvertes à un moment précis.

    • Heure exacte de fermeture définie par heure, minute et seconde.

    • Utile pour éviter l’exposition nocturne ou clôturer avant des annonces économiques majeures.

  • Paramètres de trading par défaut

    • Objectif de profit en pips

    • Perte maximale autorisée en pips

    • Volume de trading en lots

    • Option pour autoriser ou interdire l’ouverture d’un nouveau trade si une position est déjà ouverte (évite la suractivité)

  • Module d’exécution exclusive (Exclusive Deals)

    • Prise en charge de jusqu’à trois trades programmés uniques.

    • Chaque trade peut être configuré avec :

      • Date et heure précises : année, mois, jour, heure, minute, seconde

      • Type de trade : LONG, SHORT ou les deux en même temps

      • Paramètres indépendants pour take profit, stop loss et taille de lot

    • Idéal pour :

      • Événements économiques planifiés

      • Exécution précise de stratégies à fort impact

      • Automatiser des entrées prévues manuellement

Scénarios d’utilisation

  • Trader uniquement pendant certaines sessions (par exemple, ouverture de Londres)

  • Réagir automatiquement à des événements temporels précis (ex : NFP, publication de l’inflation)

  • Planifier et exécuter des trades avec précision pendant les jours fériés, gaps ou périodes de faible activité

  • Garder un contrôle total du risque en désactivant certains types de trades ou en limitant l’ouverture à une seule position



