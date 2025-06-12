Aurora Edge EA

# Ürün Açıklaması: AUDCAD için Profesyonel Ortalama Geri Dönüş Sistemi  

## Aurora Edge  
Tarihsel verilere aşırı uydurulmuş (curve-fitted) sıradan bir EA değil, AUDCAD paritesi için bilimsel olarak tasarlanmış bir sistem.  

**Stratejinin Özü**  
- Piyasa gerçeği: Kırılmaların %70–80'i başarısız olur (**sahte kırılmalar**)  
- **Donchian Kanalı sinyalleri** + **ADX trend filtresi** ile zayıf trend koşullarında ters işlem  
- AUDCAD gibi korelasyonlu paritelerde güçlü **ortalama geri dönüş** (mean reversion) avantajı  

## Benzersiz Özellikler  
✔ **Akıllı Grid Yönetimi**:  
  - Piyasa koşullarına uyumlu pozisyon artırma (**Martingale YOK**)  
  - Gecikmeli grid ilerlemesi (Delayed Progression)  
✔ **Sıkı Risk Kontrolleri**:  
  - Maksimum spread/kayma (slippage) filtresi  
  - Yüzen zararda otomatik kapanış (örn: -%15)  
  - Prop firmalar için "Günlük Zarar Limiti"  
✔ **Rollover Koruma**:  
  - Düşük likidite dönemlerinde işlem duraklatma  

## Teknik Özellikler  
| Parametre         | Detay                                  |  
|-------------------|----------------------------------------|  
| **Platform**      | MetaTrader 4                           |  
| **Parite**        | AUDCAD (özel optimizasyon)             |  
| **Zaman Dilimi**  | M5 (5 dakikalık grafik)                |  
| **Önerilen Hesap**| ECN broker (kaldıraç 1:50+ tavsiye)    |  

## Kritik Uyarılar  
⚠ **ADX Filtresi ZORUNLU**: Sadece ADX < 25 (zayıf trend) koşulunda işlem açar  
⚠ **YALNIZCA AUDCAD için tasarlanmıştır**: Diğer paritelerde kullanılmamalı  
⚠ **Aşırı volatilite dönemlerinde MANUEL DURDURMA önerilir**  
⚠ **"Kur ve unut" sistemi DEĞİLDİR**  

> _Çeviri: DeepSeek | Piyasa Bilimi, Net Strateji_
