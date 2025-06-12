Aurora Edge EA
- Uzman Danışmanlar
- Mario Schlemmer
- Sürüm: 1.20
- Güncellendi: 12 Haziran 2025
- Etkinleştirmeler: 5
# Ürün Açıklaması: AUDCAD için Profesyonel Ortalama Geri Dönüş Sistemi
## Aurora Edge
Tarihsel verilere aşırı uydurulmuş (curve-fitted) sıradan bir EA değil, AUDCAD paritesi için bilimsel olarak tasarlanmış bir sistem.
**Stratejinin Özü**
- Piyasa gerçeği: Kırılmaların %70–80'i başarısız olur (**sahte kırılmalar**)
- **Donchian Kanalı sinyalleri** + **ADX trend filtresi** ile zayıf trend koşullarında ters işlem
- AUDCAD gibi korelasyonlu paritelerde güçlü **ortalama geri dönüş** (mean reversion) avantajı
## Benzersiz Özellikler
✔ **Akıllı Grid Yönetimi**:
- Piyasa koşullarına uyumlu pozisyon artırma (**Martingale YOK**)
- Gecikmeli grid ilerlemesi (Delayed Progression)
✔ **Sıkı Risk Kontrolleri**:
- Maksimum spread/kayma (slippage) filtresi
- Yüzen zararda otomatik kapanış (örn: -%15)
- Prop firmalar için "Günlük Zarar Limiti"
✔ **Rollover Koruma**:
- Düşük likidite dönemlerinde işlem duraklatma
## Teknik Özellikler
| Parametre | Detay |
|-------------------|----------------------------------------|
| **Platform** | MetaTrader 4 |
| **Parite** | AUDCAD (özel optimizasyon) |
| **Zaman Dilimi** | M5 (5 dakikalık grafik) |
| **Önerilen Hesap**| ECN broker (kaldıraç 1:50+ tavsiye) |
## Kritik Uyarılar
⚠ **ADX Filtresi ZORUNLU**: Sadece ADX < 25 (zayıf trend) koşulunda işlem açar
⚠ **YALNIZCA AUDCAD için tasarlanmıştır**: Diğer paritelerde kullanılmamalı
⚠ **Aşırı volatilite dönemlerinde MANUEL DURDURMA önerilir**
⚠ **"Kur ve unut" sistemi DEĞİLDİR**
> _Çeviri: DeepSeek | Piyasa Bilimi, Net Strateji_