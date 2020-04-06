Aurora Edge EA
- 专家
- Mario Schlemmer
- 版本: 1.20
- 更新: 12 六月 2025
- 激活: 8
产品名称：极光之刃 - AUDCAD专业均值回归系统
核心优势
极光之刃并非基于历史数据曲线拟合的普通EA，而是专为AUDCAD货币对设计的科学化交易系统。它基于经市场验证的统计原理运行，通过捕捉虚假突破后的均值回归盈利：
-
策略科学：利用多空利安通道(Donchian Channel)信号与ADX趋势过滤器，在低趋势环境中反向交易虚假突破（70-80%突破失败）。
-
市场本质：针对AUDCAD等关联货币对强烈的均值回归特性设计，非历史数据优化。
-
智能网格：采用动态仓位管理与延迟加仓技术，规避马丁格尔风险。
关键参数
|类别
|参数说明
|运行环境
|MT4平台 · AUDCAD M5图表 · ECN账户（建议杠杆≥1:50）
|核心策略
|均值回归（多空利安通道信号 + ADX趋势过滤）
|风控系统
|浮动亏损保护 · 最大点差过滤 · 滑点控制 · 自定义休市周期（含圣诞节过滤）
|网格管理
|动态仓位间距 · 延迟加仓 · 最大6层网格（智能止盈）
重要提示
⚠️ 非"挂机即盈利"系统：极端行情需手动关闭
⚠️ ADX过滤器为核心：仅当ADX＜25（低趋势）时触发交易
⚠️ 专注AUDCAD：策略依赖该货币对特有波动属性
