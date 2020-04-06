Aurora Edge EA

产品名称：极光之刃 - AUDCAD专业均值回归系统

核心优势

极光之刃并非基于历史数据曲线拟合的普通EA，而是专为AUDCAD货币对设计的科学化交易系统。它基于经市场验证的统计原理运行，通过捕捉虚假突破后的均值回归盈利：

策略科学 ：利用 多空利安通道(Donchian Channel) 信号与 ADX趋势过滤器 ，在低趋势环境中反向交易虚假突破（70-80%突破失败）。

市场本质 ：针对AUDCAD等关联货币对强烈的均值回归特性设计，非历史数据优化。

智能网格：采用动态仓位管理与延迟加仓技术，规避马丁格尔风险。

关键参数

类别 参数说明 运行环境 MT4平台 · AUDCAD M5图表 · ECN账户（建议杠杆≥1:50） 核心策略 均值回归（多空利安通道信号 + ADX趋势过滤） 风控系统 浮动亏损保护 · 最大点差过滤 · 滑点控制 · 自定义休市周期（含圣诞节过滤） 网格管理 动态仓位间距 · 延迟加仓 · 最大6层网格（智能止盈）

重要提示

⚠️ 非"挂机即盈利"系统：极端行情需手动关闭

⚠️ ADX过滤器为核心：仅当ADX＜25（低趋势）时触发交易

⚠️ 专注AUDCAD：策略依赖该货币对特有波动属性





**本产品描述由深度求索（DeepSeek）提供专业翻译**