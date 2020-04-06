Aurora Edge EA

Aurora Edge - Descrição Sistema Profissional de Reversão à Média para AUDCAD

Aurora Edge não é apenas mais um EA ajustado a curvas com base em backtests selecionados. Este sistema de negociação é projetado cientificamente com base em mecânicas de mercado comprovadas e princípios estatísticos, especificamente para o par AUDCAD.

A Ciência por Trás do Aurora Edge

A maioria dos EAs tenta explorar rompimentos de faixa, que falham entre 70% e 80% do tempo. O Aurora Edge faz o oposto: ele explora essas falhas sistematicamente usando sinais do Canal de Donchian combinados com um filtro de tendência ADX. Quando o preço rompe o canal sob condições de baixa tendência confirmadas pelo ADX, o sistema opera contra o movimento, aproveitando a reversão à média que geralmente se segue.

Por que o Aurora Edge é Diferente?

Baseado na realidade do mercado , não em backtests.

, não em backtests. Fundamento científico : falhas de rompimento e condições ideais de reversão documentadas.

: falhas de rompimento e condições ideais de reversão documentadas. Geração inteligente de sinais : opera contra os rompimentos em baixa tendência.

: opera contra os rompimentos em baixa tendência. Gestão de grid avançada: progressão atrasada e dimensionamento de lote inteligente.

Principais Características

Configuração em um único gráfico: AUDCAD M5

Vários presets: conservador, equilibrado, agressivo

Sem martingale: progressão calculada

Gestão profissional de capital

Especificações Técnicas

Plataforma: MetaTrader 4

Par: AUDCAD

Período: M5

Estrategia: Canal Donchian + ADX

Grid: média inteligente com progressão atrasada

Instalação e Requisitos

Instale apenas no gráfico AUDCAD M5

Corretora ECN recomendada

Alavancagem mínima: 1:30 (1:50+ recomendado)

VPS recomendado para operação contínua

Gestão de Risco

Lotes fixos ou dinâmicos conforme o saldo

% de uso do depósito

Filtros de spread, slippage e drawdown

Requisitos de margem livre

Parâmetros Estratégicos

Período Donchian e ADX (padrão: 30 e 25)

Distância entre ordens adaptável

Multiplicador de lote e limite máximo de operações

TP fixo, adaptativo ou baseado em cesta

Controles de Horário e Sessão

Janela de operação diária e por dias da semana

Fechamento antecipado na sexta-feira

Proteção durante o rollover

Filtro de feriados

Funcionalidades Avançadas

Atrasos aleatórios nas ordens

Mínimo de velas entre ordens

Suporte a hedge

Botões de controle manual, painel no gráfico e número mágico

Notas Importantes

⚠ Este não é um sistema "configurar e esquecer". Desative em caso de alta volatilidade.

⚠ O filtro ADX é essencial. A condição de baixa tendência é crítica.

⚠ Apenas para AUDCAD M5. Otimizado exclusivamente para este par e timeframe.

⚠ Abordagem conservadora recomendada. O sucesso real vem da paciência.

Suporte e Atualizações