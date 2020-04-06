Aurora Edge EA
- Versão: 1.31
- Atualizado: 27 dezembro 2025
Aurora Edge - Descrição Sistema Profissional de Reversão à Média para AUDCAD
Aurora Edge não é apenas mais um EA ajustado a curvas com base em backtests selecionados. Este sistema de negociação é projetado cientificamente com base em mecânicas de mercado comprovadas e princípios estatísticos, especificamente para o par AUDCAD.
A Ciência por Trás do Aurora Edge
A maioria dos EAs tenta explorar rompimentos de faixa, que falham entre 70% e 80% do tempo. O Aurora Edge faz o oposto: ele explora essas falhas sistematicamente usando sinais do Canal de Donchian combinados com um filtro de tendência ADX. Quando o preço rompe o canal sob condições de baixa tendência confirmadas pelo ADX, o sistema opera contra o movimento, aproveitando a reversão à média que geralmente se segue.
Por que o Aurora Edge é Diferente?
- Baseado na realidade do mercado, não em backtests.
- Fundamento científico: falhas de rompimento e condições ideais de reversão documentadas.
- Geração inteligente de sinais: opera contra os rompimentos em baixa tendência.
- Gestão de grid avançada: progressão atrasada e dimensionamento de lote inteligente.
Principais Características
- Configuração em um único gráfico: AUDCAD M5
- Vários presets: conservador, equilibrado, agressivo
- Sem martingale: progressão calculada
- Gestão profissional de capital
Especificações Técnicas
- Plataforma: MetaTrader 4
- Par: AUDCAD
- Período: M5
- Estrategia: Canal Donchian + ADX
- Grid: média inteligente com progressão atrasada
Instalação e Requisitos
- Instale apenas no gráfico AUDCAD M5
- Corretora ECN recomendada
- Alavancagem mínima: 1:30 (1:50+ recomendado)
- VPS recomendado para operação contínua
Gestão de Risco
- Lotes fixos ou dinâmicos conforme o saldo
- % de uso do depósito
- Filtros de spread, slippage e drawdown
- Requisitos de margem livre
Parâmetros Estratégicos
- Período Donchian e ADX (padrão: 30 e 25)
- Distância entre ordens adaptável
- Multiplicador de lote e limite máximo de operações
- TP fixo, adaptativo ou baseado em cesta
Controles de Horário e Sessão
- Janela de operação diária e por dias da semana
- Fechamento antecipado na sexta-feira
- Proteção durante o rollover
- Filtro de feriados
Funcionalidades Avançadas
- Atrasos aleatórios nas ordens
- Mínimo de velas entre ordens
- Suporte a hedge
- Botões de controle manual, painel no gráfico e número mágico
Notas Importantes
⚠ Este não é um sistema "configurar e esquecer". Desative em caso de alta volatilidade.
⚠ O filtro ADX é essencial. A condição de baixa tendência é crítica.
⚠ Apenas para AUDCAD M5. Otimizado exclusivamente para este par e timeframe.
⚠ Abordagem conservadora recomendada. O sucesso real vem da paciência.
Suporte e Atualizações
- Atualizações regulares baseadas na evolução do mercado
- Documentação detalhada com base científica
- Suporte profissional focado na compreensão do mercado