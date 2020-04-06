Aurora Edge EA

Aurora Edge - Descripción Sistema Profesional de Reversión a la Media para AUDCAD

Aurora Edge no es un EA más ajustado a curvas ni basado en backtests seleccionados intencionadamente. Este sistema de trading está científicamente diseñado sobre mecánicas de mercado probadas y principios estadísticos para el par AUDCAD.

La Ciencia detrás de Aurora Edge

La mayoría de los EAs intentan aprovechar rupturas de rango, las cuales fallan entre el 70 % y el 80 % del tiempo. Aurora Edge explota esas fallas utilizando señales del Canal de Donchian y un filtro de tendencia ADX. En condiciones de baja tendencia confirmadas por ADX, el sistema actúa contra el movimiento, buscando la reversión.

¿Por qué Aurora Edge es diferente?

Basado en la realidad del mercado , no en backtests.

, no en backtests. Fundamento científico : rupturas fallidas y condiciones ideales de reversión documentadas.

: rupturas fallidas y condiciones ideales de reversión documentadas. Generación de señales inteligente : se opera en contra de las rupturas con baja tendencia.

: se opera en contra de las rupturas con baja tendencia. Gestión de grid avanzada: progresión retardada y lotaje inteligente.

Características Principales

Un solo gráfico: AUDCAD M5

Presets múltiples: conservador, equilibrado, agresivo

Sin martingala: progresión calculada

Gestión profesional del capital

Especificaciones Técnicas

Plataforma: MetaTrader 4

Par: AUDCAD

Temporalidad: M5

Estrategia: Canal Donchian + ADX

Grid: promediación inteligente

Instalación y Requisitos

Instalar solo en gráfico AUDCAD M5

Bróker ECN recomendado

Apalancamiento: mínimo 1:30 (1:50+ recomendado)

VPS para funcionamiento continuo

Gestión de Riesgo

Lotes fijos o dinámicos según el balance

% de carga del depósito

Filtros de spread, slippage, y drawdown

Requisitos de margen libre

Parámetros Estratégicos

Periodo Donchian y ADX (por defecto: 30 y 25)

Distancia entre operaciones adaptable

Multiplicador de lotes y máximo de operaciones

TP fijo, adaptativo o por cesta

Controles de Tiempo y Sesión

Ventana horaria diaria y por días de la semana

Cierre anticipado los viernes

Protección durante rollover

Filtro de días festivos

Funciones Avanzadas

Retrasos aleatorios, anti-patrón

Mínimo de barras entre operaciones

Soporte para cobertura

Botones manuales, panel gráfico y número mágico

Notas Importantes

⚠ No es un sistema de "configurar y olvidar". Desactivarlo ante alta volatilidad.

⚠ El filtro ADX es fundamental. La baja tendencia es clave.

⚠ Solo para AUDCAD M5. Optimizado exclusivamente para este par y temporalidad.

⚠ Enfoque conservador recomendado. La paciencia es clave para el éxito real.

Soporte y Actualizaciones