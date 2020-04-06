Aurora Edge EA
- Asesores Expertos
- Mario Schlemmer
- Versión: 1.30
- Actualizado: 26 diciembre 2025
- Activaciones: 8
Aurora Edge - Descripción Sistema Profesional de Reversión a la Media para AUDCAD
Aurora Edge no es un EA más ajustado a curvas ni basado en backtests seleccionados intencionadamente. Este sistema de trading está científicamente diseñado sobre mecánicas de mercado probadas y principios estadísticos para el par AUDCAD.
La Ciencia detrás de Aurora Edge
La mayoría de los EAs intentan aprovechar rupturas de rango, las cuales fallan entre el 70 % y el 80 % del tiempo. Aurora Edge explota esas fallas utilizando señales del Canal de Donchian y un filtro de tendencia ADX. En condiciones de baja tendencia confirmadas por ADX, el sistema actúa contra el movimiento, buscando la reversión.
¿Por qué Aurora Edge es diferente?
- Basado en la realidad del mercado, no en backtests.
- Fundamento científico: rupturas fallidas y condiciones ideales de reversión documentadas.
- Generación de señales inteligente: se opera en contra de las rupturas con baja tendencia.
- Gestión de grid avanzada: progresión retardada y lotaje inteligente.
Características Principales
- Un solo gráfico: AUDCAD M5
- Presets múltiples: conservador, equilibrado, agresivo
- Sin martingala: progresión calculada
- Gestión profesional del capital
Especificaciones Técnicas
- Plataforma: MetaTrader 4
- Par: AUDCAD
- Temporalidad: M5
- Estrategia: Canal Donchian + ADX
- Grid: promediación inteligente
Instalación y Requisitos
- Instalar solo en gráfico AUDCAD M5
- Bróker ECN recomendado
- Apalancamiento: mínimo 1:30 (1:50+ recomendado)
- VPS para funcionamiento continuo
Gestión de Riesgo
- Lotes fijos o dinámicos según el balance
- % de carga del depósito
- Filtros de spread, slippage, y drawdown
- Requisitos de margen libre
Parámetros Estratégicos
- Periodo Donchian y ADX (por defecto: 30 y 25)
- Distancia entre operaciones adaptable
- Multiplicador de lotes y máximo de operaciones
- TP fijo, adaptativo o por cesta
Controles de Tiempo y Sesión
- Ventana horaria diaria y por días de la semana
- Cierre anticipado los viernes
- Protección durante rollover
- Filtro de días festivos
Funciones Avanzadas
- Retrasos aleatorios, anti-patrón
- Mínimo de barras entre operaciones
- Soporte para cobertura
- Botones manuales, panel gráfico y número mágico
Notas Importantes
⚠ No es un sistema de "configurar y olvidar". Desactivarlo ante alta volatilidad.
⚠ El filtro ADX es fundamental. La baja tendencia es clave.
⚠ Solo para AUDCAD M5. Optimizado exclusivamente para este par y temporalidad.
⚠ Enfoque conservador recomendado. La paciencia es clave para el éxito real.
Soporte y Actualizaciones
- Actualizaciones según evolución del mercado
- Documentación detallada con base científica
- Soporte profesional centrado en comprensión del mercado