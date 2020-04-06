Aurora Edge EA

Aurora Edge - Descripción Sistema Profesional de Reversión a la Media para AUDCAD

Aurora Edge no es un EA más ajustado a curvas ni basado en backtests seleccionados intencionadamente. Este sistema de trading está científicamente diseñado sobre mecánicas de mercado probadas y principios estadísticos para el par AUDCAD.

La Ciencia detrás de Aurora Edge

La mayoría de los EAs intentan aprovechar rupturas de rango, las cuales fallan entre el 70 % y el 80 % del tiempo. Aurora Edge explota esas fallas utilizando señales del Canal de Donchian y un filtro de tendencia ADX. En condiciones de baja tendencia confirmadas por ADX, el sistema actúa contra el movimiento, buscando la reversión.

¿Por qué Aurora Edge es diferente?

  • Basado en la realidad del mercado, no en backtests.
  • Fundamento científico: rupturas fallidas y condiciones ideales de reversión documentadas.
  • Generación de señales inteligente: se opera en contra de las rupturas con baja tendencia.
  • Gestión de grid avanzada: progresión retardada y lotaje inteligente.

Características Principales

  • Un solo gráfico: AUDCAD M5
  • Presets múltiples: conservador, equilibrado, agresivo
  • Sin martingala: progresión calculada
  • Gestión profesional del capital

Especificaciones Técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Par: AUDCAD
  • Temporalidad: M5
  • Estrategia: Canal Donchian + ADX
  • Grid: promediación inteligente

Instalación y Requisitos

  • Instalar solo en gráfico AUDCAD M5
  • Bróker ECN recomendado
  • Apalancamiento: mínimo 1:30 (1:50+ recomendado)
  • VPS para funcionamiento continuo

Gestión de Riesgo

  • Lotes fijos o dinámicos según el balance
  • % de carga del depósito
  • Filtros de spread, slippage, y drawdown
  • Requisitos de margen libre

Parámetros Estratégicos

  • Periodo Donchian y ADX (por defecto: 30 y 25)
  • Distancia entre operaciones adaptable
  • Multiplicador de lotes y máximo de operaciones
  • TP fijo, adaptativo o por cesta

Controles de Tiempo y Sesión

  • Ventana horaria diaria y por días de la semana
  • Cierre anticipado los viernes
  • Protección durante rollover
  • Filtro de días festivos

Funciones Avanzadas

  • Retrasos aleatorios, anti-patrón
  • Mínimo de barras entre operaciones
  • Soporte para cobertura
  • Botones manuales, panel gráfico y número mágico

Notas Importantes

⚠ No es un sistema de "configurar y olvidar". Desactivarlo ante alta volatilidad.

⚠ El filtro ADX es fundamental. La baja tendencia es clave.

⚠ Solo para AUDCAD M5. Optimizado exclusivamente para este par y temporalidad.

⚠ Enfoque conservador recomendado. La paciencia es clave para el éxito real.

Soporte y Actualizaciones

  • Actualizaciones según evolución del mercado
  • Documentación detallada con base científica
  • Soporte profesional centrado en comprensión del mercado
