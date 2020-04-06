Aurora Edge EA
# 製品説明：AUDCAD専用 プロフェッショナル平均回帰システム
## オーロラエッジ（Aurora Edge）
過去データへの過学習を避け、AUDCAD通貨ペア向けに科学的に設計されたシステムです。
**戦略の核**
- 市場の統計的原理を活用：70–80%失敗するブレイクアウトを**逆張り**
- **相関通貨ペア（AUDCAD）** の強力な平均回帰特性を捕捉
- **ドンチャンチャネル信号** + **ADXトレンドフィルター**で低変動市場に最適化
## 差別化された特徴
✔ **インテリジェントグリッドシステム**：
- 状況適応型ポジション追加（マーチンゲール不使用）
- 遅延型グリッド進行（Delayed Progression）
✔ **厳格なリスク管理**：
- 最大スプレッド/スリッページ制限
- 浮動損失自動決済（例：-15%で全決済）
- プロップ会社規制対応の「1日損失リミット」
✔ **ロールオーバー保護**：
- 流動性低下時間帯の取引自動停止
## 技術仕様
| 項目 | 内容 |
|--------------------|---------------------------------------|
| **対応プラットフォーム** | MetaTrader 4 |
| **通貨ペア** | AUDCAD（専用最適化） |
| **時間枠** | M5（5分足） |
| **推奨環境** | ECNブローカー（レバレッジ1:50以上） |
| **必要証拠金** | $500（保守設定時） |
## 重要注意事項
⚠ **ADXフィルター必須**：ADX < 25（弱トレンド環境）でのみ作動
⚠ **AUDCAD専用設計**：他通貨では効果減衰
⚠ **ボラティリティ急上昇時は手動停止推奨**
⚠ **グリッド最大深度**：6段階（リスクキャップ）
