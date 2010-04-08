Aurora Edge EA
- Experts
- Mario Schlemmer
- 버전: 1.31
- 업데이트됨: 27 12월 2025
- 활성화: 7
# 제품 설명서: AUDCAD 전문 평균회귀 시스템
## 오로라 엣지(Aurora Edge)
역사적 데이터에 과적합된 일반 EA와 달리, 본 시스템은 AUDCAD 통화쌍을 위해 과학적으로 설계된 거래 솔루션입니다.
**전략의 핵심**
- 시장의 통계적 원리 활용: 70~80% 실패하는 돌파 신호를 **역방향으로 거래**
- **동조화된 통화쌍(AUDCAD)** 의 강력한 평균회귀 특성 포착
- **던치안 채널 신호** + **ADX 추세 필터** 조합으로 저변동 시장 최적화
## 차별화된 기능
✔ **스마트 그리드 시스템**: 시장 상황에 적응하는 지연형 포지션 증분 (마틴게일 없음)
✔ **엄격한 리스크 관리**:
- 최대 스프레드/슬리피지 필터
- 일일 손실 한도 (프롭 트레이딩 규정 준수)
- 롤오버 기간 자동 거래 중단
✔ **실행 제어**:
- 랜덤 오더 지연 (브로커 탐지 회피)
- 수동 거래 버튼 지원
## 기술 사양
| 항목 | 내용 |
|--------------------|---------------------------------------|
| **플랫폼** | MetaTrader 4 |
| **통화쌍** | AUDCAD (전용 최적화) |
| **타임프레임** | M5 (5분 차트) |
| **권장 계정** | ECN 브로커 (레버리지 1:50+ 이상) |
## 필수 주의사항
⚠ **ADX 필터 필수**: ADX < 25 (저추세 환경)에서만 거래 발생
⚠ **AUDCAD 전용**: 다른 통화쌍 적용 불가
⚠ **극단적 변동성 시 수동 중단 권장**
> _번역: DeepSeek | 깊이있는 탐구, 정확한 전달_