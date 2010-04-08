Aurora Edge EA

Trend Ai EA는 Trend Ai 지표와 연동되도록 설계되었습니다. Trend Ai 지표는 추세 식별, 실행 가능한 진입 시점 및 반전 알림을 결합하여 자체적으로 시장 분석을 수행하고 지표의 모든 신호를 완전 자동으로 처리합니다! EA에는 완벽하게 조정 가능한 여러 외부 매개변수가 포함되어 있어 트레이더가 원하는 대로 전문가를 맞춤 설정할 수 있습니다. 녹색 점이 나타나면 EA는 매수 거래를 준비합니다. 파란색 화살표로 상승 추세가 확인되면 EA는 다음 캔들에서 매수 주문을 입력합니다. 시장이 반전되면 EA는 그리드 및 마틴게일 전략으로 일련의 거래를 관리합니다. 반대 신호가 나타나고 차트에 빨간색 점이 나타나면 EA는 매도 준비를 하고, 빨간색 화살표가 나타나면 EA는 다음 캔들에서 매도 거래를 입력하고 그리드 및 마틴게일 전략으로 일련의 거래를 관리합니다. 통화쌍 및 시간대: 이 EA는 모든 상장 자산, 선물, 주식, 외환, 상품, 암호화폐 또는 지수에 사용할 수 있습