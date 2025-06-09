Aurora Edge EA
- Versione: 1.20
- Aggiornato: 12 giugno 2025
- Attivazioni: 5
Aurora Edge - Descrizione Sistema Professionale di Reversione alla Media per AUDCAD
Aurora Edge non è il solito EA ritoccato su misura per i backtest. È un sistema di trading progettato con rigore scientifico, fondato su dinamiche di mercato comprovate e principi statistici, pensato appositamente per la coppia valutaria AUDCAD.
La Scienza Dietro Aurora Edge
La maggior parte degli EA cerca di sfruttare i breakout, che falliscono nel 70-80% dei casi. Aurora Edge fa l’opposto: sfrutta sistematicamente i breakout falliti usando i segnali del Canale di Donchian insieme a un filtro di tendenza ADX. Quando il prezzo rompe il canale in una situazione di bassa tendenza confermata dall’ADX, il sistema entra in direzione opposta, puntando alla reversione alla media che spesso ne consegue.
Perché Aurora Edge è Diverso?
- Basato sulla realtà di mercato, non sui test storici ottimizzati.
- Fondamento scientifico: fallimenti dei breakout e tendenze alla reversione documentate.
- Generazione di segnali intelligente: opera contro i breakout quando la tendenza è debole.
- Gestione avanzata del grid: progressione ritardata e gestione dinamica del lotto.
Caratteristiche Principali
- Installazione su un solo grafico: AUDCAD M5
- Presets multipli: conservativo, bilanciato, aggressivo
- Senza martingala: progressione controllata
- Gestione del capitale professionale
Specifiche Tecniche
- Piattaforma: MetaTrader 4
- Coppia valutaria: AUDCAD
- Timeframe: M5
- Strategia: Canale di Donchian + ADX
- Tipo di grid: media intelligente con progressione ritardata
Installazione e Requisiti
- Applicare solo sul grafico AUDCAD M5
- Broker ECN consigliato
- Leva minima: 1:30 (1:50+ consigliata)
- VPS consigliato per operatività continua
Gestione del Rischio
- Lotti fissi o dinamici basati sul saldo
- % del capitale usato per il calcolo del lotto
- Filtri su spread, slippage e drawdown
- Requisiti di margine libero
Parametri della Strategia
- Periodo Donchian e ADX (default: 30 e 25)
- Distanza dinamica tra operazioni
- Moltiplicatore di lotto e limite massimo operazioni
- Take profit fisso, adattivo o su paniere
Controlli di Tempo e Sessione
- Finestra operativa giornaliera e per giorno della settimana
- Chiusura anticipata il venerdì
- Protezione durante il rollover
- Filtro festività
Funzionalità Avanzate
- Ritardi casuali negli ordini per evitare rilevamenti
- Minimo di barre tra operazioni
- Supporto per hedging
- Bottoni manuali, pannello sul grafico e magic number
Note Importanti
⚠ Non è un sistema "set and forget". Disattivare in caso di alta volatilità.
⚠ Il filtro ADX è cruciale. Una bassa tendenza è condizione necessaria.
⚠ Specifico per AUDCAD su timeframe M5.
⚠ Si raccomanda un approccio prudente. La pazienza è la chiave del successo.
Supporto e Aggiornamenti
- Aggiornamenti regolari in base all’evoluzione del mercato
- Documentazione dettagliata con spiegazioni scientifiche
- Supporto professionale con focus sulla comprensione del mercato