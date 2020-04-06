Aurora Edge EA

Aurora Edge EA Профессиональная система возврата к среднему для AUDCAD

Aurora Edge — это не очередной адаптированный под кривую советник с красиво подобранными результатами тестов. Это научно обоснованная торговая система, основанная на проверенной рыночной механике и статистических принципах, специально разработанная для валютной пары AUDCAD.

Научный подход Aurora Edge

Большинство советников преследуют пробои, которые в 70–80% случаев оказываются ложными. Aurora Edge использует такие ложные пробои, применяя сигналы канала Дончиана в сочетании с фильтром ADX. Когда цена пробивает канал при низком тренде, система торгует против пробоя, извлекая прибыль из возврата к среднему.

Чем Aurora Edge отличается

  • Основа — рыночная логика, а не история: Система создана на основе факта — большинство пробоев неудачны.
  • Подтвержденные рыночные неэффективности:
    • 70–80% пробоев заканчиваются фальшивыми выходами
    • Расширения диапазона в парах, как AUDCAD, часто возвращаются к среднему
    • Слабые тренды — идеальные условия для возврата к среднему
  • Интеллектуальная генерация сигналов: Использует ADX для подтверждения слабого тренда перед открытием позиции.
  • Продвинутая сетка: Отложенное усреднение, адаптивный расчет объема сделок.

Основные функции

  • ✅ Один график — AUDCAD, M5
  • ✅ Несколько пресетов для разных рисков
  • ✅ Отложенная сетка
  • ✅ Без мартингейла
  • ✅ Профессиональное управление капиталом

Технические характеристики

  • Платформа: MetaTrader 4
  • Пара: AUDCAD
  • Таймфрейм: M5
  • Тип стратегии: Возврат к среднему
  • Сетка: Умная с отложенным развитием

Установка и требования

  1. Установите на график AUDCAD M5
  2. Рекомендуется ECN-брокер
  3. Минимальное плечо: 1:30 (1:50+ для агрессивной торговли)
  4. Используйте VPS

Управление рисками и капиталом

  • Лоты: Фиксированные или динамические
  • Загрузка депозита: В %
  • Пресеты: Консервативный, Сбалансированный, Агрессивный
  • Контроль: Максимальный спред, проскальзывание, защита просадки, лимиты, маржа

Настройки стратегии

  • Сигналы: Дончиан (по умолчанию 30), ADX фильтр (минимум 25)
  • Сетка: Расстояние, адаптация, уровни Дончиана, прогрессия, макс. сделки

Управление прибылью

  • Фиксированная или адаптивная цель
  • Закрытие корзины
  • Учет спреда и комиссии

Временные фильтры

  • Окна торговли по дням
  • Фильтр по дням недели
  • Выход в пятницу
  • Ролловер: пауза или продолжение
  • Скрытые ТП/SL
  • Фильтр праздников

Дополнительные функции

  • Задержки ордеров
  • Минимум баров между сделками
  • Хеджирование
  • Кнопки ручной торговли
  • Панель на графике
  • Комментарии к сделкам
  • Magic Number

Важные замечания

  • ⚠ Не «установил и забыл» — отключайте при экстремальной волатильности
  • ⚠ Фильтр ADX — критически важен
  • ⚠ Только для AUDCAD и таймфрейма M5
  • ⚠ Лучше использовать консервативный подход

Поддержка и обновления

  • Регулярные обновления по рынку
  • Подробная документация
  • Профессиональная поддержка
  • Для трейдеров, предпочитающих доказательную торговлю
