Aurora Edge EA
- Эксперты
- Mario Schlemmer
- Версия: 1.20
- Обновлено: 12 июня 2025
- Активации: 8
Aurora Edge EA Профессиональная система возврата к среднему для AUDCAD
Aurora Edge — это не очередной адаптированный под кривую советник с красиво подобранными результатами тестов. Это научно обоснованная торговая система, основанная на проверенной рыночной механике и статистических принципах, специально разработанная для валютной пары AUDCAD.
Научный подход Aurora Edge
Большинство советников преследуют пробои, которые в 70–80% случаев оказываются ложными. Aurora Edge использует такие ложные пробои, применяя сигналы канала Дончиана в сочетании с фильтром ADX. Когда цена пробивает канал при низком тренде, система торгует против пробоя, извлекая прибыль из возврата к среднему.
Чем Aurora Edge отличается
- Основа — рыночная логика, а не история: Система создана на основе факта — большинство пробоев неудачны.
- Подтвержденные рыночные неэффективности:
- 70–80% пробоев заканчиваются фальшивыми выходами
- Расширения диапазона в парах, как AUDCAD, часто возвращаются к среднему
- Слабые тренды — идеальные условия для возврата к среднему
- Интеллектуальная генерация сигналов: Использует ADX для подтверждения слабого тренда перед открытием позиции.
- Продвинутая сетка: Отложенное усреднение, адаптивный расчет объема сделок.
Основные функции
- ✅ Один график — AUDCAD, M5
- ✅ Несколько пресетов для разных рисков
- ✅ Отложенная сетка
- ✅ Без мартингейла
- ✅ Профессиональное управление капиталом
Технические характеристики
- Платформа: MetaTrader 4
- Пара: AUDCAD
- Таймфрейм: M5
- Тип стратегии: Возврат к среднему
- Сетка: Умная с отложенным развитием
Установка и требования
- Установите на график AUDCAD M5
- Рекомендуется ECN-брокер
- Минимальное плечо: 1:30 (1:50+ для агрессивной торговли)
- Используйте VPS
Управление рисками и капиталом
- Лоты: Фиксированные или динамические
- Загрузка депозита: В %
- Пресеты: Консервативный, Сбалансированный, Агрессивный
- Контроль: Максимальный спред, проскальзывание, защита просадки, лимиты, маржа
Настройки стратегии
- Сигналы: Дончиан (по умолчанию 30), ADX фильтр (минимум 25)
- Сетка: Расстояние, адаптация, уровни Дончиана, прогрессия, макс. сделки
Управление прибылью
- Фиксированная или адаптивная цель
- Закрытие корзины
- Учет спреда и комиссии
Временные фильтры
- Окна торговли по дням
- Фильтр по дням недели
- Выход в пятницу
- Ролловер: пауза или продолжение
- Скрытые ТП/SL
- Фильтр праздников
Дополнительные функции
- Задержки ордеров
- Минимум баров между сделками
- Хеджирование
- Кнопки ручной торговли
- Панель на графике
- Комментарии к сделкам
- Magic Number
Важные замечания
- ⚠ Не «установил и забыл» — отключайте при экстремальной волатильности
- ⚠ Фильтр ADX — критически важен
- ⚠ Только для AUDCAD и таймфрейма M5
- ⚠ Лучше использовать консервативный подход
Поддержка и обновления
- Регулярные обновления по рынку
- Подробная документация
- Профессиональная поддержка
