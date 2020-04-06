Aurora Edge EA Профессиональная система возврата к среднему для AUDCAD

Aurora Edge — это не очередной адаптированный под кривую советник с красиво подобранными результатами тестов. Это научно обоснованная торговая система, основанная на проверенной рыночной механике и статистических принципах, специально разработанная для валютной пары AUDCAD.

Научный подход Aurora Edge

Большинство советников преследуют пробои, которые в 70–80% случаев оказываются ложными. Aurora Edge использует такие ложные пробои, применяя сигналы канала Дончиана в сочетании с фильтром ADX. Когда цена пробивает канал при низком тренде, система торгует против пробоя, извлекая прибыль из возврата к среднему.

Чем Aurora Edge отличается

Основа — рыночная логика, а не история: Система создана на основе факта — большинство пробоев неудачны.

Система создана на основе факта — большинство пробоев неудачны. Подтвержденные рыночные неэффективности: 70–80% пробоев заканчиваются фальшивыми выходами Расширения диапазона в парах, как AUDCAD, часто возвращаются к среднему Слабые тренды — идеальные условия для возврата к среднему

Интеллектуальная генерация сигналов: Использует ADX для подтверждения слабого тренда перед открытием позиции.

Использует ADX для подтверждения слабого тренда перед открытием позиции. Продвинутая сетка: Отложенное усреднение, адаптивный расчет объема сделок.

Основные функции

✅ Один график — AUDCAD, M5

✅ Несколько пресетов для разных рисков

✅ Отложенная сетка

✅ Без мартингейла

✅ Профессиональное управление капиталом

Технические характеристики

Платформа: MetaTrader 4

MetaTrader 4 Пара: AUDCAD

AUDCAD Таймфрейм: M5

M5 Тип стратегии: Возврат к среднему

Возврат к среднему Сетка: Умная с отложенным развитием

Установка и требования

Установите на график AUDCAD M5 Рекомендуется ECN-брокер Минимальное плечо: 1:30 (1:50+ для агрессивной торговли) Используйте VPS

Управление рисками и капиталом

Лоты: Фиксированные или динамические

Фиксированные или динамические Загрузка депозита: В %

В % Пресеты: Консервативный, Сбалансированный, Агрессивный

Консервативный, Сбалансированный, Агрессивный Контроль: Максимальный спред, проскальзывание, защита просадки, лимиты, маржа

Настройки стратегии

Сигналы: Дончиан (по умолчанию 30), ADX фильтр (минимум 25)

Дончиан (по умолчанию 30), ADX фильтр (минимум 25) Сетка: Расстояние, адаптация, уровни Дончиана, прогрессия, макс. сделки

Управление прибылью

Фиксированная или адаптивная цель

Закрытие корзины

Учет спреда и комиссии

Временные фильтры

Окна торговли по дням

Фильтр по дням недели

Выход в пятницу

Ролловер: пауза или продолжение

Скрытые ТП/SL

Фильтр праздников

Дополнительные функции

Задержки ордеров

Минимум баров между сделками

Хеджирование

Кнопки ручной торговли

Панель на графике

Комментарии к сделкам

Magic Number

Важные замечания

⚠ Не «установил и забыл» — отключайте при экстремальной волатильности

⚠ Фильтр ADX — критически важен

⚠ Только для AUDCAD и таймфрейма M5

⚠ Лучше использовать консервативный подход

