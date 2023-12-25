Non Repaint Arrow indicator and EA

Göstergem % 1000 asla repaint yapmayan her zaman diliminde çalışır değişken 1 tanedir

siz iş yerine toplantıdatatilde olsanız bile telefonunıza bildirim gönderir ayrıca bu göstergenin robot versiyonuda vardırtek bir indicator ile gösterge çöplüğünden

kurtulmuş olursunuz özellikle altın grafiğinde m1 ve m5 zaman dilimlerinde scalping için çok uygundur h1 zaman diliminde ise uzun trendleri görebilirsiniz