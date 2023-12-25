Non Repaint Arrow indicator and EA
- Göstergeler
- Hakan Gule
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
Göstergem % 1000 asla repaint yapmayan her zaman diliminde çalışır değişken 1 tanedir
siz iş yerine toplantıdatatilde olsanız bile telefonunıza bildirim gönderir ayrıca bu göstergenin robot versiyonuda vardırtek bir indicator ile gösterge çöplüğünden
kurtulmuş olursunuz özellikle altın grafiğinde m1 ve m5 zaman dilimlerinde scalping için çok uygundur h1 zaman diliminde ise uzun trendleri görebilirsiniz