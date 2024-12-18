Haven Stop Loss Hunter

Haven Stop Loss Hunter Indicator
 정확한 주요 가격 수준 분석 도구. 가격 움직임을 깊이 이해하고 거래 결정을 개선하려는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

주요 기능:

  • 중요한 가격 극점을 신속하게 식별
  • 잠재적 돌파(Sweep) 수준 식별
    가격이 특정 수준을 돌파하려 하지만 실패하는 순간을 감지하여, 반전 또는 추세 지속 가능성을 신호로 제공합니다.
  • 핵심 가격 포인트의 시각적 표시
    시장 구조 분석을 쉽게 하고, 눈에 보이는 데이터를 기반으로 한 의사 결정을 지원합니다.

이 지표는 가격이 주요 수준을 테스트하지만 돌파하지 않는 상황을 식별하는 데 이상적이며, 트레이더에게 중요한 신호를 제공합니다.

유연한 설정을 통해 각자의 거래 전략에 맞춰 조정할 수 있으며, 모든 금융 상품에서 사용할 수 있습니다.


Benjamin Afedzie
Benjamin Afedzie 2025.06.12 00:02 
 

great work

리뷰 답변