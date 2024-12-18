Haven Stop Loss Hunter Indicator

정확한 주요 가격 수준 분석 도구. 가격 움직임을 깊이 이해하고 거래 결정을 개선하려는 트레이더를 위해 설계되었습니다.



주요 기능:

중요한 가격 극점을 신속하게 식별



잠재적 돌파(Sweep) 수준 식별

가격이 특정 수준을 돌파하려 하지만 실패하는 순간을 감지하여, 반전 또는 추세 지속 가능성을 신호로 제공합니다.

시장 구조 분석을 쉽게 하고, 눈에 보이는 데이터를 기반으로 한 의사 결정을 지원합니다.

이 지표는 가격이 주요 수준을 테스트하지만 돌파하지 않는 상황을 식별하는 데 이상적이며, 트레이더에게 중요한 신호를 제공합니다.

유연한 설정을 통해 각자의 거래 전략에 맞춰 조정할 수 있으며, 모든 금융 상품에서 사용할 수 있습니다.



