Haven Stop Loss Hunter Indicator

Un outil précis pour analyser les niveaux clés du marché. Conçu pour les traders cherchant à mieux comprendre la dynamique des prix et à améliorer leurs décisions de trading.



Principales fonctionnalités :

Aide à identifier rapidement les extrêmes de prix importants.



Identification des niveaux de rupture potentielle (sweep)

Détecte les moments où le prix tente de franchir un niveau mais échoue, signalant ainsi un possible retournement ou la poursuite de la tendance. Affichage visuel des points de prix critiques

Facilite l’analyse de la structure du marché et aide à prendre des décisions basées sur des données visibles.

Cet indicateur est idéal pour identifier les situations où le prix teste les niveaux clés sans les franchir, ce qui constitue un signal important pour les traders.

Flexibilité des réglages permettant d’adapter l’outil à une stratégie de trading personnalisée et de l’utiliser sur n’importe quel instrument financier sélectionné.



