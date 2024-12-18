Haven Stop Loss Hunter

4

Haven Stop Loss Hunter Indicator
 Un outil précis pour analyser les niveaux clés du marché. Conçu pour les traders cherchant à mieux comprendre la dynamique des prix et à améliorer leurs décisions de trading.

Autres produits -> ICI

Principales fonctionnalités :

  • Aide à identifier rapidement les extrêmes de prix importants.
  • Identification des niveaux de rupture potentielle (sweep)
    Détecte les moments où le prix tente de franchir un niveau mais échoue, signalant ainsi un possible retournement ou la poursuite de la tendance.
  • Affichage visuel des points de prix critiques
    Facilite l’analyse de la structure du marché et aide à prendre des décisions basées sur des données visibles.

Cet indicateur est idéal pour identifier les situations où le prix teste les niveaux clés sans les franchir, ce qui constitue un signal important pour les traders.

Flexibilité des réglages permettant d’adapter l’outil à une stratégie de trading personnalisée et de l’utiliser sur n’importe quel instrument financier sélectionné.


Avis 3
Benjamin Afedzie
3391
Benjamin Afedzie 2025.06.12 00:02 
 

great work

Lydia Kwarteng
1904
Lydia Kwarteng 2025.06.12 13:17 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Giorgio Lucchetta
88
Giorgio Lucchetta 2025.03.07 13:21 
 

Testei, mas não consegui compreender a função deste indicador. Ainda estou aprendendo a operar.

