Haven Stop Loss Hunter
- インディケータ
- Maksim Tarutin
- バージョン: 1.5
- アップデート済み: 15 12月 2025
Haven Stop Loss Hunter Indicator
重要なレベルを分析するための正確なツールです。価格のダイナミクスをより深く理解し、取引の意思決定を改善しようと努めるトレーダーのために開発されました。
他の製品 -> はこちら
主な機能:
- 重要な価格の極値を迅速に見つけるのに役立ちます。
- 潜在的なブレイクアウト（スイープ）レベルの識別
価格がレベルを突破しようとするが、それを実行できない瞬間を検出し、潜在的な反転またはトレンドの継続を知らせます。
- 重要な価格ポイントの視覚的表示
市場構造の分析を簡素化し、目に見えるデータに基づいて意思決定を行うのに役立ちます。
このインジケーターは、価格が重要なレベルをテストしているが、それを突破しない状況を特定するのに理想的です。これはトレーダーにとって重要なシグナルです。
設定の柔軟性により、個々の取引戦略に合わせてツールを調整し、選択した任意の金融商品で使用できます。
great work