Haven Stop Loss Hunter Indicator

重要なレベルを分析するための正確なツールです。価格のダイナミクスをより深く理解し、取引の意思決定を改善しようと努めるトレーダーのために開発されました。



主な機能:

重要な価格の極値を迅速に見つけるのに役立ちます。



潜在的なブレイクアウト（スイープ）レベルの識別

価格がレベルを突破しようとするが、それを実行できない瞬間を検出し、潜在的な反転またはトレンドの継続を知らせます。

重要な価格ポイントの視覚的表示

市場構造の分析を簡素化し、目に見えるデータに基づいて意思決定を行うのに役立ちます。

このインジケーターは、価格が重要なレベルをテストしているが、それを突破しない状況を特定するのに理想的です。これはトレーダーにとって重要なシグナルです。

設定の柔軟性により、個々の取引戦略に合わせてツールを調整し、選択した任意の金融商品で使用できます。



