EPoCreW Super ORB H4 Indicator
- Göstergeler
- Livhuwani Neville Ramovha
- Sürüm: 3.2
EPo-CreW Forex Super ORB-H4 Göstergesine Hoş Geldiniz!
Bu kılavuz, piyasanın ilk 4 saatlik açılış aralığına dayanarak yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirlemek için bu güçlü aracın nasıl kullanılacağını öğretir.
İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, bu sistem daha fazla güven ve tutarlılıkla işlem yapmanıza yardımcı olacaktır. BU BİR DEMO ÜRÜNDÜR. KURULUM TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN SONRA SÜRESİ DOLAR.
İŞLEM STRATEJİLERİ
STRATEJİ 1: KIRILIM & GERİ ÇEKİLME (Ana Strateji)
SELL (Satış) Kurulumu:
Fiyat mavi çizginin ÜZERİNE kırılır (yüksek seviye kırılımı)
Altın renkli BREAKOUT oku görünür
Fiyatın yeniden mavi çizginin ALTINDA kapanmasını bekleyin
Kırmızı SELL oku görünür (geri çekilme girişi)
Gösterilen fiyattan SELL işlemi açın
SL, kırmızı noktada (range yüksek seviyesinin üzerinde)
TP, mavi noktalarda (TP1, TP2, TP3)
BUY (Alış) Kurulumu:
Fiyat kırmızı çizginin ALTINA kırılır (düşük seviye kırılımı)
Altın renkli BREAKOUT oku görünür
Fiyatın yeniden kırmızı çizginin ÜZERİNDE kapanmasını bekleyin
Yeşil BUY oku görünür (geri çekilme girişi)
Gösterilen fiyattan BUY işlemi açın
SL, kırmızı noktada (range düşük seviyesinin altında)
TP, mavi noktalarda (TP1, TP2, TP3)
Temel Kurallar:
Kapanmış mum onayı beklenmelidir
Sadece kırılım yönünde işlem yapılmalıdır
Sağlanan SL / TP seviyeleri kullanılmalıdır
STRATEJİ 2: RANGE TRADING (İkincil Strateji)
Aktivasyon:
Enable Intra-Range Trading = true olarak ayarlayın
Range Altında BUY:
Fiyat kırmızı çizgiye (günlük dip) yaklaşır
Boğa Pin Bar / formasyon oluşur
Yeşil BUY_RANGE oku görünür
BUY işlemi açılır
SL, kırmızı noktanın altında
TP, mavi noktalarda
Range Üstünde SELL:
Fiyat mavi çizgiye (günlük tepe) yaklaşır
Ayı Pin Bar / formasyon oluşur
Kırmızı SELL_RANGE oku görünür
SELL işlemi açılır
SL, kırmızı noktanın üzerinde
TP, mavi noktalarda
Temel Kurallar:
Sadece range sınırlarına yakın işlem yapın
Günlük maksimum 2 range işlemi
Net bir reddedilme formasyonu olmalıdır
Kırılım gerçekleşirse işlemleri durdurun
STRATEJİ 3: FORMASYON REDDİ
Tanınan Formasyonlar:
Pin Bar
Engulfing Formasyonları
Doji
Inside Bar
İşlem Kuralları:
Formasyon range sınırında oluşmalıdır
Reddetme oku (mor/magenta) görünür
Reddin TERS yönünde işlem yapılır
Sağlanan SL / TP seviyeleri kullanılır
Sinyal aralık kurallarına uyulur
AYARLAR
Gösterge eklendiğinde veya açıldığında tüm ayarlar kolayca anlaşılabilir durumdadır.
Günün erken saatlerindeki sinyalleri göster
TP modları (3 seçenek)
TP1 / TP2 / TP3 için R:R oranı
Trailing Stop ve Break Even
Haber Filtresi
Gösterge Paneli (Dashboard)
Korelasyon Seçeneği
Negatif Bakiye Koruması
Range Trading
Bildirimler
Unutmayın:
Amaç her işlemde haklı çıkmak değil, uzun vadede kârlı olmaktır.
EPo-CreW Forex Super ORB-H4 size yol göstersin, ancak her zaman kendi kararınızı verin.
EPo-CreW FX’in anlamı:
End Poverty, Create Wealth with Forex
