Haven Stop Loss Hunter Indicator

Точный инструмент для анализа ключевых уровней. Разработан для трейдеров, стремящихся глубже понять динамику цен и улучшить свои торговые решения.



Ключевые функции:

Помогает быстро находить важные ценовые экстремумы.



Идентификация уровней потенциального пробоя (sweep)

Выявляет моменты, когда цена пытается пробить уровень, но не может этого сделать, сигнализируя о возможном развороте или продолжении тренда.

Упрощает анализ рыночной структуры и помогает принимать решения на основе видимых данных.

Индикатор идеально подходит для выявления ситуаций, когда цена тестирует ключевые уровни, но не пробивает их, что является важным сигналом для трейдера.

Гибкость настройки позволяет адаптировать инструмент под индивидуальную торговую стратегию и использовать на любом выбранном финансовом инструменте.



