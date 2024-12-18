Haven Stop Loss Hunter

4

Haven Stop Loss Hunter Indicator
Точный инструмент для анализа ключевых уровней. Разработан для трейдеров, стремящихся глубже понять динамику цен и улучшить свои торговые решения.

Ключевые функции:

  • Помогает быстро находить важные ценовые экстремумы.
  • Идентификация уровней потенциального пробоя (sweep)
    Выявляет моменты, когда цена пытается пробить уровень, но не может этого сделать, сигнализируя о возможном развороте или продолжении тренда.
  • Визуальное отображение критических ценовых точек
    Упрощает анализ рыночной структуры и помогает принимать решения на основе видимых данных.

Индикатор идеально подходит для выявления ситуаций, когда цена тестирует ключевые уровни, но не пробивает их, что является важным сигналом для трейдера.

Гибкость настройки позволяет адаптировать инструмент под индивидуальную торговую стратегию и использовать на любом выбранном финансовом инструменте.


Отзывы 3
Benjamin Afedzie
3425
Benjamin Afedzie 2025.06.12 00:02 
 

great work

Lydia Kwarteng
1944
Lydia Kwarteng 2025.06.12 13:17 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Benjamin Afedzie
3425
Benjamin Afedzie 2025.06.12 00:02 
 

great work

Giorgio Lucchetta
88
Giorgio Lucchetta 2025.03.07 13:21 
 

Testei, mas não consegui compreender a função deste indicador. Ainda estou aprendendo a operar.

