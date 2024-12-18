Haven Stop Loss Hunter

4

Haven Stop Loss Hunter Indicator
Ferramenta precisa para analisar níveis chave. Desenvolvido para traders que buscam compreender mais profundamente a dinâmica de preços e melhorar suas decisões de negociação.

Outros produtos -> AQUI

Funções principais:

  • Ajuda a encontrar rapidamente importantes extremos de preço.
  • Identificação de níveis de rompimento potencial (sweep)
    Detecta momentos em que o preço tenta romper um nível, mas não consegue fazê-lo, sinalizando uma possível reversão ou continuação da tendência.
  • Visualização de pontos de preço críticos
    Simplifica a análise da estrutura do mercado e ajuda a tomar decisões com base em dados visíveis.

O indicador é ideal para identificar situações em que o preço testa níveis chave, mas não os rompe, o que é um sinal importante para o trader.

A flexibilidade de configuração permite adaptar a ferramenta a uma estratégia de negociação individual e utilizá-la em qualquer instrumento financeiro escolhido.


Comentários 3
Benjamin Afedzie
3434
Benjamin Afedzie 2025.06.12 00:02 
 

great work

Produtos recomendados
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicadores
Gold Venamax - este é o melhor indicador técnico de ações. O algoritmo do indicador analisa o movimento do preço de um ativo e reflete a volatilidade e as zonas de entrada potenciais. Recursos do indicador: Este é um super indicador com Magic e dois blocos de setas de tendência para uma negociação confortável e lucrativa. O botão vermelho para alternar blocos é exibido no gráfico. Magic é definido nas configurações do indicador, para que você possa instalar o indicador em dois gráficos exibind
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Trade Performance Information
Andres Mauricio Serrano Quintero
Indicadores
This indicator will help you track performance of your trades, even scalping trades.  You can use it with the Arab, and many other traders.  This indicator displays essential trading account information directly on your chart. It positions itself in one of the four corners of the screen and showcases details such as: Symbol: The symbol of the asset currently displayed on the chart. Profit/Loss: The total profit or loss in dollars for the current symbol. Pips: The total number of pips gained or
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow Micro Scalper é um indicador desenvolvido para scalping e trading de curto prazo, integrado com qualquer gráfico e instrumento financeiro (moedas, criptografia, ações, metais). No seu trabalho ela utiliza a análise de ondas e um filtro de direção de tendência. Recomendado para utilização em intervalos de tempo de M1 a H4. Como trabalhar com o indicador. O indicador contém 2 parâmetros externos para alteração de configurações, os restantes já estão configurados por defeito. As setas grand
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicadores
Haven Volume Profile é um indicador multifuncional para análise do perfil de volume que ajuda a identificar níveis chave de preços com base na distribuição do volume de negociação. Foi projetado para traders profissionais que desejam entender melhor o mercado e identificar pontos importantes de entrada e saída nas operações. Outros produtos ->  AQUI Principais características: Cálculo do Point of Control (POC) - o nível de maior atividade comercial, que ajuda a identificar os níveis mais líquido
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indicadores
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Indicadores
Trading Sessions by Mahefa R is an indicator for MetaTrader 5 that visually identifies the four main trading sessions: New York, London, Tokyo, and Sydney . Designed to provide a clean, intuitive, and professional market view, it highlights the most active periods of the Forex market using smart visualization of session ranges , session-specific candle colors , and daily separators . Main Features: Automatic detection of the 4 major sessions New York London Tokyo Sydney Each session is fully c
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Indicadores
About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
FREE
AZ session scalper
Yurii Shvechikov
Indicadores
AZ session scalper A small but useful session indicator, designed primarily for scalping. Enable the session you plan to trade, watch the reaction of the M5/M15 candlesticks to the level of the previous trading session, and enter. We always look at the reaction of the current session to the previous one. For example, if you trade the Americas, enable the European session, and watch how one session takes away liquidity from another. Important: adjust the time to your broker's time zone in the i
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitários
DF Fib Trader Pro O DF Fib Trader Pro é um sistema de negociação automatizado desenvolvido para o MetaTrader 5. Utiliza níveis de preços baseados em Fibonacci combinados com análise de tendências e estrutura para definir pontos de entrada e saída. O EA suporta posições longas e curtas e inclui parâmetros de gestão de risco integrados. Principais Recursos: • Utiliza a lógica de retração e extensão de Fibonacci para traçar pontos de entrada, SL e TP. • Tamanho de lote e níveis de stop loss/take
FREE
Candle High Low Exit MT5
BLAKE STEVEN RODGER
5 (3)
Indicadores
The Candle High Low Exit indicator uses the highest high and the lowest low of a range to draw trailing stop lines (orange under buys, magenta over sells) that advance with the trend until the trend changes direction.  Moreover, the trailing stop lines are generated to support the order’s trend direction (long or short):  In an upward trend, the long trailing stop line (orange line under buy) appears and advances upward until the close crosses under the line.  In a downward trend, the short trai
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Indicadores
Esse indicador plota no gráfico o perfil de volume por Preço Há 5 formas de visualização: Por Volume Total negociado;  (Premium Version); Volume em Ticks (Forex);  Separado por Compradores e Vendedores;  (Premium Version); Somente Compradores;  (Premium Version); Somente Vendedores e;  (Premium Version); Saldo de negócios (Compradores - Vendedores).  (Premium Version); É possível selecionar quantos dias será calculado os perfis. (Premium Version); No dia atual ele recalcula os dados do histog
FREE
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indicadores
Topos e Fundos Indicator GRATUITO   Topos e Fundos: Um eficaz indicador para suas negociações O indicador de topos e fundos lhe ajuda a perceber as formações de canais ascendentes e descendentes com indicações de topos e fundos ascendentes e/ou descendentes. Além disto ele informa possíveis oportunidades sinalizando com um pequeno círculo amarelo quando o indicador encontrar uma formação de impulso. Com este indicador terás mais segurança e rapidez em suas tomadas de decisão de entradas. Teste
FREE
Horizontal tick volumes mt5
Aleksandr Suchkov
Indicadores
Horizontal tick volumes (HTV) Horizontal tick volumes - an easy and convenient indicator of the horizontal market profile in a user-selected time interval, now also for MT5. It has fast dynamics of displaying horizontal tick volumes on the chart. Produces a visual image of strong trading levels by maximum peaks past volumes and trading direction by color (sell or buy), and also allows you to detect smaller trading levels by differentiating past volumes. In the "Optimal" mode, when displayed on c
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
Indicadores
Note from Developer: This is the lite version of the Double TMA with Bands Indicator. You can find the paid version that comes with alerts and on screen signal arrows built in here . I will also be selling an EA based on this trading system soon once all backtesting and optimization have been completed. Unlock your trading potential with the Double TMA Indicator with Reversal Detection! Designed for swing and reversal trading, this versatile tool integrates two Triangular Moving Averages (
FREE
DC Indicator
Lamont Simone Reynecke
Indicadores
The donchian channel indicator might just be the best fit for you Trading in derivative products such as futures, options, CFD's, forex and certificates contains significant risk. These products are not suitable for every investor. Investors could potentially lose all or more than the original investment. If anything, only money equal to personal risk capital should be used and can be lost without jeopardizing financial security or lifestyle. Partially or fully automated trading programs can
FREE
Volatility Ratio Mt5
Noiros Tech
5 (2)
Indicadores
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD The   Volatility Ratio   was developed by Jack D. Schwager to identify trading range and signal potential breakouts. The volatility ratio is defined as the current day's true range divided by the true range over a certain number of days N (i.e. N periods). The following formula is used to calculate the volatility ratio: Volatility Ratio (VR) = Today's True Range
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este é o famoso indicador Girassol para Metatrader5. Este indicador marca possíveis topos e fundos nos gráficos dos preços. O indicador identifica topos e fundos no historico de preços do ativo, tenha em mente que o girassol atual, do ultimo candle repinta, pois não é possivel identificar um topo até que o mercado reverta e também não é possivel identificar um fundo sem que o mercado para de cair e comece a subir. Se você estiver procurando por um programador profissional para Metatrader5, entre
FREE
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Matrix Currency - Ferramenta de Análise Multi-Timeframe O Matrix Currency é um indicador avançado para análise de força das moedas no mercado Forex, projetado para oferecer monitoramento eficiente e suporte estratégico nas suas operações de trading. Características Principais: Análise Multi-Timeframe : Monitora múltiplos períodos simultaneamente (M1 a MN1) com atualização em tempo real em uma matriz intuitiva. Sistema de Alertas : Notificações configuráveis, via pop-up, email e dispositivos móv
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ultimate SMC: Professional Smart Money Concepts Indicator Unlock the hidden movements of the market. Trade with the institutions, not against them. The Ultimate SMC indicator is designed for serious traders who want to apply Smart Money Concepts (SMC) to their charts automatically. Manual SMC analysis is time-consuming and prone to subjective error. This tool removes the guesswork by algorithmically detecting Order Blocks, Fair Value Gaps, and Structural breaks in real-time. Whether you are a s
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicadores
O indicador VR Grid foi projetado para criar uma grade gráfica com configurações definidas pelo usuário. Ao contrário da grade padrão , a VR Grid é usada para construir níveis circulares . Dependendo da escolha do usuário, o passo entre os níveis de rodada pode ser arbitrário. Além disso, ao contrário de outros indicadores e utilitários, o VR Grid mantém a posição da rede mesmo quando o período de tempo muda ou o terminal é reiniciado. Configurações, arquivos de configuração, versões demo, instr
FREE
Nem Nem
Taha Saber Ashour Kamel
Indicadores
Nem Nem is super accurate mt5 indicator it is working with any pair any time frame it will show and provide you with high Winrate signal you can use for forex pairs , gold and any other pairs it is easy to use also you can see the white lines for starting and end of signals it will help you to read the chart and enter and make correct decisions in trades. also it  will be clear for you when to enter and exit from any trades
FREE
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Aklamavo Trading Sessions
Sylvester Aklamavo
Indicadores
This   ForexTrading Sessions   indicator is a powerful visual tool for MetaTrader 5 that highlights the three major forex trading sessions (Asian, London, and New York) on your chart  with the Asian Mid-line. 1. Trading Session Visualization Asian Session : 00:00 - 09:00 GMT (blue/aqua color) London Session : 08:00 - 17:00 GMT (magenta color) New York Session : 13:00 - 22:00 GMT (orange color) 2. Time Zone Adaptation TimeZoneShift   input allows you to adjust sessions to your local time Example:
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Mais do autor
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
O indicador   Haven FVG   é uma ferramenta para analisar mercados que permite identificar áreas de ineficiência (Fair Value Gaps, FVG) no gráfico, fornecendo aos traders níveis-chave para a análise de preços e a tomada de decisões comerciais. Outros produtos ->  AQUI Principais características: Configurações individuais de cores: Cor para FVG de alta   (Bullish FVG Color). Cor para FVG de baixa   (Bearish FVG Color). Visualização flexível de FVG: Quantidade máxima de velas para buscar FVG. Exte
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicadores
Haven Volume Profile é um indicador multifuncional para análise do perfil de volume que ajuda a identificar níveis chave de preços com base na distribuição do volume de negociação. Foi projetado para traders profissionais que desejam entender melhor o mercado e identificar pontos importantes de entrada e saída nas operações. Outros produtos ->  AQUI Principais características: Cálculo do Point of Control (POC) - o nível de maior atividade comercial, que ajuda a identificar os níveis mais líquido
FREE
Haven Trend Tracker PRO
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicadores
Haven Trend Tracker PRO - Seu navegador no mundo das tendências Apresentando   Haven Trend Tracker PRO   – um poderoso indicador multi-timeframe criado para traders que desejam negociar em harmonia com o mercado. Seu principal objetivo é eliminar suas dúvidas, mostrando a direção da tendência simultaneamente em seu timeframe de trabalho (LTF) e no superior (HTF). Meus outros produtos ->  AQUI . Negociar com a tendência é a estratégia mais confiável. O indicador ajuda a identificar a força domin
Haven Bands Reversion
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Bands Reversion – Um indicador profissional para negociação de reversão à média Apresentamos o Haven Bands Reversion – uma ferramenta poderosa e precisa, criada para traders que utilizam estratégias de reversão à média. Diferente das Bandas de Bollinger clássicas, este indicador baseia-se na Média Móvel Ponderada pelo Volume (VWMA) , o que torna seus canais mais sensíveis à atividade real do mercado. O mais importante é que o indicador gera sinais que não repintam , fornecendo pontos de en
Haven Candle Timer Countdown
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicadores
O indicador "Haven Candle Timer Countdown" é uma ferramenta simples e conveniente para traders que ajuda a controlar os intervalos de tempo de diferentes períodos. Ele exibe a hora do servidor atual e a contagem regressiva até o final das velas em três intervalos de tempo selecionados simultaneamente. Esta ferramenta é especialmente útil para traders que precisam saber exatamente quanto tempo resta até o final da vela atual em vários intervalos de tempo ao mesmo tempo, permitindo que tomem decis
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
O indicador   "Haven Key Levels PDH PDL"   ajuda os traders a visualizar os níveis-chave no gráfico. Ele marca automaticamente os seguintes níveis: DO (Daily Open)   — o nível de abertura diária. NYM (New York Midnight)   — o nível da meia-noite de Nova Iorque. PDH (Previous Day High)   — o máximo do dia anterior. PDL (Previous Day Low)   — o mínimo do dia anterior. WO (Weekly Open)   — o nível de abertura semanal. MO (Monthly Open)   — o nível de abertura mensal. PWH (Previous Week High)   — o
FREE
Haven Bar Replay
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Bar Replay — O Seu Simulador de Trading Pessoal Apresentamos o   Haven Bar Replay   – um simulador profissional para trading manual e teste de estratégias. Ele transforma o seu gráfico do MT5 num reprodutor histórico, permitindo-lhe viver meses de movimentos do mercado em apenas alguns minutos. Veja os meus outros produtos ->  AQUI . Quer aprender a negociar de forma rentável, mas não está disposto a esperar horas para que os padrões se formem? Esta ferramenta foi feita para si. Treine o
FREE
Haven Average Daily Range
Maksim Tarutin
5 (3)
Indicadores
Haven Average Daily Range é um indicador poderoso e flexível que calcula e exibe a amplitude diária média, fornecendo aos traders uma ferramenta indispensável para avaliar a volatilidade e os potenciais movimentos diários de preços. Com a atualização mais recente, o indicador tornou-se ainda mais funcional, adicionando a capacidade de analisar dados históricos diretamente no gráfico! Confira meus outros produtos ->  AQUI Principais Características: Níveis Históricos de ADR: Visualize os níveis d
FREE
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven HTF Candle — O Poder do Timeframe Superior no Seu Gráfico Apresentamos o Haven HTF Candle — uma ferramenta poderosa que exibe as velas de um timeframe superior (HTF) diretamente no seu gráfico de trabalho. Pare de alternar constantemente entre janelas e comece a ver o verdadeiro contexto do mercado, que é a base para tomar decisões de negociação bem informadas. Outros produtos -> AQUI . Principais Funcionalidades e o Conceito "Power of 3" Análise baseada no conceito "Power of 3" (AMD): O
FREE
Haven Fractals
Maksim Tarutin
Indicadores
Este indicador foi desenvolvido para exibir fractais no gráfico de preços, ajudando os traders a identificar extremos locais importantes. Os fractais representam pontos específicos no gráfico que seguem a definição clássica: um máximo local é formado quando a vela central é mais alta que as duas adjacentes em ambos os lados, e um mínimo local ocorre quando a vela central é mais baixa que as duas adjacentes. Outros produtos ->  AQUI Principais características e benefícios : Exibição flexível — o
FREE
Haven Market Session Time PRO
Maksim Tarutin
5 (2)
Indicadores
Haven Market Session Time PRO – your reliable assistant for market session and news analysis. This compact indicator keeps you informed about key trading sessions and important news events directly on the chart. Customize the display of the sessions you need – Asia, London, US, and other regions. The indicator automatically highlights activity periods, showing the start and end times of each session. You'll receive alerts about upcoming high-impact economic calendar events. A convenient panel in
Haven CBDR
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicadores
Haven CBDR é um indicador fácil de usar que exibe no gráfico a faixa ICT "Central Bank Dealers Range" (CBDR). O programa desenha retângulos destacando a faixa de preços do CBDR e também mostra linhas adicionais de desvio padrão para avaliar possíveis níveis de suporte e resistência. O produto permite configurar o intervalo de tempo do CBDR, o número de dias exibidos, as cores e estilos dos elementos gráficos, além de ajustar automaticamente o esquema de cores de acordo com o tema do gráfico. Adi
FREE
Haven RSI Candlestick
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven RSI Candlestick é um indicador técnico inovador que transforma o gráfico de linha tradicional do Índice de Força Relativa (RSI) em um formato intuitivo de gráfico de velas (candlestick). Esta ferramenta foi projetada para traders que dependem da análise técnica e buscam interpretar o momentum do mercado e potenciais pontos de reversão de forma mais rápida e aprofundada. Outros produtos -> AQUI . Principais Características: Visualização do RSI como Velas: A funcionalidade principal. Agora v
FREE
Haven Risk Control MT5
Maksim Tarutin
Utilitários
Consultor "Risk Control" "Risk Control" é um gestor de posições avançado para MetaTrader 5 que automatiza o processo de fecho parcial de posições com base em parâmetros de risco especificados e na relação risco-recompensa (RR). O consultor ajuda os traders a gerir eficazmente as posições abertas, minimizar os riscos e maximizar os lucros potenciais. Outros produtos -> AQUI Características principais: - Fecho parcial automático de posições com base em parâmetros especificados; - Ajuste flexível
FREE
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Fibonacci Volume Profiles — Seu Analista Automático de Faixas de Mercado Apresentando o Haven Fibonacci Volume Profiles — uma ferramenta poderosa que leva a análise de mercado para o próximo nível. Este indicador identifica automaticamente as principais faixas de preço, construídas em pontos de pivô significativos, e sobrepõe em cada uma delas um Perfil de Volume detalhado juntamente com os níveis de Fibonacci. Isso permite que os traders vejam instantaneamente onde a liquidez está concent
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicadores
Haven Market Structure PRO - Seu Analista de Mercado Profissional Apresentando  Haven Market Structure PRO  – este não é apenas um indicador, mas um sistema completo para automatizar a análise do movimento de preços, baseado nos conceitos-chave de Price Action e Smart Money. Esta versão PRO foi criada para traders que desejam ter o máximo controle sobre o gráfico и ver uma imagem completa do mercado. Outros produtos ->  AQUI Entender a estrutura do mercado é a base para um trading lucrativo. O
Haven Entry Bands
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Entry Bands - Seu Navegador para Entradas Precisas no Mercado Apresentando Haven Entry Bands – isto não é apenas um conjunto de linhas no seu gráfico, mas um sistema completo para identificar tendências e encontrar pontos de entrada de alta probabilidade. O indicador é baseado em uma combinação da ação do preço suavizada e da volatilidade adaptativa, o que lhe permite construir níveis dinâmicos de suporte e resistência com base nas proporções de Fibonacci. Mais produtos ->  AQUI . Pare de
Haven QQE PRO
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven QQE PRO - Seu Guia Visual para Tendências em Todos os Timeframes Apresentando o   Haven QQE PRO   – uma ferramenta prática baseada no algoritmo QQE, criada para resolver a principal tarefa de um trader: identificar rapidamente a tendência atual e negociar em sua direção. O indicador analisa dados de vários timeframes simultaneamente e mostra claramente quem está dominando o mercado — compradores ou vendedores. Outros produtos ->  AQUI . Esqueça a necessidade de alternar entre gráficos. To
Haven Range Dynamics
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Range Dynamics - Visualize os Níveis Chave do Mercado Apresentamos o Haven Range Dynamics – um indicador que traça automaticamente níveis chave de suporte e resistência no seu gráfico. Ele define o intervalo de negociação durante um período específico com base na Máxima (High) e na Mínima (Low), liberando seu tempo para tomar decisões de negociação bem fundamentadas. Outros produtos ->  AQUI . A ferramenta constrói 8 níveis dinâmicos baseados em um modelo matemático comprovado. Estes nívei
Haven Gold Daily Breakout
Maksim Tarutin
Experts
Haven Gold Daily Breakout – é um Consultor Especialista (EA) totalmente automatizado, criado para negociar uma das estratégias mais populares e compreensíveis dos mercados financeiros: o rompimento do range diário . Ele foi especialmente otimizado para o ouro (XAUUSD) para usar sua alta volatilidade para obter lucro, enquanto controla rigorosamente os riscos e elimina decisões emocionais. Meus outros produtos -> AQUI || Monitoramento do Assessor -> VER Princípio de negociação: uma estratégia tra
Haven ZScore Oscillator
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven ZScore Oscillator é um poderoso oscilador estatístico desenvolvido para identificar desvios anormais do preço em relação ao seu valor médio. O indicador não se limita a seguir o preço, mas mede o quão estatisticamente significativo é o preço atual, o que permite determinar com alta precisão as zonas de sobrecompra/sobrevenda e encontrar potenciais pontos de reversão da tendência. Esta ferramenta tornar-se-á um assistente indispensável para os traders que preferem uma abordagem orientada po
Haven Breakout Channels
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Breakout Channels - Sua chave para o trading de rompimentos Apresentamos o Haven Breakout Channels – um indicador inteligente projetado para detectar automaticamente zonas de consolidação (canais de preços) e identificar com precisão os momentos de seu rompimento. Baseado na análise de volatilidade, ele elimina a necessidade de procurar manualmente por áreas de mercado lateralizado, permitindo que você se concentre no que é mais importante — entrar em uma operação no início de um novo mov
Filtro:
Lydia Kwarteng
1952
Lydia Kwarteng 2025.06.12 13:17 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Benjamin Afedzie
3434
Benjamin Afedzie 2025.06.12 00:02 
 

great work

Giorgio Lucchetta
88
Giorgio Lucchetta 2025.03.07 13:21 
 

Testei, mas não consegui compreender a função deste indicador. Ainda estou aprendendo a operar.

Responder ao comentário