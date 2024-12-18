Haven Stop Loss Hunter Indicator

Ferramenta precisa para analisar níveis chave. Desenvolvido para traders que buscam compreender mais profundamente a dinâmica de preços e melhorar suas decisões de negociação.



Funções principais:

Ajuda a encontrar rapidamente importantes extremos de preço.



Identificação de níveis de rompimento potencial (sweep)

Detecta momentos em que o preço tenta romper um nível, mas não consegue fazê-lo, sinalizando uma possível reversão ou continuação da tendência.

Simplifica a análise da estrutura do mercado e ajuda a tomar decisões com base em dados visíveis.

O indicador é ideal para identificar situações em que o preço testa níveis chave, mas não os rompe, o que é um sinal importante para o trader.

A flexibilidade de configuração permite adaptar a ferramenta a uma estratégia de negociação individual e utilizá-la em qualquer instrumento financeiro escolhido.



