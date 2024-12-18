Haven Stop Loss Hunter Indicator

Herramienta precisa para analizar niveles clave. Desarrollado para traders que buscan comprender más profundamente la dinámica de precios y mejorar sus decisiones comerciales.



Otros productos -> AQUÍ

Funciones clave:

Ayuda a encontrar rápidamente importantes extremos de precios.



Identificación de niveles de ruptura potencial (sweep)

Detecta momentos en que el precio intenta romper un nivel, pero no puede hacerlo, señalando una posible reversión o continuación de la tendencia.

Detecta momentos en que el precio intenta romper un nivel, pero no puede hacerlo, señalando una posible reversión o continuación de la tendencia. Visualización de puntos de precio críticos

Simplifica el análisis de la estructura del mercado y ayuda a tomar decisiones basadas en datos visibles.

El indicador es ideal para identificar situaciones en las que el precio prueba niveles clave, pero no los rompe, lo cual es una señal importante para el trader.

La flexibilidad de configuración permite adaptar la herramienta a una estrategia comercial individual y utilizarla en cualquier instrumento financiero elegido.



