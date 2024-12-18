Haven Stop Loss Hunter
- Indicadores
- Maksim Tarutin
- Versión: 1.5
- Actualizado: 15 diciembre 2025
Haven Stop Loss Hunter Indicator
Herramienta precisa para analizar niveles clave. Desarrollado para traders que buscan comprender más profundamente la dinámica de precios y mejorar sus decisiones comerciales.
Funciones clave:
- Ayuda a encontrar rápidamente importantes extremos de precios.
- Identificación de niveles de ruptura potencial (sweep)
Detecta momentos en que el precio intenta romper un nivel, pero no puede hacerlo, señalando una posible reversión o continuación de la tendencia.
- Visualización de puntos de precio críticos
Simplifica el análisis de la estructura del mercado y ayuda a tomar decisiones basadas en datos visibles.
El indicador es ideal para identificar situaciones en las que el precio prueba niveles clave, pero no los rompe, lo cual es una señal importante para el trader.
La flexibilidad de configuración permite adaptar la herramienta a una estrategia comercial individual y utilizarla en cualquier instrumento financiero elegido.
