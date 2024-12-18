Haven Stop Loss Hunter 指标

用于分析关键水平的精确工具。这款指标专为那些渴望更深入理解价格动态，并显著改进其交易决策的交易者量身定制。



其他产品 -> 这里查看更多

主要功能特点：

助力您快速捕捉重要的价格 extremes ，从而把握市场脉搏。



潜在扫盘水平识别 (sweep) 功能

精准识别价格试图突破关键水平但最终未能成功的关键时刻。这预示着市场可能出现重要的反转信号或现有趋势的持续。

精准识别价格试图突破关键水平但最终未能成功的关键时刻。这预示着市场可能出现重要的反转信号或现有趋势的持续。 关键价格点的直观可视化显示

显著简化了复杂的市场结构分析过程，并直接根据清晰可见的数据辅助您做出更为明智的交易决策。

此指标是您理想的选择，尤其适用于精准捕捉价格测试关键水平但未能有效突破的交易情境。对于寻求高效率和高精度的交易者而言，这是一个至关重要的市场信号工具。

高度灵活的 настройка 选项 允许您根据独特的个人交易策略精细调整此工具，并将其应用于任何您选定的金融交易品种，实现交易策略的高度个性化和工具的广泛适用性。



