BBMA Telegram Informer

Советник  представляет собой многофункциональную торговую систему BBMA Oma Ally с интеграцией Telegram для удаленного управления и получения уведомлений. Основная специализация - анализ паттернов ценового действия и автоматическое оповещение о торговых возможностях.
Основные функции

1. Система оповещений через Telegram

Управление командами: Отслеживание и выполнение команд из Telegram
Уведомления: Мгновенные оповещения о торговых сигналах
Удаленное управление: Возможность управления советником через чат
2. Аналитические модули

RE (Re-Entry) модуль

Назначение: Поиск точек повторного входа в тренд
Логика: Анализ взаимодействия цен с скользящими средними (MA5, MA10, MA50)
Сигналы: Определение моментов касания ценой ключевых уровней
EX (Extreme) модуль

Назначение: Обнаружение экстремальных ценовых движений
Инструменты: Использование полос Боллинджера и ATR
Типы сигналов:
Пробитие внешних границ Боллинджера
Отскоки от средних линий
Аномальные волатильности
BBMA (Bollinger Bands Moving Average) система

Многоуровневый анализ: Комплексная проверка паттернов
Компоненты:
EX: Экстремумы
TPW: Точки разворота
MHW: Минимумы/максимумы волн
CSM/CSAK: Специфические паттерны пробития
3. Режимы работы с валютными парами

Режим 1: Текущий символ

Условия активации: Демо-счет, конкурсный счет или режим тестирования
Особенности: Анализ только того символа, на котором установлен советник
Режим 2: Предустановленные пары

Условия: Реальный торговый счет
Настройка: Редактируемый список из 10 валют через входные параметры
Формирование пар: Автоматическая генерация всех возможных комбинаций торговых символов
Режим 3: MarketWatch

Условия: Реальный торговый счет
Охват: Все символы из окна MarketWatch (до 200 пар)
4. JDI  система отложенного мониторинга

Функциональность:

Отслеживание условий: Постоянный мониторинг заданных параметров
Отложенное удаление: Автоматическое снятие мониторинга после срабатывания
Гибкая настройка: Выбор пары, таймфрейма, направления и типа сигнала
Типы мониторинга:

CSM JDI: Ожидание появления CSM на выбранной паре и тайфрейме
RE JDI: Мониторинг точек повторного входа на выбранной паре и тайфрейме
5. Система алертов

Управление алертами:

Установка: Ручная настройка ценовых уровней
Направления: Buy (снизу вверх) и Sell (сверху вниз)
Комментарии: Возможность добавления пояснений к каждому алерту
Автоматическое срабатывание:

Проверка: Постоянный контроль достижения ценовых уровней
Уведомление: Мгновенные оповещения в Telegram
Самоочистка: Автоматическое удаление сработавших алертов
Технические особенности

Архитектура хранения данных

Файловая система: CSV файлы для сохранения состояний
Раздельное хранение: Отдельные файлы для алертов, JDI и BAZA
Восстановление состояния: Автоматическая загрузка  при перезапуске
Таймфреймы анализа

Диапазон: От M1 до MN (месячного)
Адаптация: Различные наборы ТФ для разных типов активов
Гибкость: Возможность настройки под конкретные нужды
Управление ресурсами

Ограничения: Лимиты на количество отслеживаемых пар и алертов
Оптимизация: Эффективное использование памяти и процессорного времени
Стабильность: Защита от переполнения массивов
Команды Telegram

Основные команды:
/start - Главное меню
/RE - Поиск точек повторного входа
/EX - Поиск экстремальных движений
/RE_EX - Комбинированный поиск
/CSM - Текущие CSM сигналы
/ALERT - Управление алертами
/Symbols - Список доступных пар
/stop - Остановка уведомлений

Команды мониторинга:
/CSM_JDI - Настройка мониторинга CSM
/RE_JDI - Настройка мониторинга RE
/BUY, /SELL - Выбор направления

Преимущества системы

Универсальность: Поддержка множества торговых стилей
Гибкость: Настраиваемые параметры под разные рынки
Надежность: Продуманная система обработки ошибок
Удобство: Полная интеграция с Telegram для мобильного управления
Адаптивность: Автоматическое определение типа счета и режима работы
Особенности реализации

Мультивалютность: Одновременный анализ десятков пар
Мультитаймфреймность: Анализ на разных временных интервалах
Автономность: Работа без постоянного нахождения у торгового терминала
Советник представляет собой комплексное решение для трейдеров торгующих по стратегии BBMA, а так же для трейдеров которым необходимо отслеживать достижение ценами ключевых уровней и мгновенное оповещение об этих событиях в Telegram чат. Благодаря этой утилите Вы можете найти точку входа за считанные секунды.


!!! Для правильной работы советника необходимо:

1.Создать свой Telegram bot.(например через @BotFather. Подробности можно легко найти в интернете и здесь я их описывать не буду)

2.Получить Telegram Bot Token

3. Получить Chat ID

4. Установить терминал MetaTrader4 на VPN сервер или на постоянно подключенный к интернету компьютер.

5. Купить и установить данный советник на Real-счет

6. Во входных параметрах эксперта ввести полученые Telegram Bot Token и Chat ID вашего Telegram бота.

7. Зайти в терминале MetaTrader4 во вкладку Сервис - Настройки - Советники, и там поставить все галочки и добавить в WebRequest  адрес https://api.telegram.org
