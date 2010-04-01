Bu Uzman Danışman, basitliği etkili hale getirir. Ayarlanabilir bir lot toplamı sistemi aracılığıyla profilinize ve sermayenize göre risk seviyenizi özelleştirmenize olanak tanır. Yatırımlarınızı hassasiyetle yönetin. Kontrollü ve istikrarlı kar elde etmek için farklı konservatif işlemler kümesini birleştirmek için idealdir. Resim bölümünde, birkaç backtest ve gerçek zamanlı olarak farklı enstrümanlardaki 8 setin davranışını görebilirsiniz (bir resimde toplamı görürsünüz ve bir sonraki resimde her setin eğrisini ayrı ayrı görürsünüz). Lütfen her zaman uygun bir çalışmanın gerekli olduğunu unutmayın; hiçbir şey bir düğmeye basmak kadar kolay değildir. Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.