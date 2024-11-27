Aurum AI mt5

4.79

Aurum AI – La potenza dell'intelligenza artificiale per il trading dell'oro (XAU/USD)

Scopri tutto il potenziale della tecnologia nel trading! Aurum AI è un esperto consulente rivoluzionario progettato per garantire performance stabili e sicure sul mercato dell'oro. Combina la potenza dell'intelligenza artificiale, analisi precise delle tendenze e un rigoroso controllo del rischio per rendere ogni operazione il più efficace possibile.

Promozione

Discount - 40%. 3 copies available at a price of $275


Bonus per Aurum AI – esclusivo consulente GoldPrime AI basato su sistemi frattali
(vedi i test)

Acquista Aurum AI e ricevi GoldPrime AI in regalo – un consulente unico non disponibile sul mercato!
Disponibile solo per gli acquirenti di Aurum AI.

Come ottenere il bonus? Contattami semplicemente dopo l'acquisto e ti invierò il regalo.


Vantaggi principali di Aurum AI:

  • Analizza le tendenze globali: Apre operazioni rigorosamente nella direzione della tendenza.
  • Metodi sicuri: Esclude strategie aggressive come martingala, griglie o copertura.
  • Stop fissi: Chiare Stop Loss e Take Profit, senza parametri complessi.
  • Semplicità di installazione: Funziona con impostazioni di base, richiedendo solo la selezione del volume di trading o l'attivazione del calcolo automatico del rischio.
  • Adatto per aziende Prop: Soddisfa i rigorosi criteri di gestione del rischio.
  • Ottimizzato e testato: Configurato nel modo migliore utilizzando l'intelligenza artificiale, testato con dati dal 2012.

LIVE VERIFIED SIGNAL
+257% PROFIT | 88% WIN RATE | 18% DRAWDOWN

Requisiti per Aurum AI:

  • Coppia di valute: XAU/USD (Oro).
  • Timeframe: M5.
  • Deposito minimo: 100$ (consigliato).
  • Broker: Adatto a qualsiasi broker affidabile.
  • Tipo di conto: Qualsiasi tipo (standard, ECN, ecc.).
  • VPS: Facoltativo, per garantire il funzionamento continuo del consulente.


Installazione e test di Aurum AI:

  1. Apri il grafico XAU/USD (Oro): Assicurati che lo strumento corretto sia selezionato.
  2. Seleziona il timeframe M5: Il consulente è ottimizzato per lavorare su questo intervallo temporale.
  3. Imposta la dimensione del lotto desiderata:
    • Imposta manualmente un volume di trading fisso.
    • Oppure attiva il calcolo automatico del rischio per una gestione più flessibile del capitale.


Inizia a guadagnare con Aurum AI oggi stesso!

Non perdere l'opportunità di fare trading in modo intelligente e sicuro. Acquista Aurum AI ora e ricevi l'esclusivo GoldPrime AI in regalo! Il successo è nelle tue mani!


Recensioni 33
Michael Uccheddu
203
Michael Uccheddu 2025.12.01 15:47 
 

Je me suis payé Aurum AI , Apres 2 mois de test cet EA presente securité et precision merci Leonid !!

001bruno
29
001bruno 2025.07.09 22:38 
 

A brilliant EA, impressive on the backtest and I am confident on its future executions. Also this product comes with nice perks.

pooborde
94
pooborde 2025.06.30 15:41 
 

Good EA win rate from the backtest is high and ea designed for secure performance It combines trend analysis and strict risk control

