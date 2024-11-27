Aurum AI mt5
- Experts
- Leonid Arkhipov
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 13 dicembre 2024
- Attivazioni: 10
Aurum AI – La potenza dell'intelligenza artificiale per il trading dell'oro (XAU/USD)
Scopri tutto il potenziale della tecnologia nel trading! Aurum AI è un esperto consulente rivoluzionario progettato per garantire performance stabili e sicure sul mercato dell'oro. Combina la potenza dell'intelligenza artificiale, analisi precise delle tendenze e un rigoroso controllo del rischio per rendere ogni operazione il più efficace possibile.
Promozione
Discount - 40%. 3 copies available at a price of $275
Bonus per Aurum AI – esclusivo consulente GoldPrime AI basato su sistemi frattali
(vedi i test)
Acquista Aurum AI e ricevi GoldPrime AI in regalo – un consulente unico non disponibile sul mercato!
Disponibile solo per gli acquirenti di Aurum AI.
Come ottenere il bonus? Contattami semplicemente dopo l'acquisto e ti invierò il regalo.
Vantaggi principali di Aurum AI:
- Analizza le tendenze globali: Apre operazioni rigorosamente nella direzione della tendenza.
- Metodi sicuri: Esclude strategie aggressive come martingala, griglie o copertura.
- Stop fissi: Chiare Stop Loss e Take Profit, senza parametri complessi.
- Semplicità di installazione: Funziona con impostazioni di base, richiedendo solo la selezione del volume di trading o l'attivazione del calcolo automatico del rischio.
- Adatto per aziende Prop: Soddisfa i rigorosi criteri di gestione del rischio.
- Ottimizzato e testato: Configurato nel modo migliore utilizzando l'intelligenza artificiale, testato con dati dal 2012.
LIVE VERIFIED SIGNAL
+257% PROFIT | 88% WIN RATE | 18% DRAWDOWN
Requisiti per Aurum AI:
- Coppia di valute: XAU/USD (Oro).
- Timeframe: M5.
- Deposito minimo: 100$ (consigliato).
- Broker: Adatto a qualsiasi broker affidabile.
- Tipo di conto: Qualsiasi tipo (standard, ECN, ecc.).
- VPS: Facoltativo, per garantire il funzionamento continuo del consulente.
Installazione e test di Aurum AI:
- Apri il grafico XAU/USD (Oro): Assicurati che lo strumento corretto sia selezionato.
- Seleziona il timeframe M5: Il consulente è ottimizzato per lavorare su questo intervallo temporale.
- Imposta la dimensione del lotto desiderata:
- Imposta manualmente un volume di trading fisso.
- Oppure attiva il calcolo automatico del rischio per una gestione più flessibile del capitale.
Je me suis payé Aurum AI , Apres 2 mois de test cet EA presente securité et precision merci Leonid !!