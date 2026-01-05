AURX System — XAUUSD (M5) için geliştirilmiş yeni nesil profesyonel bir algoritmik trading sistemidir. Sistem, Market’te doğrudan bir benzeri olmayan, piyasa koşullarının sıkı kontrolü, trading disiplini ve izin verilen piyasa fazlarının titiz seçimi üzerine inşa edilmiştir. Bu sistem bir indikatör tabanlı Expert Advisor değildir, şablon bir strateji değildir ve popüler bir trading yaklaşımının uyarlaması da değildir; kendi karar alma mantığına sahip bağımsız bir algoritmik sistemdir. Algoritma, mevcut piyasa durumunu ve aktif fiyat hareketlerini analiz eder ve fiyatın gerçek zamanlı davranışıyla çalışır.

Algoritmik temel — AURX System; fiyat dinamiğinin analizi, mevcut piyasa durumu, volatilite, hareket fazları, zaman kısıtlamaları ve dış faktörleri birleştiren kapsamlı bir algoritmadır. Sistem içerisinde trading seansları, haberler ve spread için yerleşik filtreler ile işlem sayısı kontrolü ve risk yönetimi mekanizmaları kullanılmaktadır. Bu yaklaşım, uygunsuz piyasa koşullarını elemek ve yalnızca kontrollü trading senaryolarında çalışmak için tasarlanmıştır.

Bilgi paneli (HUD) — AURX System, algoritmanın iç durumlarını gerçek zamanlı olarak gösteren kendi bilgi paneli ile donatılmıştır. Panelde yer alan tüm parametreler sistemin trading mantığının bir parçasıdır ve mevcut piyasa koşullarını, filtrelerin aktifliğini ve algoritmanın işlem gerçekleştirmeye hazır olma seviyesini yansıtır. Bilgi paneli, sistemin piyasayı o an nasıl değerlendirdiğini görsel olarak anlamayı sağlar ve hangi koşullarda trading’in izin verildiğini veya engellendiğini açıkça gösterir.

Trading prensipleri ve sistemin amacı — AURX System tehlikeli trading yöntemleri kullanmaz ve sık işlem açmayı hedeflemez. Algoritma, trading aktivitesini katı bir şekilde sınırlar ve işlem sayısından ziyade işlemlerin kalitesine odaklanır. Her trading sinyali yalnızca tek bir işleme karşılık gelir; tekrar girişler veya kontrolsüz pozisyon artırımı yapılmaz. Her işlem, önceden tanımlanmış risk koşullarıyla ve zorunlu stop-loss ile açılır. Sistem, agresif stratejiler yerine kontrollü, öngörülebilir ve profesyonel algoritmik trading’i tercih eden trader’lar için tasarlanmıştır.

Test süresinin sınırlandırılması ve yıllık optimizasyon — AURX System, 2020 yılından itibaren bilinçli ve planlı bir şekilde test edilmektedir. Bu Expert Advisor, iç ayarları son derece hassas olan ve altın piyasasındaki (XAUUSD) piyasa yapısı, volatilite ve trading koşullarındaki değişimlere duyarlı yüksek hassasiyetli algoritmik sistemler kategorisine aittir. XAUUSD piyasası zamanla değiştiği için, çok eski tarihsel verilerin kullanılması modern trading koşullarını yansıtmaz.

Bu nedenle AURX System her yıl bir kez optimizasyon gerektirir ve bu optimizasyon her yıl Ocak ayında tarafımca gerçekleştirilir. Optimizasyon sonuçlarına göre sistem parametreleri, bir önceki dönemin güncel piyasa koşullarına uyarlanır ve takip eden trading yılında istikrarlı ve doğru bir çalışma sergiler. Bu sayede kullanıcı, sürekli manuel ayarlama yapmadan sistemi gerçek trading’de kullanabilir.

Her yıla ait ayarlar doğrudan Expert Advisor koduna gömülüdür; böylece set dosyaları veya ek yapılandırmalar kullanılmadan hem backtest hem de gerçek trading’de sistemin doğru çalışması sağlanır. Kullanıcının stratejiyi kendi başına optimize etmesi gerekmez — sistem kullanıma hazır olarak sunulur.

Bu nedenle AURX System testleri, 7–10 yıllık çok eski geçmiş yerine son yıllar üzerinde gerçekleştirilir. Eski veriler genellikle fiyat kalitesi, tick yapısı ve spread açısından farklılık gösterir; bu da sistemin güncel davranışını değerlendirmede pratik değeri düşürür.

Test süresinin son yıllarla sınırlandırılması AURX System için bir dezavantaj değil, aksine bir avantajdır. Sistem “geçmiş piyasa” veya eski fiyat kalıplarıyla değil, güncel ve gerçek zamanlı fiyat davranışıyla çalışır. Uzun geçmiş verilerde mükemmel sonuçlar veren stratejilerin gerçek trading’de etkinliğini kaybettiği sıklıkla görülmektedir. Güncel test dönemi kullanımı, AURX System’in bugün ve yakın gelecekte kullanılacağı koşullarda objektif olarak değerlendirilmesini sağlar.

Varsayılan ayarlar, çalışma mantığı ve GMT parametresi (ÖNEMLİ) — AURX System, ek parametre ayarlamaya veya set dosyası kullanımına gerek kalmadan çalışacak şekilde baştan yapılandırılmış ve optimize edilmiştir. Expert Advisor kurulumdan hemen sonra kullanıma hazırdır. Günlük kullanımda kullanıcıdan yalnızca işlem hacmini veya risk yüzdesini belirlemesi beklenir. Diğer parametrelerin değiştirilmemesi tavsiye edilir.

GMT parametresi, trading mantığının ve haber filtresinin broker sunucu saatine doğru şekilde bağlanması için kullanılır. Varsayılan olarak AURX System, çoğu popüler broker tarafından kullanılan en yaygın sunucu zaman kaymasını kullanır: kış döneminde GMT+2, yaz döneminde GMT+3. Çoğu durumda ek bir GMT ayarı gerekmez.

Broker’ınız standart dışı bir sunucu zaman dilimi kullanıyorsa (örneğin Exness’te GMT+0) veya GMT değerinden emin değilseniz, bu parametre manuel olarak ayarlanabilir. Doğru ayarlanmış bir GMT, algoritmik mantığın istikrarlı ve öngörülebilir şekilde çalışmasını sağlar. Gerekirse satın alma öncesinde veya sonrasında benimle iletişime geçebilirsiniz; broker’ınıza uygun GMT ayarını yapmanıza yardımcı olurum.

Fiyat kalitesi ve broker koşulları (ÖNEMLİ) — AURX System, yüksek hassasiyetli algoritmik trading sistemleri arasında yer alır ve piyasa fiyat kalitesine duyarlıdır. Algoritma gerçek zamanlı fiyat davranışıyla çalıştığı için; tarihsel verilerin doğruluğu, tick yoğunluğu, fiyat akışı yapısı ve emir yürütme kalitesi trading sonuçlarını doğrudan etkiler.

Sistem, doğru geçmiş veriye ve istikrarlı trading koşullarına sahip yüksek kaliteli fiyatlar kullanılarak geliştirilmiş ve ayarlanmıştır. Farklı broker’lar kullanıldığında, kotasyon oluşturma şekli, tick yapısı ve broker’a özgü trading koşulları nedeniyle AURX System’in davranışı değişebilir.

Expert Advisor satın almadan önce, AURX System’in gerçek trading yapılacak broker ortamında test edilmesi şiddetle tavsiye edilir. Test sonuçları tatmin ediciyse, sistem aynı broker’da gerçek trading’de de benzer şekilde çalışacaktır. Seyrek, yumuşatılmış veya hatalı fiyat geçmişine sahip broker’ların kullanılması sistem verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Bu durum yüksek hassasiyetli algoritmaların bir özelliğidir, AURX System’in bir kusuru değildir.

Temel gereksinimler ve öneriler

Trading enstrümanı: XAUUSD

Zaman dilimi: M5

Minimum depozito: 0.01 lot işlem hacmiyle 100 USD’den itibaren

Broker: kaliteli fiyat verisi sunan güvenilir bir ECN broker

Hesap türü: ECN / RAW / Razor (Netting ve Hedging desteklenir)

VPS: sistemin stabil ve kesintisiz çalışması için önerilir

Önerilen risk: işlem başına %1 – %7 (risk, tek bir işlemin stop-loss’una göre hesaplanır)

AURX London sahipleri için kişisel bonus — AURX London (XAUUSD) sahipleri için kişisel bir bonus sunulmaktadır. Kullanıcı desteği kapsamında, Asya trading seansı koşullarında XAUUSD işlemleri için geliştirilmiş bağımsız bir sürüm olan AURX Asian’a erişim sağlanır.

AURX Asian, ek bir set dosyası veya ana sürümün bir modifikasyonu değildir. Asya piyasasının özelliklerine göre özel olarak ayarlanmış parametreler ve mantık içeren bağımsız bir sistem uygulamasıdır. Bu sürüm de altın trading’i için tasarlanmıştır ve AURX London yapılandırmasından farklıdır.

Bu kişisel bonus yalnızca AURX London sahiplerine sunulur ve Market’te yayınlanmaz. Bu yaklaşım, temel ayarları veya trading felsefesini değiştirmeden sistemi farklı piyasa koşullarında kullanmayı mümkün kılar.

Destek, optimizasyon ve kapalı topluluk — AURX System, sürekli gelişen bir trading sistemidir ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla düzenli destek ve güncellemeler içerir. Destek kapsamında algoritmanın yıllık optimizasyonu gerçekleştirilerek mevcut piyasa ortamında sistemin istikrarı ve güncelliği korunur.

AURX London ve AURX Asian olmak üzere her iki sistem sürümü de yıllık optimizasyona tabi tutulur. Her sürümün parametreleri, ilgili trading seansının özelliklerine ve bir önceki dönemin gerçek piyasa koşullarına göre uyarlanır; böylece kullanıcı tarafından manuel ayarlama yapılmadan takip eden trading yılında istikrarlı bir çalışma sağlanır.

AURX London satın alan her kullanıcı, yalnızca sistem sahiplerine özel olarak oluşturulmuş “AURX System” kapalı topluluğuna katılma hakkı elde eder. Bu grupta güncellemeler, optimizasyonlar, algoritma değişiklikleri ve Expert Advisor kullanımına dair pratik konular paylaşılır. Topluluk, deneyim paylaşımı ve geliştiriciden doğrudan güncel bilgi alınması amacıyla oluşturulmuştur.

Kapalı topluluğa katılmak için satın alma sonrasında benimle iletişime geçilmesi ve AURX System satın alma doğrulamasının sunulması gerekmektedir. Topluluk üyeliği, her iki sistem sürümünün gelişimini ve sürekli destek/optimizasyon mantığını takip etmeyi sağlar.

Sınırlı dağıtım ve fiyatlandırma politikası — AURX System kitlesel bir ürün değildir ve düşük fiyatla satışa yönelik değildir. Sistem, altın (XAUUSD) trading’i için özel olarak geliştirilmiş bir algoritmik çözüm olup, kaliteli fiyat verileri, doğru trading koşulları ve kullanıcıdan bilinçli bir yaklaşım gerektirir. Bu nedenle sisteme erişim, kitlesel dağıtım yerine bilinçli olarak fiyat politikasıyla sınırlandırılmıştır.

Bu yaklaşım, ürün kalitesinin korunmasını, düzenli destek ve algoritma optimizasyonunun sürdürülmesini ve sistemi disiplinli ve dikkatli kullanan bir kullanıcı kitlesinin oluşmasını sağlar. AURX System agresif ölçekleme için tasarlanmamış olup, uzun vadeli ve bilinçli kullanım odaklıdır.

Dağıtımın başlangıç aşamasında sınırlı sayıda kopya başlangıç fiyatıyla sunulmaktadır. Sistem geliştikçe, optimizasyonlar yapıldıkça ve fonksiyonlar genişledikçe AURX System’in fiyatı yeniden değerlendirilebilir. Fiyat artışı, ürünün gelişimini, desteğini ve kitlesel pazar yerine kalite odaklı yaklaşımını yansıtır.

Korsan sürümler hakkında uyarı — AURX System, korumalı dahili mantığa sahip karmaşık bir algoritmik trading sistemidir. MQL5 Market dışında dağıtılan her türlü korsan veya resmi olmayan kopya, ürünün tam sürümü değildir ve sistemin doğru çalışmasını garanti edemez.

Strategy Tester’da korsan sürümlerin test edilmesi, gerçek trading’de doğru çalıştıklarının bir kanıtı değildir. Resmi olmayan sürümlerin davranışı, orijinal sistemden ciddi şekilde farklı olabilir ve bu tür testler yanıltıcıdır. Gerçek trading’de korsan AURX System kullanımı, algoritmanın hatalı çalışması nedeniyle daha yüksek kayıp riski taşır.

AURX System’in resmi sürümü düzenli olarak güncellenir, optimize edilir ve desteklenir. Korsan sürümler bu güncellemeleri almaz ve fiilen kontrolsüz, eski dosyalar hâline gelir. Bu dosyaların çalışmasından geliştirici sorumluluk kabul etmez.

MQL5 Market dışında AURX System satın alma teklifleriyle karşılaşırsanız, bilin ki satın aldığınız şey bir sistem değil; destek, güncelleme ve doğru trading garantisi olmayan işlevsiz bir kopyadır.

Sonuç — AURX System, kontrollü piyasa koşullarında çalışmak üzere tasarlanmış XAUUSD (M5) için profesyonel bir algoritmik trading sistemidir. Algoritma; sınırlı işlem aktivitesi, katı risk kontrolü ve mevcut fiyat davranışıyla hassas etkileşime odaklanır.

Sistem, algoritmik trading’i agresif sermaye büyütme aracı olarak değil, disiplin ve istikrar için bir araç olarak gören trader’lar için geliştirilmiştir. AURX System uygun trading koşulları ve kaliteli fiyat verileri gerektirir ve bilinçli, uzun vadeli kullanım için tasarlanmıştır.





Sıkça sorulan sorular (güncellenecektir)