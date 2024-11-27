Aurum AI mt5

Painel premium totalmente renovado e adaptado para todas as resoluções de tela

Sistema ampliado de proteção das operações

Poderoso filtro de notícias baseado no Forex Factory

Dois filtros adicionais para uma detecção de sinais ainda mais precisa

Otimização aprimorada, maior velocidade e estabilidade geral do sistema

Função segura de Recovery após operações com prejuízo

Tema do gráfico atualizado em estilo premium

Opera estritamente na direção da tendência, sem adivinhações

Sem martingale, sem grids e sem esquemas perigosos de gerenciamento de posição

Proteção rigorosa em cada operação: Stop Loss e Take Profit sempre ativos

Configuração extremamente simples: instalar e começar a operar

Adequado para Prop Firms e contas de trading exigentes

Comprovado por um ano completo de operações reais, não apenas por backtests

Par de negociação: XAU/USD (Ouro)

Timeframe: M5

Depósito mínimo: a partir de $100 para 0.01 lote

Corretora: qualquer corretora confiável

Tipo de conta: Standard, ECN e outros

VPS: opcional, para operação estável 24/7

No final de novembro de 2024, o robô Aurum foi lançado para venda.Durante todo esse período, ele operou em condições reais de mercado sem filtro de notícias, sem proteções adicionais e sem restrições complexas — mantendo-se estável e confiável.Esse ano inteiro de operações reais demonstrou claramente a solidez do sistema de trading.Somente após isso, com base na experiência real e nas estatísticas, em dezembro de 2025 lançamos uma grande atualização:Aurum é um robô profissional desenvolvido para uma operação estável e segura no mercado de ouro. Ele funciona com uma lógica clara, utilizando análise de tendência e controle rigoroso de risco.O robô não utiliza métodos perigosos de negociação — sem grids, sem martingale e sem médias agressivas.Cada operação é protegida por Stop Loss e segue rigorosamente o princípio: “um sinal — uma operação”.Desconto — 40%Apenas 3 cópias disponíveis pelo preço de $300Como bônus, você receberá o robô exclusivo GoldPrime AI, baseado em um sistema de fractais.O GoldPrime AI não está disponível para venda pública e é enviado exclusivamente para compradores do Aurum.Após a compra, basta entrar em contato comigo e eu enviarei o robô de presente.1. Abra o gráfico do XAU/USD (Ouro).2. Selecione o timeframe M5.3. Escolha o método de controle do volume:— lote fixo;— ou cálculo automático de risco.Após isso, o robô estará totalmente pronto para operar.Aurum é uma ferramenta para trading sistemático e controle rigoroso de risco.O projeto está em constante evolução: acompanhamos o desempenho real, aprimoramos a lógica, aumentamos a estabilidade e lançamos atualizações regularmente.Não é um produto de uso único — é um robô com futuro.