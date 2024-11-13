Remstone
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir. Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir.
Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000
2018'den bu yana , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın!
Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Ama kapsamlı bir canlı deneyim.
Remstone'un gücünden yararlanan başarılı yatırımcıların büyüyen topluluğuna katılın!
Remstone, piyasa trendlerinden yararlanmak üzere tasarlanmış, tamamen otomatik bir işlem çözümüdür. Gelişmiş algoritmalar üzerine kurulu olan bu çözüm, güvenilirlik ve sonuç arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Kanıtlanmış Hassasiyetle Ticaret Avantajınızı Artırın!
Neden Remstone'u Seçmelisiniz?
- Gelişmiş Piyasa Uyarlanabilirliği: Doğru zamanda trend olma olasılığı yüksek varlıkları seçmek için birçok farklı varlığı ve ekonomik haberi ele alır.
- Hiçbir katılım yok : 1 yıl deneme süresi önerilir, ancak istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Biz burada kalıcı olduğumuz için kiralıyoruz. Kazanırsanız, muhtemelen yenileyeceksiniz, bu yüzden ortak çıkarlarımız var.
- Kolay bütçe yönetimi: Aboneliği herkes karşılayabilir ve muhtemelen gelecek yıl kazancınızla ödeme yapacaksınız.
- Özelleştirilebilir Stratejiler: Giriş parametrelerini benzersiz hedeflerinize uyacak şekilde uyarlayın.
- Kolay Risk Yönetimi: İşlem başına Risk Yüzdesi seçimiyle sermaye korumanıza öncelik verir ve tüm karmaşık hesaplamalar sizin için yapılır. Hesap bazındaki para birimini, işlem gören varlığı ve zarar durdurma mesafesini analiz ederek risk yüzdelerinize karşılık gelen lot boyutunu hesaplarız.
- Kullanıcı Dostu: Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için sezgisel arayüz.
- Sertifikalı Performans: Uzun yıllardır yapılan backtestler ve canlı sonuçlarla desteklenmektedir.
Remstone felsefesi
Trend takibi, araştırmacılar tarafından son iki yüzyılın finans alanındaki en büyük istatistiksel anomali olarak tanımlanıyor!
Trend takibinin karlı olmaya devam edip etmeyeceğini kanıtlamaya çalışmak yerine, bunu bir gerçek olarak değerlendiriyoruz ve her kararımızı bu varsayıma göre alıyoruz.
Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller kaybetmekten korkar. Profesyoneller ise yeni başlayanların önyargılarından yararlanarak para kazanırlar.
|Yeni başlayanlar
|Profesyoneller
|Kazanma oranı > %60, olumsuz ay yok ancak kötü ödül/risk oranı
|Kazanma oranı < %60, negatif aylar ancak iyi ödül/risk oranı
|Zararların devam etmesine izin verin (zarar durdurma yok) ve karları sınırlayın (kâr alın)
|Kârların akmasına izin verin (kâr alma yok) ve zararları sınırlayın (zararı durdurun)
|Çok sayıda küçük kazanç ve birkaç büyük kayıp (ort. kazanç <ort. kayıp)
|Çok sayıda küçük kayıp ve birkaç büyük kazanç (ortalama kazanç > ortalama kayıp)
|Trende karşı işlem yapın (Düşük seviyelerde satın alın ve yüksek seviyelerde satın)
|Trendi takip edin (Yüksekleri satın alın ve düşükleri satın)
|Olumsuz pekiştirme ( kaybederken risk ekleme, tüm hesabı riske atma)
|Pozitif güçlendirme (kazanırken riske girme, sadece karı riske atma)
|Yüksek riskler yavaş geri çekilme toparlanmalarına yol açıyor
|Düşük riskler , hızlı geri çekilme toparlanmalarına yol açıyor
|Sermaye eğrisi (pozisyonların çalıştırıldığı) genellikle dengenin altındadır
|Sermaye eğrisi (pozisyonların çalıştırıldığı) genellikle dengenin üzerindedir
|Manuel kararlar tekrarlanabilir değildir, duyguya dayalıdır
|Duygulara yer vermeden otomatik kararlar daha tekrarlanabilir
|Geçerli bir sinyal olmadan günde çok sayıda işlem
|Önemli bir sinyal gelene kadar haftalarca işlem yapılmaması normaldir
|Geçmişi göz önünde bulundurarak kararlar alın
|Geleceği düşünerek kararlar alın
Bu tablo sezgilere aykırı olsa da, kârlı yatırımcıların nasıl çalıştığını anlamak için çok önemli bilgiler içeriyor. İnsan psikolojisi ve bilişsel önyargıları, onlarca yıl boyunca kazanç elde etmeyi düşündüğünüzde değişmeyen tek şeydir.
Remstone portföyü
Bugün Remstone'u, kurumsal yatırımcıların kullandığı karlı, zamansız ve çeşitlendirilmiş bir portföye yatırım yapmalarına olanak sağlamak için paylaşıyoruz.
Remstone, kapsamlı bir portföye sahip çoklu para birimi Uzman Danışmanıdır:
- Forex: USDJPY
- Metaller : ALTIN, GÜMÜŞ, BAKIR
- Kriptolar: BTCUSD, ETHUSD
- Endeksler: NASDAQ-100, DAX, NIKKEI
Remstone avantajıStrateji sağlamdır çünkü geneldir. Tüm ana varlıklarla çalıştığı için, bir gün tamamen ortadan kalkacağını düşünmek zordur. Biz saf trend takipçileriyiz: Mümkün olduğunca büyük fiyat hareketlerine karşı asla trende girip çıkmayız.
Büyük fiyat hareketleri nadir olduğu için sık işlem yapmıyoruz, ancak çok sıkı bir stoploss ile doğru bir şekilde yapıyoruz. Bu profesyonel bir yoldur.
EA hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için uygundur. Hatta bir hedge fonu müşterimiz bile var.
Gelecekteki tüm iyileştirmeleri bu Uzman Danışmandan alacaksınız.
Uzun tutma süresi nedeniyle uzmanımız her broker ile çalışabilir.
Öneriler:
- Döviz çifti: EURUSD
- Zaman dilimi: H1
- Minimum yatırım: 500$
- Hesap türü: Koruma
- İyi ECN Broker: mql5 profilimi kontrol edin
- Düşük Gecikmeli VPS: mql5 profilimi kontrol edin
- Bir işlem çiftini KAPATMAK için giriş parametrelerinde name değerinin boş olmasına izin verin.
Satın aldıktan sonra lütfen benimle iletişime geçin.
I'm renting the EA in the eventuality to purchase it in the future. The support from Remi is amazing. He is passionned and you can definitely tell that he spent a lot of work the past 10 years to use his strategy through this EA. This is not a EA for abundant profit for the very short term. But if you live it a while, you could expect very interesting profits in the medium term. It is a totally different EA that does not use martingale or other grid trading positions. it follows the trend. The non profitable trades are cut very shortly and the profitable ones are opened till the trend changes (with trailing stops). It is the few or even the only EA that I have seen that the equity is way above the balance 8as the profitable trades tend to last as long as they can). the drawdowns are limited/controlled. I have such confidence that i put this EA in live directly (because the ocurrency of trades are lower and it s worth leave in for medium-long term). Good to have it with other EAs to mitgate risks. I think we exchanged like a hundred messages with Remi who explains you very carefully to every doubt you may have. He is targeting institutional funds as well, so you may understand that he is professional in that way and looks for different strategy, other view on risk and on medium term profitability than what i have seen in the market place. I hope to update with results in 6-9 months. I think this EA is totally undervalued due to the price. That's why I'm renting it for some moths to test. but i m pretty sure it is worth it. Thx Remi for your support