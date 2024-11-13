Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir. Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir.



2018'den bu yana , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın!

Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Ama kapsamlı bir canlı deneyim.

Remstone'un gücünden yararlanan başarılı yatırımcıların büyüyen topluluğuna katılın!

Remstone, piyasa trendlerinden yararlanmak üzere tasarlanmış, tamamen otomatik bir işlem çözümüdür. Gelişmiş algoritmalar üzerine kurulu olan bu çözüm, güvenilirlik ve sonuç arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Neden Remstone'u Seçmelisiniz?

Gelişmiş Piyasa Uyarlanabilirliği: Doğru zamanda trend olma olasılığı yüksek varlıkları seçmek için birçok farklı varlığı ve ekonomik haberi ele alır.

Hiçbir katılım yok : 1 yıl deneme süresi önerilir, ancak istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Biz burada kalıcı olduğumuz için kiralıyoruz. Kazanırsanız, muhtemelen yenileyeceksiniz, bu yüzden ortak çıkarlarımız var.

1 yıl deneme süresi önerilir, ancak istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Biz burada kalıcı olduğumuz için kiralıyoruz. Kazanırsanız, muhtemelen yenileyeceksiniz, bu yüzden ortak çıkarlarımız var. Kolay bütçe yönetimi: Aboneliği herkes karşılayabilir ve muhtemelen gelecek yıl kazancınızla ödeme yapacaksınız.

Özelleştirilebilir Stratejiler: Giriş parametrelerini benzersiz hedeflerinize uyacak şekilde uyarlayın.

Giriş parametrelerini benzersiz hedeflerinize uyacak şekilde uyarlayın. Kolay Risk Yönetimi: İşlem başına Risk Yüzdesi seçimiyle sermaye korumanıza öncelik verir ve tüm karmaşık hesaplamalar sizin için yapılır. Hesap bazındaki para birimini, işlem gören varlığı ve zarar durdurma mesafesini analiz ederek risk yüzdelerinize karşılık gelen lot boyutunu hesaplarız.

Kullanıcı Dostu: Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için sezgisel arayüz.

Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için sezgisel arayüz. Sertifikalı Performans: Uzun yıllardır yapılan backtestler ve canlı sonuçlarla desteklenmektedir.





Remstone felsefesi Trend takibi, araştırmacılar tarafından son iki yüzyılın finans alanındaki en büyük istatistiksel anomali olarak tanımlanıyor! Trend takibinin karlı olmaya devam edip etmeyeceğini kanıtlamaya çalışmak yerine, bunu bir gerçek olarak değerlendiriyoruz ve her kararımızı bu varsayıma göre alıyoruz. Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller kaybetmekten korkar. Profesyoneller ise yeni başlayanların önyargılarından yararlanarak para kazanırlar.

Yeni başlayanlar Profesyoneller Kazanma oranı > %60, olumsuz ay yok ancak kötü ödül/risk oranı Kazanma oranı < %60, negatif aylar ancak iyi ödül/risk oranı Zararların devam etmesine izin verin (zarar durdurma yok) ve karları sınırlayın (kâr alın) Kârların akmasına izin verin (kâr alma yok) ve zararları sınırlayın (zararı durdurun) Çok sayıda küçük kazanç ve birkaç büyük kayıp (ort. kazanç <ort. kayıp) Çok sayıda küçük kayıp ve birkaç büyük kazanç (ortalama kazanç > ortalama kayıp) Trende karşı işlem yapın (Düşük seviyelerde satın alın ve yüksek seviyelerde satın) Trendi takip edin (Yüksekleri satın alın ve düşükleri satın) Olumsuz pekiştirme ( kaybederken risk ekleme, tüm hesabı riske atma) Pozitif güçlendirme (kazanırken riske girme, sadece karı riske atma) Yüksek riskler yavaş geri çekilme toparlanmalarına yol açıyor Düşük riskler , hızlı geri çekilme toparlanmalarına yol açıyor Sermaye eğrisi (pozisyonların çalıştırıldığı) genellikle dengenin altındadır Sermaye eğrisi (pozisyonların çalıştırıldığı) genellikle dengenin üzerindedir Manuel kararlar tekrarlanabilir değildir, duyguya dayalıdır Duygulara yer vermeden otomatik kararlar daha tekrarlanabilir Geçerli bir sinyal olmadan günde çok sayıda işlem Önemli bir sinyal gelene kadar haftalarca işlem yapılmaması normaldir

Geçmişi göz önünde bulundurarak kararlar alın Geleceği düşünerek kararlar alın

Her ay küçük, kısa vadeli savaşların %90'ını kazanıp savaşı kaybetmeyi mi tercih edersiniz, yoksa aylarca zarar ederek sadece %30 işlem kazanmayı ama portföyünüzü yıllar içinde istikrarlı bir şekilde büyütmeyi mi?

Bu tablo sezgilere aykırı olsa da, kârlı yatırımcıların nasıl çalıştığını anlamak için çok önemli bilgiler içeriyor. İnsan psikolojisi ve bilişsel önyargıları, onlarca yıl boyunca kazanç elde etmeyi düşündüğünüzde değişmeyen tek şeydir.

Remstone portföyü



Bugün Remstone'u, kurumsal yatırımcıların kullandığı karlı, zamansız ve çeşitlendirilmiş bir portföye yatırım yapmalarına olanak sağlamak için paylaşıyoruz.

Remstone, kapsamlı bir portföye sahip çoklu para birimi Uzman Danışmanıdır:

Forex: USDJPY

USDJPY Metaller : ALTIN, GÜMÜŞ, BAKIR

ALTIN, GÜMÜŞ, BAKIR Kriptolar: BTCUSD, ETHUSD

BTCUSD, ETHUSD Endeksler: NASDAQ-100, DAX, NIKKEI





Remstone avantajı

Strateji sağlamdır çünkü geneldir. Tüm ana varlıklarla çalıştığı için, bir gün tamamen ortadan kalkacağını düşünmek zordur. Biz saf trend takipçileriyiz: Mümkün olduğunca büyük fiyat hareketlerine karşı asla trende girip çıkmayız.



Büyük fiyat hareketleri nadir olduğu için sık işlem yapmıyoruz, ancak çok sıkı bir stoploss ile doğru bir şekilde yapıyoruz. Bu profesyonel bir yoldur.

EA hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için uygundur. Hatta bir hedge fonu müşterimiz bile var.

Gelecekteki tüm iyileştirmeleri bu Uzman Danışmandan alacaksınız.

Uzun tutma süresi nedeniyle uzmanımız her broker ile çalışabilir.

Ekonomik duyurular yönetilir, haber öncesi ve sonrası uygun işlem kararları alınır.

Öneriler:

Döviz çifti: EURUSD

Zaman dilimi: H1

Minimum yatırım: 500$



Hesap türü: Koruma

İyi ECN Broker: mql5 profilimi kontrol edin

Düşük Gecikmeli VPS: mql5 profilimi kontrol edin

Bir işlem çiftini KAPATMAK için giriş parametrelerinde name değerinin boş olmasına izin verin. Satın aldıktan sonra lütfen benimle iletişime geçin. Yasal Uyarı: Satın almadan önce Remstone, Lütfen risklerin farkında olun. Geçmiş performans, gelecekteki kârlılığın garantisi değildir (EA, işlemlerinin yarısından fazlasını kaybediyor ve düşük kazanma oranı, en iyi ödül risklerini elde etmek için ödenmesi gereken bedeldir). Lütfen kaybetmeyi göze alamayacağınız paraya yatırım yapmayın veya riske atmayın. Sabır çok önemli. Bir yıldan kısa sürede sonuç beklemeyin . Başarımız yalnızca sabrımıza ve piyasa kurallarını kabullenmemize bağlıdır: Kaçınılması gereken çok sayıda küçük fiyat hareketi ve yararlanılması gereken birkaç büyük fiyat hareketi!



