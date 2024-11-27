Aurum AI mt5

4.79
アップデート — 2025年12月
2024年11月末、Aurumは正式に販売開始されました。
それ以来、ニュースフィルターや追加の防御条件、複雑な制限なしで、実際の相場環境にて継続的に稼働してきましたが、安定して利益を維持してきました。

この1年間のリアル運用により、トレーディングシステムとしての信頼性が明確に証明されました。
そしてその実績と統計データを基に、2025年12月に大規模アップデートを実施しました：
  • プレミアムパネルを全面刷新、すべての画面解像度に最適化
  • 取引保護システムを大幅に強化
  • Forex Factoryを基にした高性能ニュースフィルターを追加
  • シグナル精度を向上させる2つの追加フィルター
  • 最適化の強化、動作速度と安定性の向上
  • 損失後に安全に回復するRecovery機能を搭載
  • プレミアムスタイルの新しいチャートテーマを採用

AURUMについて
Aurum — ゴールド（XAU/USD）専用プレミアム自動売買EA
Aurumはゴールド市場において、安定性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナルな自動売買EAです。明確なロジック、トレンド分析、厳格なリスク管理に基づいて動作します。
本EAは危険な取引手法を一切使用していません。ナンピン、マーチンゲール、過度な平均化はありません。
すべての取引にはStop Lossが設定され、「1つのシグナル＝1回の取引」という原則を厳格に守ります。

プロモーション
割引 — 40％
$300で限定3本のみ販売

Aurum購入特典
Aurumをご購入いただくと、フラクタル理論を基にした限定EA「GoldPrime AI」をプレゼントいたします。
GoldPrime AI テスト結果はこちら
GoldPrime AIは一般販売されておらず、Aurum購入者限定の特典です。
受け取り方法：
ご購入後、私までご連絡ください。特典EAをお送りします。

AURUMの特徴
  • 相場のトレンド方向にのみ取引し、無作為なエントリーは行いません
  • マーチンゲール、グリッド、危険な運用ロジックは一切なし
  • すべての取引にStop LossとTake Profitを設定
  • 非常にシンプルな設定 — 導入してすぐ運用可能
  • プロップファームや資金管理が厳格な口座にも対応
  • バックテストではなく、1年間のリアル運用で実績を証明

AURUMの動作要件
  • 通貨ペア：XAU/USD（ゴールド）
  • 時間足：M5
  • 最低証拠金：0.01ロットで$100以上
  • ブローカー：信頼できるブローカーであれば可
  • 口座タイプ：Standard、ECN など
  • VPS：24時間安定稼働のため任意で推奨

インストールと起動方法
1. XAU/USD（ゴールド）のチャートを開く。
2. 時間足をM5に設定する。
3. ロット管理方法を選択：
  — 固定ロット；
  — または自動リスク計算。
以上でAurumはすぐに取引を開始できます。

将来性のあるシステム
Aurumは、システマティックなトレードと厳格なリスク管理のためのツールです。
本プロジェクトは継続的に進化しており、リアル運用を監視しながらロジックの改善、安定性の向上、定期的なアップデートを行っています。
これは一時的な商品ではなく、将来性のある本格的なEAです。
レビュー 33
Michael Uccheddu
203
Michael Uccheddu 2025.12.01 15:47 
 

Je me suis payé Aurum AI , Apres 2 mois de test cet EA presente securité et precision merci Leonid !!

001bruno
29
001bruno 2025.07.09 22:38 
 

A brilliant EA, impressive on the backtest and I am confident on its future executions. Also this product comes with nice perks.

pooborde
99
pooborde 2025.06.30 15:41 
 

Good EA win rate from the backtest is high and ea designed for secure performance It combines trend analysis and strict risk control

Michael Uccheddu
203
Michael Uccheddu 2025.12.01 15:47 
 

Je me suis payé Aurum AI , Apres 2 mois de test cet EA presente securité et precision merci Leonid !!

001bruno
29
001bruno 2025.07.09 22:38 
 

A brilliant EA, impressive on the backtest and I am confident on its future executions. Also this product comes with nice perks.

pooborde
99
pooborde 2025.06.30 15:41 
 

Good EA win rate from the backtest is high and ea designed for secure performance It combines trend analysis and strict risk control

Kazi Saim
48
Kazi Saim 2025.05.14 05:33 
 

I've been using Aurum AI for a while now, and I'm genuinely impressed. The bot has shown consistent profitability, with only one stop loss in an entire week, which is quite impressive for any trading system. It's clear that the algorithm is well-optimized for real market conditions. Another highlight is the responsiveness of the seller—any time I had questions or needed suggestions, they were quick to help and provided valuable insights. This kind of support makes a huge difference, especially when you're trading actively. Overall, Aurum AI is a reliable and profitable bot that has exceeded my expectations. Highly recommended for anyone looking for a smart, low-risk trading solution!

Jens Bruns
2148
Jens Bruns 2025.04.19 16:30 
 

I’ve bought it today. I rate the EA at the beginning with 5 stars, because of great backtests, amazing live signal and support! I’ll come back in the near future to update my review after I’ve live results!

sdechochen
275
sdechochen 2025.04.08 09:38 
 

ICM from 2025-3-11 to 2025-4-7 19 trades 17 wins, 2 loss, very nice. 5 stars

o_OkAayY
147
o_OkAayY 2025.03.27 09:59 
 

I've been using this EA since mid-January, or about 2.5 months at the time of this review. This EA is very profitable; refer to the signal, which corresponds to what I observe on my live account. There are of course stop loss that are hitted from times to times, but with a proper risk management, this EA will bring you money overall. Note that I use IC Trading and have a few more trades than the signal indicates. Plus, the EA is very easy to use, with no complex settings to adjust yourself, no hassle of setting the right trading hours, etc. The only settings to change are the trading volumes (fixed lot or %/trade). The salesperson is available if you have any questions. Thanks, Leonid, for this EA!

fbrand1
51
fbrand1 2025.03.20 12:21 
 

I have creators other 2 EAs and they work just as advertised and generated enough in a week to allow me to purchase this EA. The backtest look great and already have it setup and ready to go. Rare low risk high reward product with a very responsive creator!

Wisnu Wahyuardi
393
Wisnu Wahyuardi 2025.03.07 07:50 
 

The EA rarely takes a trade, but the result is positive. (check on comment #15)

Feb 19 - Mar 6:

8 trades

7 wins, 1 loss

Rodrigo De Oliveira Melo
125
Rodrigo De Oliveira Melo 2025.01.15 19:47 
 

Very good service from the seller, very fast responses. Very interesting AI. The backtest performed very well, impressive results. Let's see how it behaves in the real account.

El Mehdi Dahhane
106
El Mehdi Dahhane 2025.01.13 17:11 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

korbann
105
korbann 2025.01.11 21:30 
 

Отличный советник. История торговли впечатляет. Разработчик советника оказывает незамедлительную помощь в его установке, настройке, а такж другим возникающим вопросам. Рекомендую также обратить внимание на сопутствующий советник TitanGold AI Протестируйте его работу в тесте стратегий. Продавца рекомендую.

orollo orollo
634
orollo orollo 2025.01.09 22:20 
 

Results of real and demo accounts are really good - so Ithink this is a great additional to my EAs. Will update review further in the future.

Tirannix
81
Tirannix 2025.01.09 17:39 
 

At the moment I have only lost money, taking two stop losses in a short time and it did not even open the operation of February 7th. I cannot recommend it, too much risk

Leonid Arkhipov
4653
開発者からの返信 Leonid Arkhipov 2025.04.19 20:06
Risk is a natural part of trading. Stop losses can occur, but it is important to evaluate results over a series of trades. The EA strictly follows its algorithm and is designed for careful and long-term trading.
Shengmin Guo
125
Shengmin Guo 2025.01.08 01:01 
 

The EA has already started running on the VPS, and there has been a successful trade. Everything is working as expected. I will continue to monitor the EA logs and check the trading results, hoping they meet expectations.

Rene Weber
228
Rene Weber 2024.12.30 02:11 
 

Hello traders, I purchased the Aurum AI MT5 a few days ago, tested it, and made some adjustments. However, I have to tell you that the AI is perfectly configured, and I will use it just as it is. I am really excited to see if it meets my expectations—or rather, I believe this Aurum AI will exceed them. Get it while this bot is still so affordable!

Ronan Coelho Oriques
335
Ronan Coelho Oriques 2024.12.23 04:15 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
635
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS 2024.12.23 03:09 
 

I'm not a big fan of EAs but this one is making me very happy. I'm really enjoying its results. And what happens in the author's signal is happening in my account. Excellent EA

Wilhelm Pister
377
Wilhelm Pister 2024.12.21 08:24 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Laurent Richard
138
Laurent Richard 2024.12.19 06:56 
 

Premier trade = trade validé avec succès, incroyable le gain !!!

12
