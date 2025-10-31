Cross 2 MovingAverage Histogram Signal Alert MT5

Gösterge, iki hareketli ortalama arasındaki farkı bir histogram şeklinde gösterir. Hareketli ortalamaların ayarlanması için muazzam bir potansiyeli vardır. Histogramın rengini değiştirirken sizi her şekilde bilgilendirir: terminalde bip sesi çıkarır, telefona bir bildirim gönderir ve postaya bir mektup gönderir — şimdi kesinlikle anlaşmayı kaçırmayacaksınız.

Grafikte çizgiler şeklinde hareketli ortalamaların kesişiminin tamamen ücretsiz bir göstergesi: https://www.mql5.com/tr/market/product/148478

Görüşleriniz benim için çok önemli. Geri bildirim, gelişmeleri çok daha iyi hale getirir ve ileriye doğru birlikte hareket etmeye yardımcı olur. Sorularınız mı var yoksa görüşlerinizi paylaşmak mı istiyorsunuz? Yorum yazın veya mesaj gönderin - ben her zaman bağlantıdayım!

Bu araç, pazar izleme rutinini üstlenen güvenilir yardımcınız haline gelir. Kesişme anını beklerken sürekli grafiğe bakmak yerine, bu görevi göstergeye emanet edebilirsiniz. Sadece bir histogramın anlaşılır çubuklarıyla trend gücünün dinamiklerini görselleştirmekle kalmaz, aynı zamanda sizi en önemli anda güçlü bir uyarıyla hemen uyandıracak bir bekçi köpeği görevi görür. Bu, ticaret stratejinizi kesinlikle takip ederek gecikmeden, duygudan ve telaşsız hareket etmenizi sağlar.

Özelleştirmelerin esnekliği, analiz konusunda her türlü deneyime ve yaklaşıma sahip traders için fırsatlar yaratır. Hareketli ortalamaların dönemlerini deneyebilir, bunları dakika çizelgelerinde ölçeklendirmeden uzun vadeli yatırımlara kadar herhangi bir zaman dilimine ve ticaret varlığına göre ayarlayabilirsiniz. Gösterge, hem sinyalleri filtrelemeye hem de giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde belirlemeye eşit derecede etkili olacaktır. Bu, size zaman kazandıran ve karlı bir ticareti kaçırma riskinizi en aza indiren hazır, özenle hazırlanmış bir karardır.

Gösterge parametreleri

  • Fast MA Mode - hızlı hareketli ortalamayı hesaplama yöntemi.
  • Fast MA - hızlı hareketli ortalama dönemi.
  • Slow MA Mode - Yavaş hareketli ortalamayı hesaplama yöntemi.
  • Slow MA - yavaş hareketli ortalama dönemi.
  • SendEmail - e-posta ile gönderme.
  • Alert - Sesli bildirimızlı hareketli ortalamayı hesaplama yöntemi.
  • PushNotification - hızlı hareketli ortalama dönemi.
  • MA Price - Yavaş hareketli ortalamayı hesaplama yöntemi.
  • MA Phase - yavaş hareketli ortalama dönemi.
  • MA Shift - e-posta ileızlı hareketli ortalamayı hesaplama yöntemi.
  • Channel Expansion Method - hızlı hareketli ortalama dönemi.
  • ChannelWidth - Yavaş hareketli ortalamayı hesaplama yöntemi.
