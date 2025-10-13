OptivexPro MT5

OPTIVEXPRO MT5 – Akıllı Scalping ve Gerçek Kümülatif Büyüme Gücü

Live Signal:

 https://www.mql5.com/en/signals/2336411?source=Site+Signals+My 

Investor Account

 Id : 249280184

password: 111@Meta 

serveur : Exness-MT5Real32

Anyone who has purchased the OPTIVEXPRO MT5 Expert Advisor should contact me so that I can send him the best settings to benefit from the expert because the settings differ from one broker to another.

Discount Coupon

Contact :https://www.mql5.com/en/users/infinitynetwork

                                             OR

Telegram: https://t.me/OPTIVEXPRO&nbsp;   OR    https://t.me/OPTIVEX_PRO


Yavaş ticaret sistemlerini ve tahmin edilemeyen sinyalleri unutun.
OPTIVEXPRO MT5 sadece bir Expert Advisor değildir; Altın (XAUUSD) için özel olarak tasarlanmış yüksek hassasiyetli bir scalping motorudur ve her gün yüzlerce mikro işlem gerçekleştirerek her piyasa hareketini kara dönüştürür.

Gerçek ve sürekli günlük büyüme isteyen traderlar için geliştirilmiştir. OPTIVEXPRO, akıllı karar alma mekanizmasını, ışık hızında yürütmeyi ve gelişmiş para yönetimini tek bir kompakt, tamamen otomatik sistemde birleştirir.


OPTIVEXPRO’yu farklı kılan şey
Çoğu EA “mükemmel setup”u beklerken, OPTIVEXPRO sürekli mikro işlemler akışıyla kendi fırsatlarını yaratır.
Her işlem yalnızca birkaç puan hedefler, ancak bu işlemler günde yüzlerce kez tekrarlandığında sonuçlar üstel olarak büyür. Bu teori değil — gerçek, kümülatif kazançtır ve piyasada canlı olarak gerçekleşir.

Ana Özellikler
Enstrüman: XAUUSD (Altın)
Zaman dilimi: M1 veya M5
Ticaret türü: Otomatik Yüksek Frekanslı Scalping
Minimum bakiye: $250
Önerilen bakiye: $500+

Prop Firm Uyumlu — Finansman sınavını güvenle geçin
OptivexPro, Prop Firm işlem koşullarına tamamen optimize edilmiştir; düşük drawdown, istikrarlı kazanç ve hassas risk kontrolü sunar.
Büyük finansman programlarının katı gereksinimlerini karşılar ve hem kişisel hem fonlanmış hesaplar için mükemmel bir seçimdir.
Birçok trader, finansman sınavlarını geçmek ve fonlanmış hesaplarında istikrarlı kâr elde etmek için

Temel Avantajlar
Fiyat davranışına anında uyum sağlayan akıllı mantık
Minimum gecikme ve kayma ile yüksek frekanslı yürütme
Otomatik sermaye koruması ve dinamik lot kontrolü
24/7 çalışır — tamamen özerk
Hem acemiler hem de profesyoneller için tasarlanmıştır

Önerilen Ortam
MetaTrader 5 platformu
Düşük gecikmeli VPS ile maksimum yürütme

OPTIVEXPRO’yu traderlar neden seçiyor
Çünkü gerçek tutarlılık sunar, şans değil.
Çünkü günde yüzlerce kez işlem yapar, ara sıra değil.
Çünkü kar biriktirmek için tasarlanmıştır, yön tahmin etmek için değil.

$250 ile başlayın veya $500+ ile profesyonel olarak işlem yapın ve OPTIVEXPRO’nun volatiliteyi istikrarlı bir gelir akışına nasıl dönüştürdüğünü izleyin.
Abartı yok. Tahmin yok. Sadece hassasiyet, hız ve saf kümülatif performans.


