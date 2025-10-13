OPTIVEXPRO MT5 – Akıllı Scalping ve Gerçek Kümülatif Büyüme Gücü

Yavaş ticaret sistemlerini ve tahmin edilemeyen sinyalleri unutun.

OPTIVEXPRO MT5 sadece bir Expert Advisor değildir; Altın (XAUUSD) için özel olarak tasarlanmış yüksek hassasiyetli bir scalping motorudur ve her gün yüzlerce mikro işlem gerçekleştirerek her piyasa hareketini kara dönüştürür.

Gerçek ve sürekli günlük büyüme isteyen traderlar için geliştirilmiştir. OPTIVEXPRO, akıllı karar alma mekanizmasını, ışık hızında yürütmeyi ve gelişmiş para yönetimini tek bir kompakt, tamamen otomatik sistemde birleştirir.





OPTIVEXPRO’yu farklı kılan şey

Çoğu EA “mükemmel setup”u beklerken, OPTIVEXPRO sürekli mikro işlemler akışıyla kendi fırsatlarını yaratır.

Her işlem yalnızca birkaç puan hedefler, ancak bu işlemler günde yüzlerce kez tekrarlandığında sonuçlar üstel olarak büyür. Bu teori değil — gerçek, kümülatif kazançtır ve piyasada canlı olarak gerçekleşir.

Ana Özellikler

Enstrüman: XAUUSD (Altın)

Zaman dilimi: M1 veya M5

Ticaret türü: Otomatik Yüksek Frekanslı Scalping

Minimum bakiye: $250

Önerilen bakiye: $500+



Prop Firm Uyumlu — Finansman sınavını güvenle geçin

OptivexPro, Prop Firm işlem koşullarına tamamen optimize edilmiştir; düşük drawdown, istikrarlı kazanç ve hassas risk kontrolü sunar.

Büyük finansman programlarının katı gereksinimlerini karşılar ve hem kişisel hem fonlanmış hesaplar için mükemmel bir seçimdir.

Birçok trader, finansman sınavlarını geçmek ve fonlanmış hesaplarında istikrarlı kâr elde etmek için

Temel Avantajlar

Fiyat davranışına anında uyum sağlayan akıllı mantık

Minimum gecikme ve kayma ile yüksek frekanslı yürütme

Otomatik sermaye koruması ve dinamik lot kontrolü

24/7 çalışır — tamamen özerk

Hem acemiler hem de profesyoneller için tasarlanmıştır

Önerilen Ortam

MetaTrader 5 platformu

Düşük gecikmeli VPS ile maksimum yürütme

OPTIVEXPRO’yu traderlar neden seçiyor

Çünkü gerçek tutarlılık sunar, şans değil.

Çünkü günde yüzlerce kez işlem yapar, ara sıra değil.

Çünkü kar biriktirmek için tasarlanmıştır, yön tahmin etmek için değil.

$250 ile başlayın veya $500+ ile profesyonel olarak işlem yapın ve OPTIVEXPRO’nun volatiliteyi istikrarlı bir gelir akışına nasıl dönüştürdüğünü izleyin.

Abartı yok. Tahmin yok. Sadece hassasiyet, hız ve saf kümülatif performans.



