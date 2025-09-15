Moving Average Cross EA

Uzman, iki hareketli ortalamayı geçerken pozisyon açar. Pozisyona girmek ve çıkmak için çok çeşitli seçeneklere sahiptir. Pazara girişi otomatikleştirmek veya iki hareketli ortalamaya dayalı olarak kendi stratejinizi oluşturmak ve test etmek için mükemmeldir.

Uzmanın ek avantajları arasında ticaret parametrelerinin ayrıntılı ayarlarına sahip sezgisel bir arayüz, geçmiş veriler üzerinde test etme ve stratejiyi çeşitli piyasa koşulları için optimize etme yeteneği yer alır. Risk yönetim sistemi, zararı durdurma ve kar alma düzeylerini ayarlamanıza ve hesap bakiyesine bağlı olarak pozisyon boyutunu kontrol etmenize olanak tanır. Hareketli ortalamaların esnek ayarları, uzmanı kafa derisinden uzun vadeli yatırıma kadar her türlü ticaret tarzına uyarlamayı mümkün kılar. Yerleşik işlem istatistikleri, iş verimliliğini analiz etmenize ve ticaret stratejisinde gerekli ayarlamaları yapmanıza yardımcı olur.

Uzman, "MovingAverageCrossSignal" göstergesine göre çalışır ve tüm özelliklerine ve ayarlarına sahiptir. Göstergenin varlığı gerekli değildir. Ancak testten sonra göstergenin tüm ayarlarınızla grafikte görünmesini istiyorsanız, parametreyi «# Konum göstergesi = Pazar» olarak değiştirmeniz gerekir. Bundan önce göstergeyi ticaret terminalinize indirmeniz gerekir. Hızlı ve ücretsizdir: https://www.mql5.com/tr/market/product/148478

Ayarlar