Aureum one millon shot Avarubenuy

AVA Internacional Grubu için AVARUBENUY tarafından tasarlanmış ve programlanmıştır.

Aureum One Million Shot – Gold Terminal Velocity

Aureum One Million Shot, Altın (XAUUSD) piyasasında patlayıcı büyüme hedefleyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış yüksek frekanslı bir algoritmik sistemdir. Bu robot, "Turbo Yönetim" stratejisi aracılığıyla aşırı volatiliteden yararlanmak amacıyla gerçek piyasa koşulları altında optimize edilmiştir.

Nasıl Çalışır?

Sistem, mikro trendlerde kesin giriş noktalarını belirlemek için Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) kesişimi ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) filtrelerine dayalı bir analiz motoru kullanır. Sinyal algılandığında, bot kısa sürelerde bileşik faizi maksimize etmek için tasarlanmış agresif bir risk yönetimi uygular.

Sistemin Hedefi

Temel hedef, mümkün olan en kısa sürede devasa sermaye dönüm noktalarına (testlerimizde gösterilen 1.5M hedefi gibi) ulaşmaktır. Bu, 3.40'ı aşan kar faktörü ile küçük hesapları kurumsal seviyelere taşımak için tasarlanmış "tek atışlık" bir araçtır.

Risk Yönetimi ve Uyarı (YÜKSEK RİSK)

Bu, YÜKSEK RİSKLİ bir sistemdir. Agresif konfigürasyonu nedeniyle raporlar, volatiliteye bağlı olarak %70'i aşabilen ve hatta kritik seviyelere ulaşabilen maksimum öz sermaye düşüşleri (Drawdown) göstermektedir.

Gözlemlenen Maksimum Drawdown: %72.93.

Göreceli Öz Sermaye Kaybı: Aşırı stres testi koşullarında %100'e kadar.

Önerilen Para Çekme Stratejisi

Bu sistemi akıllıca çalıştırmak için kullanıcı, kârı koruma konusunda kesin bir politika İZLEMELİDİR:

Kısmi Çekimler: Bot hesabı ikiye katlar katmaz başlangıç sermayesinin çekilmesi önerilir.

Tam Çekimler: Kişisel bir hedefe veya önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığında, tam bir çekim yapılması ve sistemin güvenli bir temel ile yeniden başlatılması tavsiye edilir.

Her Şeyi Yeniden Yatırmayın: Tamamen kaybetmeyi göze alamayacağınız fonlarla asla işlem yapmayın.

Teknik Özellikler

Sembol: XAUUSD (Altın).

Zaman Dilimi: M5.

Turbo Konfigürasyonu: İşlem başına %5 risk ve %15 patlayıcı Kar Al (Take Profit) oranı.

Koruma: Likit olmayan piyasalarda girişi önlemek için 35 puan olarak ayarlanmış maksimum spread filtresi.

Not: Geçmiş sonuçlar gelecekteki getirileri garanti etmez. Gerçek hesaba geçmeden önce her zaman bir demo hesabı kullanın.

UZMAN TÜYOSU (Sır): Kar Al (TP) oranınızı %5'e düşürürseniz ve manuel başabaş (breakeven) ile manuel takip eden zarar durdur (trailing stop) kullanırsanız, olağanüstü ve aşırı yüksek sonuçlar elde edersiniz. Bu robot, yaklaşık 500 birim ile başlayarak hızlı bir şekilde gerçek sermaye elde etmek için tasarlanmıştır. Riskini günde bir kez sadece 2 dakika manuel olarak yönetmek, bu EA'nın şaşırtıcı rakamlar elde etmesi için yeterlidir. Demo hesabında deneyin; fiyatı, üretebileceği potansiyelin yanında oldukça düşüktür.

Saygılarımla, AVARUBENUY