Price Canal and Candle Pattern Signal Alert MT5

Pazara doğru ve zamanında girişler için akıllı asistan. Fiyat seviyelere ulaştığında gösterge bip sesi çıkarır ve uyarılar verir. Destek ve direnç seviyelerini manuel olarak ayarlayabilir veya bunu algoritmaya emanet edebilirsiniz. Fiyatın seviyeye ulaştığı anda mum kalıpları ek olarak işaretlenir. Benzersiz mum kalıpları, klasik kalıpların ve seviyelerin kırılması ve kırılması modellerinin bir simbiyozudur.

Borsada oldukça karlı ticaret için çoğu durumda emir belirlemek yeterli değildir ve tüccarın önemli bir seviyeye yaklaşırken fiyatın nasıl davrandığını kişisel olarak görmesi ve analiz etmesi gerekir. Sanırım tüm tüccarlar, ticaret gününün başında kendimize önemli hedefler belirlediğimiz ve ardından fiyatın onlara ulaştığı anı kaçırdığımız bir durumla karşı karşıya kaldılar. Sonuç olarak, giriş anı kaçırılır ve fiyatın planımıza tam olarak uygun olarak nasıl hareket ettiğini izleyerek ek olumsuz duygular elde ederiz. Ama siz orada değilsiniz ve kar da yok.

Zevk ve rahatlıkla ticaret yapın! Artık günlerce monitöre bakmanıza gerek yok. Sizin için önemli olan seviyeleri belirleyin ve kendi işinize, diğer işlerinize veya sadece dinlenmenize dikkat edin. Fiyat ayarlanan seviyeye ulaştığında bir bildirim alacaksınız ve hemen ticarete başlayabilirsiniz. Bu gösterge ile pazara girmenin en iyi anını artık kaçırmayacaksınız. Uyarı seviyelerini bugün kullanmaya başlayın ve bunun ticaret sürecini nasıl kolaylaştırdığını ve verimliliğini artırdığını görün.

Göstergenin deneme sürümünü indirebilirsiniz. Deneme sürümünde yalnızca bir sinyal seviyesi ayarlanabilir. Aksi takdirde işlevsellik farklı değildir. MetaTrader5 için göstergeyi indirin: https://c.mql5.com/6/981/i_LevelsAlert_v1.0_free.ex5

Gösterge parametreleri

  • Color_Up - üst çizginin rengi.
  • Style_Up - üst çizgi stili.
  • Color_Dn - alt çizginin rengi.
  • Style_Dn - alt çizgi stili.
  • Send Email - e-posta bildirimleri gönderme.
  • Alert - Sesli bildirim.
  • Push Notification - Mobil terminale bildirim.
  • Sound file - Bildirimler için ses dosyasını seçin.
  • Pause between alerts (seconds) - Bildirimler arasında zorunlu duraklama.
  • Quantity_Arrow - Okların görülme sıklığı (desenler.)
  • CalculateBarsArrow - Geçmişteki okları (kalıpları) gösterecek çubuk sayısı.

Seviyeleri otomatik olarak yuvarlak seviyelere göre ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için şunlara basın: LShift + RShift + 2. Veya LShift + RShift + 1 seviyeleri son 40 çubuğun en yüksek ve en düşük seviyesine ayarlamak için. Şimdi otomatik seviyelerin işlevselliğini genişletmek için çalışıyoruz.


Boğa ve ayıların mücadelesinin önemli seviyelerin yakınında nasıl gerçekleştiğini gerçek zamanlı olarak izleyin.

Gösterge, alıcıların (boğaların) ve satıcıların (ayıların) önemli fiyat seviyelerinin yakınında nasıl mücadele ettiğini gösterir. Grafikteki oklar, gerçek zamanlı olarak mum kalıplarının oluşumunu gösterir. Bu, fiyat çubuğu kapanmadan önce güç dengesinin nasıl değiştiğini görmeye yardımcı olur. Sonuç olarak: Gösterge, karmaşık bir analizi görsel bir resme dönüştürür. Sadece seviyeleri değil, aynı zamanda pazarın «duygularını» da görüyorsunuz — şimdi kim daha güçlü: alıcılar veya satıcılar.


Sinyal oklarının doğruluğunu artırmak mümkün mü

Temel olarak doğruluk, seviyenin önemine büyük ölçüde bağlıdır. Ancak sinyallerin doğruluğunu artırmanın bir yolu da var. Bunu yapmak için, sinyalin oluştuğu çubuğun maksimumunun (satın alma işlemleri için) kırılmasını bekleyin. Bu, girişi biraz gecikmiş hale getirecek, ancak bu şekilde kaybedilen birçok işlem filtrelenecektir. Ve sonuç olarak, böyle bir strateji karşılığını fazlasıyla veriyor. Böyle bir pozisyon giriş stratejisi için BuyStop veya SellStop emirlerini kullanmak uygundur.


Gösterge hangi sinyalleri ve uyarıları oluşturur (gönderir)?

Gösterge e-postaya bir mesaj gönderir. Terminale sesli uyarı ve uyarı. Mobil terminale uyarı. Tüm seçenekler kendi takdirinize bağlı olarak açılıp kapatılabilir. E-postaya doğru mesaj göndermek için terminal ayarlarında gerekli bilgileri belirtmeniz gerekir. Aynısı mobil terminaldeki uyarılar için de geçerlidir.


Hangi noktada bip sesi duyulur?

Fiyat seviyeye dokunduğunda ilk uyarı gerçekleşir. İkinci uyarı, seviyenin arkasındaki çubuğu kapattıktan sonra gerçekleşir. Her uyarı, bar başına bir kereden fazla gerçekleşmez. Ayarlarda, uyarılar arasında mümkün olan en düşük duraklamayı belirleyebilirsiniz.


Bip sesini beğenmemek. Benimkini istiyorum. Nasıl kurulur?

Ayarlarda, ilgili ticaret terminali klasöründen herhangi bir ses dosyasının adını belirleyebilirsiniz. Herhangi bir ses dosyanızı terminal seslerinin klasörüne (MetaTrader5/Sounds) ekleyebilirsiniz. Aynı uzantıya sahip ses dosyalarını kullanın.


Fiyat seviyelerini işaretlemek için kendi modelimi ekleyebilir miyim?

Sadece bana yazın ve fikrinizi ayrıntılı olarak belirtin. Göstergenin geri bildirimi ve iyileştirilmesi önceliktir. Lütfen fikrinizi en ayrıntılı şekilde açıklamaya çalışın. Resimler ve ekran görüntüleri memnuniyetle karşılanmaktadır.


Göstergenin daha da geliştirilmesi için planlar nelerdir?

Gelecekte eğimli trend çizgileri eklemeyi planlıyoruz. En güçlülerin tanımlarını otomatikleştirin. Ancak asıl amaç, göstergenin tüccar için rahatlığıdır. Bu nedenle göstergemizle kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmeyi planlıyoruz.


Çalışma gününü göstergeli nasıl görüyoruz ve kendimiz nasıl çalışıyoruz

7/24 kontrollerde olmayan, ancak rotayı izlemek için otomasyona güvenen bir geminin kaptanı olduğunuzu hayal edin. İşte ticarette böyle görünüyor. Sabah hazırlıkları: "Bölgenin keşfi"» Güne grafiklerin sonsuz kaydırılmasıyla değil, analizle başlıyorsunuz: Haberleri okuyorsunuz (örneğin, enflasyon raporları veya merkez bankalarının açıklamaları). Dün piyasaların nerede kapandığını, hangi trendlerin planlandığını görün. Bugün güçlü fiyat hareketlerinin muhtemel olduğu «ilgi alanını» belirliyorsunuz.

"Tuzakların" düzenlenmesi: seviyelerin nereye yerleştirileceği. Bütün gün ekrana bakmak yerine, önemli olayları beklediğiniz göstergeye fiyat seviyelerini koyuyorsunuz. Yuvarlak sayıların yakınında (örneğin, EUR/USD için 1.1000). Geçmişteki yükseklerde/ düşüklerde. Trend çizgilerinin veya şekillerin yakınında (üçgenler, bayraklar). Uyarıları yapılandırıyorsunuz (ses, e-posta, push bildirimi).Bu, kavşağa güvenlik kameraları yerleştirmek gibidir - kazanın muhtemel olduğu noktaları kaydedersiniz (fiyat dalgalanması).

Sakin çalışma: özgürsünüz! Artık kendi işlerinizi yapabilirsiniz: Kahve içmek, başka projeler üzerinde çalışmak, yürüyüşe çıkmak. Anı kaçıracağınızdan endişelenmeyin — gösterge sizin "çığlık atan papağanınız" olacak. Bu neden uygun? Piyasa genellikle sarsıntılarla hareket eder: Zamanın% 80'i sıkıcı bir düzlük,% 20'si ani sıçramalardır. Deniz kenarında hava beklemenin bir anlamı yok.

Alarm: Harekete geçme zamanı! Fiyat seviyenize ulaşır ulaşmaz: Bir uyarı alırsınız (örneğin, akıllı telefonunuzdaki mobil terminale). Çabucak bilgisayara geri dönüyorsunuz ve kontrol ediyorsunuz: Bu yanlış bir arıza mı? Mumun seviyenin arkasında kapanıp kapanmadığına bakın. Onay var mı? Hacimler, haberler, kalıplar (örneğin, »çekiç« veya »kayan yıldız"). Trend devam etti mi? Bu bir SMS almak gibidir: "Evinizde alarm çaldı!». Hemen koşmuyorsunuz, önce kameradan bakıyorsunuz - bu kedi değil mi?

Pazara giriş: soğukkanlılıkla ve plana göre. Her şey aynıysa, önceden düşünülmüş kurallara göre bir anlaşma açarsınız. Zararı seviyenin arkasına koyun (örneğin, arızanın 15 puan altında). Kar al - bir sonraki önemli seviyede veya zararı durdurma yüzdesi olarak. «Tüm trendi yakalamaya" çalışmayın » planlanan karınızı alın.

