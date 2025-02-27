TrendEA FourAverage

Trend uzmanı, «FourAverage» göstergesi için en uygun parametreleri bulmak için özel olarak oluşturulmuştur. Danışman her zaman işlem modunda işlem yapar (satın alma işlemini kapatarak hemen tersini açarız). Bu yaklaşım, göstergelerin eğilimi belirleme yeteneğini mümkün olduğunca doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar. Uzman tamamen otomatiktir ve parayı Martingale yöntemine göre yönetme yeteneğine sahiptir. Varsayılan ayarlar «XAUUSD(GOLD) H1» içindir.





Gösterge:





Danışman, farklı semboller ve zaman dilimleri için parametre kümeleri ekler. Şu anda hazır setlere Altın, Bitcoin, EuroDollar, Moskova Borsası'ndaki Sberbank Hisseleri gibi semboller eklenmiştir. Bunlar, «FourAverage» göstergesindeki parametre kümeleriyle tamamen çakışmaktadır. Yeni bir ayar kümesi eklemeniz gerekiyorsa– bunu "FourAverage MT5" göstergesindeki incelemelere yazın.

Danışman, açılış fiyatlarına göre test edilebilir ve optimize edilebilir. Hızlı optimizasyon için genetik bir algoritma kullanın.

Parametreleri seçmek için bir uzmanla birlikte trend göstergelerinin standart kullanımı. 1) Büyük büyüme potansiyeline sahip bir sembol bulun. 2) Parametreleri doğru yönde optimize edin (yalnızca satın alma veya yalnızca satış). 3) Parametreleri göstergeye aktarın ve sinyali bekleyin.

Uzman parametreleri: