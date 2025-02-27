TrendEA FourAverage

3

Trend uzmanı, «FourAverage» göstergesi için en uygun parametreleri bulmak için özel olarak oluşturulmuştur. Danışman her zaman işlem modunda işlem yapar (satın alma işlemini kapatarak hemen tersini açarız). Bu yaklaşım, göstergelerin eğilimi belirleme yeteneğini mümkün olduğunca doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar. Uzman tamamen otomatiktir ve parayı Martingale yöntemine göre yönetme yeteneğine sahiptir. Varsayılan ayarlar «XAUUSD(GOLD) H1» içindir.


Gösterge:

hhttps://www.mql5.com/tr/market/product/597


Danışman, farklı semboller ve zaman dilimleri için parametre kümeleri ekler. Şu anda hazır setlere Altın, Bitcoin, EuroDollar, Moskova Borsası'ndaki Sberbank Hisseleri gibi semboller eklenmiştir. Bunlar, «FourAverage» göstergesindeki parametre kümeleriyle tamamen çakışmaktadır. Yeni bir ayar kümesi eklemeniz gerekiyorsa– bunu "FourAverage MT5" göstergesindeki incelemelere yazın.

  • Danışman, açılış fiyatlarına göre test edilebilir ve optimize edilebilir. Hızlı optimizasyon için genetik bir algoritma kullanın.

Parametreleri seçmek için bir uzmanla birlikte trend göstergelerinin standart kullanımı. 1) Büyük büyüme potansiyeline sahip bir sembol bulun. 2) Parametreleri doğru yönde optimize edin (yalnızca satın alma veya yalnızca satış). 3) Parametreleri göstergeye aktarın ve sinyali bekleyin.

Uzman parametreleri:

  • MM selection - Para yönetimi seçimi. "MANUEL": Kapsamı seçmek için "MANUEL ayar ilk sipariş çok" parametresi kullanılır. "Minimum": Mümkün olan en düşük hacim.
  • Switch - İşlemler için izin verilen yönlerin seçilmesi.
  • OnlySupport - Yeni işlemler ve pozisyonlar açmanın yasaklanması. Halihazırda açık pozisyonlar devam edecek.
  • PreSets - Burada hazır ayar setlerini seçebilir veya manuel modu seçebilirsiniz. Aşağıdaki bitmiş seti seçtiğinizde, devam eden parametreler çalışmayı durdurur.
  • MANUAL setting first order lot - Serideki ilk anlaşmanın lot hacmi. Yalnızca “MM selection = MANUAL” ile kullanılır. Parametre değerleri negatifse: sabit lot olarak kullanılır (Örnek: “MANUEL ayar ilk sipariş lot” = -0.01 işlem 0.01 lot ile açılacaktır). Parametrenin değerleri pozitifse: Depozitonun 1000 $ 'lık hacmi belirtilir (Örnek: “ilk sipariş miktarını manuel olarak ayarlama” = 0.04, hesapta 2000 $, işlem 0.08 lot hacmiyle açılacaktır).
  • Magic Number - Uzman numarası.
  • Slippage - İzin verilen kayma.
İncelemeler 6
Benjamin Afedzie
3338
Benjamin Afedzie 2025.06.12 00:34 
 

great work

worldofhunger
1054
worldofhunger 2025.02.27 19:14 
 

LOL, constant loss one after another on Gold, it only hits SLs and does not close TPs...

Mikhail Sergeev
93541
Geliştiriciden yanıt Mikhail Sergeev 2025.02.27 19:17
Read the description. This Expert Advisor is designed to adjust the "FourAverage" indicator.
İncelemeye yanıt