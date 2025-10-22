SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GoldBaron EA MT5 High risk
Mikhail Sergeev

GoldBaron EA MT5 High risk

Mikhail Sergeev
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 155 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 426%
RoboForex-Pro
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
21 (65.62%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (34.38%)
En iyi işlem:
125.01 USD
En kötü işlem:
-65.96 USD
Brüt kâr:
649.56 USD (65 392 pips)
Brüt zarar:
-240.88 USD (24 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (257.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
257.13 USD (5)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
20.42%
Maks. mevduat yükü:
35.48%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
4.81
Alış işlemleri:
21 (65.63%)
Satış işlemleri:
11 (34.38%)
Kâr faktörü:
2.70
Beklenen getiri:
12.77 USD
Ortalama kâr:
30.93 USD
Ortalama zarar:
-21.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-70.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.70 USD (2)
Aylık büyüme:
50.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
84.93 USD (14.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.82% (39.97 USD)
Varlığa göre:
79.92% (90.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 409
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +125.01 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +257.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
Uzman tarafından mevduatın ekstrem hızlanması: GoldBaron EA 

İlk ayda büyük bir çekilme, şaşırtıcı bir başlangıç için kaçınılmazdır. Mevduat hızlanıyor!!! Başka yerlere yatırım yapıyoruz.

100 dolarla başlamak büyük bir risktir. Rahat çalışmak için en az 300 dolar gereklidir.


  • Başlangıç tarihi: 2025.10.20
  • Başlangıç mevduatı: 95 dolar
  • Hedef: 2026 Mart'a kadar %1000

Uzman, sinyallerini «AceTrend» göstergesine dayalı olarak oluşturuyor: https://www.mql5.com/en/market/product/139259

Sırrı göstergede var! Böyle mükemmel sonuçlar göstermemizi sağlayan bir teknolojik atılım gerçekleştirildi.


2025.12.31 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 14:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 05:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 10:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.22 12:53
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoldBaron EA MT5 High risk
Ayda 155 USD
426%
0
0
USD
505
USD
11
100%
32
65%
20%
2.69
12.77
USD
80%
1:500
Kopyala

