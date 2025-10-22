İlk ayda büyük bir çekilme, şaşırtıcı bir başlangıç için kaçınılmazdır. Mevduat hızlanıyor!!! Başka yerlere yatırım yapıyoruz.

100 dolarla başlamak büyük bir risktir. Rahat çalışmak için en az 300 dolar gereklidir.