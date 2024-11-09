Gann Candles

Bu Gann Mumları göstergesi, W.D. Gann'ın bir dizi stratejisini tek bir işlem göstergesinde birleştirir. Gann, 1878'den 1955'e kadar yaşamış efsanevi bir tüccardı. Pamuk çiftçisi olarak başladı ve 1902'de 24 yaşında işlem yapmaya başladı. Stratejileri arasında geometri, astronomi, astroloji, zaman döngüleri ve antik matematik vardı. Gann birkaç kitap yazmış olsa da, hiçbiri tüm stratejilerini içermediğinden bunları öğrenmek için yıllarca çalışmak gerekir. Ayrıca İncil ve antik Yunan ve Mısır kültürlerinin dindar bir bilginiydi ve İskoç Riti'nin 33. derece Masonuydu.





Gann'ın stratejilerinin en iyi olduğuna inandığım şeyleri basitleştirmek için, bunları, bu stratejiler senkronize olduğunda veya senkronize olmadığında önceden var olan fiyat çubuklarınızı renklendiren tek bir göstergeye indirgedim. Bu, olası grafik karmaşasını büyük ölçüde azaltır. Ayrıca, giriş ayarlarının sayısını yalnızca ikiye düşürdüm:





FastFilter ve

SlowFilter

Hem FastFilter hem de SlowFilter, göstergeyi grafiğinize eklerken Girişler sekmesinde belirtildiği gibi 5 veya daha fazla olarak ayarlanmalıdır.





Gann Mumları normal zaman tabanlı grafiklerde (M5, M15, M20, vb.) ve özel grafiklerde (Renko, aralık çubukları, vb.) çalışır. Gösterge yeniden boyanmaz.





Varsayılan ayarları kullanırken, mavi mumlar yükseliş fiyat desenleri, gri mumlar düz (yanal) fiyat desenleri ve beyaz mumlar düşüş fiyat desenleri oluşturur. Gann Mumları ile işlem yapmanın en basit yolu, mavi bir mumun kapanışında satın almak ve gri bir mumun kapanışında çıkmak ve ardından beyaz bir mumun kapanışında satmak ve gri bir mumun kapanışında çıkmaktır. Bir grafikteki Gann Mumlarının resimleri (aşağıda) az çok kendi adına konuşur.





YASAL UYARI: Bu gönderideki hiçbir şey ticaret veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. Yukarıda verilen tüm örnekler, burada yayınlanan göstergenin yalnızca teknik özelliklerini ve varsayımsal kullanımını göstermektedir.