A2SR MT5 for Smarter Trading Decision

MT5 için A2SR
Gösterge: Otomatik Gerçek Arz ve Talep (S/R).
+ İşlem Araçları.
Daha Akıllı İşlem Kararları İçin Güçlü, Gerçek ve Zamandan Tasarruf Sağlayan
+ EA Uyumlu Nesneler.

Temel Avantajlar
Önde Gelen Gerçek SR Seviyeleri (Gecikmiyor, Yeniden Boyanmıyor)
2014'ten beri MT4'te kanıtlanmış güvenilirliğin ardından, - A2SR artık MetaTrader 5 için kullanılabilir.
Tüccarlara, fiyat oraya ulaşmadan önce gerçek destek ve direnç seviyelerini belirlemek için önde gelen, yeniden boyanmayan bir göstergeyle olağanüstü bir avantaj sağlar.

A2SR, destek ve direnci önceden hesaplar - fiyat onlara ulaşmadan önce - tüccarların güvenle işlem planlamasını sağlar.

Başka Bir Yerde Bulamayacağınız Gerçek Bir Kavram.
Hiçbir medyada yayınlanmamış veya paylaşılmamış benzersiz bir yaklaşım üzerine inşa edilen
A2SR, destek ve direncin nasıl belirlendiğini yeniden tanımlıyor.

Zamanınızı Kazandırır ve Stratejinizi Keskinleştirir.
Artık çizgi çizmek veya seviyeleri tahmin etmek için saatler harcamanıza gerek yok. A2SR her şeyi net bir şekilde sunarak, hassas işlem planları oluşturmaya ve bunları etkili bir şekilde uygulamaya odaklanmanızı sağlar.

Başlangıç ​​Seviyesinden Profesyonel Seviyeye Tüm Yatırımcılar İçin Uygundur.
İster yeni başlıyor olun ister profesyonel olarak işlem yapıyor olun, A2SR kararlarınızı netlik ve güvenle güçlendirir.

Günlük İşlem ve Salınım İşlemleri için Son Derece Etkilidir.
İşlem planları için önerilen zaman dilimleri: M30, H1 ve H4.
Temel Özellikler
Gerçek SR Seviyeleri (Destek - talep ve Direnç - arz).
Grafikte otomatik olarak görüntülenir.
+ İlk temaslar genellikle fiyatın tersine dönmesine neden olur
+ Tekrarlanan temaslar potansiyel kopuşları ve devamı işaret eder.

Güçlü Kopuş Analizi.
A2SR, potansiyel güçlü kopuşların erken belirtilerini tespit eden gerçek bir otomatik desene sahiptir
+ Güçlü piyasa hareketlerini ilk tespit edenlerden olun

Piyasa Duygusu (MS). + Önemli ekonomik haberlerden gelen yanıltıcı sinyalleri önlemeye yardımcı olur.
+ Belirli koşullarda, MS herhangi bir pozisyon açmamanızı bile tavsiye eder - güçlü bir risk filtresi

Piyasa Para Birimi Gücü (MCS).
+ 8 ana para biriminin gerçek zamanlı analizi: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD
+ Histogram ve yüzde göstergeleri en güçlü ve en zayıf para birimlerini ortaya çıkarır
+ Güçlü ve zayıfı eşleştirerek doğruluğu artırın ve haber bültenleri tarafından yanıltılmaktan kaçının.

Günlük ve Haftalık Fiyat Aralığı Limitleri.
+ Fiyatların genellikle oynak hareketlerden sonra tersine döndüğü kanıtlanmış tahmini günlük/haftalık aralık seviyeleri
+ Bekleyen emirleri ayarlamak ve ani artışları yakalamak için mükemmeldir - tüm gün ekran izlemeden.
Bildirimler
Anında bildirimleri (MT5 mobil üzerinden) ve e-posta uyarılarını destekler.
+ Uzakta olsanız bile önemli ticaret fırsatlarını asla kaçırmayın.

Akıllı Ticaret Burada Başlıyor
İster değişken haber olaylarını alıp satıyor olun, ister yapılandırılmış salınım kurulumları oluşturuyor olun, A2SR daha akıllı ve daha hızlı ticaret kararları için güvenilir teknik asistanınızdır.

EA Uyumlu Nesneler - Güç Otomasyonla Buluşuyor.
MT5 için A2SR sadece akıllı bir görsel göstergeden daha fazlasıdır,
+ ayrıca otomatik ticaret sistemleri için makine tarafından okunabilen bir veri kaynağıdır.

A2SR Tarafından Sağlanan Grafik Nesneleri.
Bunların hepsi adlandırılmış grafik nesneleri olarak sunulur,
bu da Uzman Danışmanınız (EA) tarafından kullanıma tamamen erişilebilir hale getirir:

Gerçek Destek ve Direnç seviyeleri (SR) – trend çizgileri ve yatay çizgiler olarak,
+ Güçlü Kopuş ve Güçlü Çöküş dahil
Mevcut Trend (Swing),
Piyasa Duygusu (MS) – USDx ve EURx endeksleri dahil,
Piyasa Para Birimi Gücü (MCS) – 8 ana para biriminin yüzdelik gücü.
Kendi EA'nızı Oluşturun veya Bir Geliştirici Kiralayın. Siz (veya geliştiriciniz) bir EA'yı şu şekilde programlayabilirsiniz:
Dokunulmamış SR seviyelerini giriş sinyalleri olarak algılamak (Satın Alma Limiti / Satış Limiti)
Trend ve para birimi güç sıralamalarını ve piyasa duyarlılığını işlem filtreleri olarak okumak
A2SR'nin önde gelen analizlerine göre işlemleri otomatik olarak yürütmek
A2SR'nin doğruluğunu otomasyon stratejinizle birleştirmek
Manuel içgörülerin ve algoritmik yürütmenin en iyilerini birleştirmek
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daha akıllı bir işlem yapma yolunu deneyimlemeye hazır olun.

İşleminizi planlayın, planınıza göre işlem yapın.

Learn more :
https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog

Not.

Aşağıdaki koşullar altında grafik verilerinin tamamen yeniden yüklenmesi gerekebilir:

  • MetaTrader 5 yeni yüklendi.
  • Yeni bir hesap numarası kullanıyorsunuz.
  • Uzun süredir erişilmeyen eski bir hesap kullanıyorsunuz.
  • Daha önce hiç açılmamış bir zaman dilimi açıyorsunuz.

Bu nedenle, yukarıdaki koşullardan herhangi biri altında A2SR'yi ilk kez kullanırken

grafikleri yenilemeniz önerilir - M1 zaman diliminden başlayarak MN'ye kadar.


